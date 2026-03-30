¿Quiénes son hoy, lunes 30 de marzo las invitadas de 'La Revuelta', el programa de David Broncano en TVE?

Si bien 'El Hormiguero' se despidió hasta nuevo aviso el pasado jueves con motivo de la Semana Santa, David Broncano sigue al pie del cañón con su equipo en TVE, con una nueva entrega de 'La Revuelta' este lunes. Tras despedir la semana con una doble emisión protagonizada por Rodrigo Cuevas y Juan Diego Botto, el espacio de La 1 regresa con más sorpresas en una emisión más corta de lo habitual.

La vista del cantautor de Oviedo se tradujo el pasado jueves en un 12.1% de share y 1.387.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió un 14.7% de share y 1.731.000 espectadores gracias a la visita de los finalistas de 'El Desafío'. Por su parte, 'Supervivientes 2026' anotó un 9.9% de cuota de pantalla y 1.177.000 seguidores durante su tramo express.

Ángela Cervantes y Natalia Verbeke, las invitadas de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy lunes, 30 de marzo 'La Revuelta' como invitado? Mientras Antena 3 apostará por reposiciones de 'El Hormiguero' durante las vacaciones de Pablo Motos y su equipo, David Broncano y su equipo arrancarán a las 21:40 horas como es habitual, pero recortarán el tiempo de su emisión con motivo del gran estreno de 'MasterChef 14', que protagonizará este lunes un estreno insólito al ser la primera vez que el talent culinario inicia una nueva entrega en Semana Santa.

Por si había dudas, hoy hay programita pic.twitter.com/Xxrr9GeiEO — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 30, 2026

Así, David Broncano recibirá a Ángela Cervantes y Natalia Verbeke para protagonizar una entrevista a dos que se extenderá hasta las 22:30 horas, acortando su tiempo de emisión alrededor de 45 minutos. El dúo de actrices visitará el espacio de La 1 para desvelar todos los detalles de su nueva película 'Lapönia', que llegará a los cines este miércoles 1 de abril.

La protagonistas de la comedia dirigida por David Serrano serán las únicas invitadas de la entrega de este lunes, sin despedida musical como viene siendo habitual en el espacio del humorista. Así, las actrices adelantarán todos los detalles posibles sobre esta nueva cinta, que adapta una exitosa obra de teatro y en la que dan vida a Nuria y Mónica, dos hermanas que se reencuentran en un viaje familiar de lo más intenso.