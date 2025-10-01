Imanol Arias utiliza a Marc Giró para hacer este inesperado pronunciamiento tras sus críticas a TVE

Tras casi dos años evitando aparecer ante las cámaras de Televisión Española, Imanol Arias regresó a la cadena pública este martes con su visita al 'Late Xou' de Marc Giró. El actor acudió al espacio de La 1 junto a María Barranco para presentar su nueva obra de teatro 'Mejor no decirlo' y aprovechó para disculparse por las duras palabras que dedicó a RTVE en 2022 asegurando que nunca volvería al ente.

Tras poner el broche final a 'Cuéntame' en noviembre de 2023, ficción en la que dio vida durante más de 20 años al padre de la familia Alcántara, el intérprete ha evitado a toda costa regresar a la cadena pública. Sin embargo, su desprecio a RTVE no llegó tras finalizar la mítica serie de La 1, pues ya en junio de 2022 el actor dejó claro su malestar al continuar en la televisión pública.

Imanol Arias rectifica sobre las duras críticas que lanzó contra RTVE en 2022: "Me pasé tres pueblos"

"Es insoportable estar en esta cadena. Yo espero no volver en mucho tiempo a nada público en este país", aseguró Imanol Arias durante su aparición en 'La Kapital' de Telebilbao, cuando aún quedaba más de un año para el desenlace de la ficción que protagonizaba junto a Ana Duato. El de Riaño despotricó contra las "9.000 personas" contratadas en el ente público que "no hacen nada, que sobran" y cargó contra RTVE por censurar los contenidos históricos de la serie.

"Tengo que decir, para los trabajadores de la casa, que vuelvo a romper mi promesa y que quiero volver a pedirles disculpas por el exabrupto de aquella noche"



"Desde que en el primer capítulo de esta temporada salió Narcís Serra diciendo que sacaran al médico para justificar la muerte de una etarra para evitar lo de Roldán, alguien del Consejo de Administración socialista, mujer, que cobra 7.500 euros al mes, dijo 'hay que cortar la cabeza a esto'. Y así fue, a las tres semanas dijeron que acabáramos", aseguró en su momento el que daba vida a Pedro Alcántara.

Sin embargo, este martes, al encontrarse con Marc Giró, el actor ha querido recular en su dura radiografía de la que fue su casa televisiva durante más de dos décadas. "Me pasé tres pueblos, se me fue la olla", comenzaba lamentando Imanol Arias al rememorar su polémica en 'Late Xou'. "Tengo que decir a los trabajadores de esta casa que he roto mi promesa y que vuelvo a pedirles disculpas por el exabrupto de aquella noche. Hay noches en las que te viene a ver el diablo y uno dice lo que quiere decir, pero mal dicho", añadía entonces el invitado.

"El final de 'Cuéntame' fue una injusticia para España"

Y el presentador no dudó en interrumpir el 'mea culpa' del actor para hacer una importante aclaración. "Te digo una cosa, y te la digo como espectador: el día que acabó 'Cuéntame' yo me cagué en todo el Consejo de Administración de RTVE, del primero al último, porque eso fue una injusticia para España y para nosotras, las telespectadoras, de la que aún no nos hemos recuperado", lamentó Giró.

"Ahora, TVE es maravillosa. ¡Viva Imanol Arias!", terminaba sentenciando el conductor de 'Late Xou' con una ronda de aplausos a la que se sumó Imanol Arias desde su asiento. Así, el comunicador quiso romper una lanza a favor del equipo actual del ente en mitad de unos meses marcados por el constante señalamiento a la cadena pública, mientras que el actor dejó claro que retira esa súplica de "por favor, no quiero volver ¡que me liberen ya!" que entonó en su día.