¿Tendrá segunda temporada ‘Memento Mori’ y cuándo se podrá ver en Amazon Prime Video?

La nueva serie de Amazon Prime Video, ‘Memento Mori‘, se ha convertido en un éxito inesperado. Llegó con poco ruido pero, gracias al ritmo de la historia y la interpretación de Yon González, se ha colado entre las series más vistas de la plataforma, con el apoyo de la crítica. Basada en la trilogía de novelas de César Pérez Gellida, ‘Versos, canciones y trocitos de carne‘, asistíamos a la persecución de un asesino en serie despiadado y meticuloso.

Aunque su controvertido final no contentó a muchos (cambiándolo además con respecto al libro), los fans ya están pidiendo una segunda temporada de las andanzas del inspector Sancho, Augusto y ‘Carapocha’, que aún no está confirmada oficialmente por la plataforma. Trataremos de no hacer spoilers en este artículo, aunque damos por hecho que, si os interesa la temporada 2 de ‘Memento Mori’, es porque habéis visto la primera.

¿De qué va ‘Memento Mori’?

Cuando el cadáver de una joven con los párpados amputados aparece en Valladolid, el inspector Sancho presagia una cadena de homicidios. Sancho, con el apoyo de “Carapocha”, uno de los mayores expertos en asesinos en serie, sigue el rastro de cadáveres que Augusto, un sociópata de gustos refinados, va dejando por la ciudad. Pronto descubren que se encuentran ante un asesino que comete crímenes con banda sonora y firma los cuerpos de sus víctimas con poemas. Lo que no sabe Sancho es que la persecución se convertirá en un duelo muy personal.

¿Cuándo llegará la temporada 2 de ‘Memento Mori’?

La temporada 1 terminó con varios cliffhangers. La suerte de los protagonistas fue dispar. Aquí sí que llegan algunos spoilers. Mientras no sabemos quién es el autor real de los asesinatos, ‘Carapocha’ se debate entre la vida y la muerte, al igual que el inspector Sancho. Y Augusto escapaba de la ciudad con Erika/Violeta, pero no sabemos a dónde.

Así que su continuación promete emociones fuertes. Desde Amazon Prime Video aún no han confirmado una segunda temporada, pero estando basada la serie en un trilogía, todo parece indicar que llegará la noticia más pronto que tarde. De confirmarse esta temporada 2, podría llegar a finales de 2024 o comienzos de 2025. Tomando como referencia la temporada 1 de ‘Memento Mori’, esta comenzó a rodarse en octubre de 2023 y su estreno ha sido justo un año después.

¿Quién estará en la temporada 2 de ‘Memento Mori’?

De confirmarse esta temporada 2, deberíamos esperar el regreso de los principales protagonistas. Es decir, Yon González, dando vida a los hermanos; Francisco Ortiz, como el atribulado inspector Sancho; Juan Echanove, si sobrevive su personaje; y Olivia Baglivi, que da vida a Erika/Violeta.

Violeta y Augusto en ‘Memento Mori’. / AMAZON PRIME VIDEO

¿De qué iría la temporada 2 de la serie de Amazon Prime Video?

El segundo libro de la trilogía se llama ‘Dies irae’. Esto vendría a significar ‘Día de la ira’ en latín. El título viene del famoso himno latino del siglo XIII que se usaba en la liturgia del rito romano. Os compartimos la sinopsis de este segundo libro:

La acción de ‘Dies irae’ arranca en la peculiar ciudad italiana de Trieste, frontera entre dos mundos. Au­gusto Ledesma elige el que fuera hogar de James Joyce como primer escenario para continuar su siniestra obra, que alimenta del aliento de sus víctimas y de la humilla­ción de sus perseguidores. Hasta allí se trasladará el ins­pector Ramiro Sancho en su frenética y obsesiva persecu­ción de un asesino en serie que parece haber acentuado su voracidad.

Entretanto, al otro lado de la frontera, el psicó­logo criminalista y exagente del KGB Armando Lopategui, «Carapocha», recorrerá las calles de Belgrado junto a su hija y ahora discípula con el propósito de zanjar cuentas con un pasado despiadado del que no logra despojarse. En otra vuelta de tuerca, a través de fugaces viajes en el tiem­po, descubriremos cómo se fraguó la relación entre Pílades y Orestes y asistiremos a su sorprendente desenlace.