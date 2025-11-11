Media España, representada por esta imagen ante una noche televisiva histórica con Rosalía en 'La Revuelta'

Este lunes, 10 de noviembre, albergó una noche televisiva histórica en la que hubo una competencia feroz con Rosalía en 'La Revuelta' de David Broncano, Andy (de Andy y Lucas) en 'El Hormiguero' de Pablo Motos, con un nuevo capítulo de estreno de 'La Isla de las Tentaciones 9' y con la gala de 'OT 2025' en Amazon Prime Video.

Esto explica que ayer fuera el día de mayor consumo de la temporada en la franja de prime time con casi el 50% de la población viendo la televisión según la consultora Dos30'. Al filo de las diez de la noche alcanzó el pico de espectadores superando los 14 millones.

Sin embargo, el hecho de asistir a una noche televisiva muy viva y muy vibrante provocó un auténtico quebradero de cabeza para la audiencia, especialmente para ese target potencial que consume la mayoría de las ofertas mencionadas.

Y es que 'La Revuelta', 'Operación Triunfo' o 'La Isla de las Tentaciones' son formatos que comparten mucho público y, al emitirse al unísono, a muchos no les quedó más remedio que recurrir a la multipantalla para no perder detalle de nada.

Lo vimos ejemplificado en el post que lanzó la usuario de X @jarasaanchezm_, que publicó una imagen de su estado frente a tres pantallas: en televisión la gala de 'OT', en la tablet 'La Revuelta' con Rosalía y en otro dispositivo móvil 'La Isla de las Tentaciones'. "Demasiado FOMO (ansiedad a perderse algo) como para ver solo una cosa", reza el texto que acompaña a esa elocuente fotografía.

La publicación en cuestión acumula más de once mil 'me gusta' y subiendo, con más de 300 mil visualizaciones. Prueba de que representó a muchos telespectadores en una noche que quedará marcada para la historia de la televisión.