Nacho Abad no puede evitar hacerse esta pregunta sin paliativos sobre Carlos Mazón en 'En boca de todos'

Carlos Mazón ha arrancado la semana convirtiéndose en el centro de la actualidad política al anunciar su dimisión como presidente de la Generalitat pocos días después del primer aniversario de la DANA en Valencia. Una comparecencia especial que 'En boca de todos' no ha tardado en diseccionar, con Nacho Abad mostrándose especialmente crítico con el discurso del político del PP, el cual no ha dudado en echar por tierra poniendo el foco en la tragedia.

Sin pronunciar la palabra dimisión, con todo un repertorio de reproches dirigidos al gobierno central y asegurando que "ya no puede más", así ha comunicado el presidente de la Generalitat que se aparta de su cargo sin convocar nuevas elecciones ni renunciar a su acta de diputado. "Mentir es contar algo contrario a la verdad con la intención de engañar. Mazón mintió en la DANA y, como ven, le ha costado la carrera política", ha comenzado subarayando el presentador de Cuatro.

Nacho Abad, a degüello contra la salida de Carlos Mazón: "¿Cómo va a vivir con la culpa el resto de su vida?"

"¿Por qué mintió Mazón? Bueno, será opinable. Yo creo que como mecanismo de defensa, de supervivencia política", ha continuado explicando Nacho Abad, que tras repasar junto a sus colaboradores de 'En boca de todos' la sonada comparecencia del dirigente del PP de este lunes, no ha dudado en echar por tierra su salida. "Estaba de comida con una periodista, todo lícito, todo bien… Pero, claro, ese día, a esa hora, su gente, nuestros compatriotas, morían ahogados", ha recordado.

Así, el presentador no ha dudado en poner el foco en la negligente actuación del presidente valenciano durante el día más crítico de la DANA. "Debió suspender la comida y encabezar la respuesta a la riada en las horas más críticas. De cajón, de primero de política, de primero de empatía, también", ha insistido el periodista, que no suavizaría el tono de su discurso contra el popular.

"Él sabe que lo hizo mal, estoy convencido de que lo sabe. Para sobrevivir, ¿qué hizo? Mintió una y otra vez, quizá pensando que con el tiempo el dolor y la indignación menguarían. Se equivocó por segunda vez", ha explicado entonces Nacho Abad, asegurando también que su dimisión, más de un año después de la tragedia, "llega tarde como él".

Y el conductor de 'En boca de todos', visiblemente indignado ante las palabras de Mazón y su resolución, no ha tardado en recordar ante al audiencia las pérdidas tras la incompetente actuación política. "Las familias de las víctimas viven con el dolor de la pérdida a diario", ha subrayado el comunicador con gesto serio.

"Ahora permítanme que me pregunte: ¿Mazón cómo va a vivir con la culpa el resto de su vida? ¿Se puede esconder la culpa en un rincón del cerebro y cerrar la puerta?", ha preguntado Nacho Abad, lanzando una tajante reflexión. "Quizá se sienta menos culpable repartiendo la responsabilidad, que es lo que ha hecho hoy", ha terminado añadiendo el periodista para finalizar su dura sentencia.