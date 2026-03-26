Rodrigo Cuevas acorrala a Broncano con su reproche durante su primera entrevista en 'La Revuelta': "Dicen que eres tú"

Rodrigo Cuevas ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este jueves para presentar 'Manual de belleza', su nuevo álbum de estudio que estrenó el pasado 20 de marzo. Y durante su debut en el espacio de TVE, el cantante ha sorprendido a David Broncano lanzándole un inesperado reproche además de colar a través de uno de sus regalos un firme mensaje político,

Nada más recibir al intérprete de Oviedo sobre el escenario, el humorista no ha tardado en probarse los zuecos de grandes dimensiones que el artista había escogido para su visita, dando la bienvenida al artista entre risas y estrechando lazos. Sin embargo, el invitado de este jueves no ha tardado en pedir explicaciones al presentador por todos estos años sin ser invitado al programa.

Rodrigo Cuevas confronta a David Broncano por su tardía invitación a 'La Revuelta': "Has tardado 9 años"

"¿Cuánto has tardado en llamarme? ¿9 años? La gente preguntando cuándo vas a ver al Broncano... 9 años", ha comenzado señalado con gesto serio Rodrigo Cuevas, acorralando a David Broncano sobre el escenario en busca de un motivo. "Yo no llevo ese departamento", se ha limitado a señalar el humorista, al igual que en ocasiones similares cuando otros invitados le han reprochado lo mismo.

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Aún así, el cantante no se ha achantado. "Ah pues la gente dice que sí, por camerino se dice que eres tú", ha insistido el intérprete tensando aún más la situación. "He echado mucho de menos no venir antes", señalaba el artista. "Yo cuando he sabido que venías hoy también lo he pensado que es raro que no hayas venido antes, pero a su vez no sé... La vida es muy enrevesada", comentaba Broncano antes abrir sus regalos.

Ha sido entonces cuando, con uno de los presentes, Rodrigo Cuevas ha aprovechado para colar una firme protesta en 'La Revuelta'. "Traigo una camiseta de La Suiza, que son seis personas de Gijón que están condenadas, están en la cárcel por ejercer el sindicalismo, por defender a una compañera de trabajo", ha comenzado explicando, adoptando un gesto más serio junto a la camiseta que le ha cedido a Broncano.

"Y ahora mismo teniendo un indulto prometido por el Gobierno, que llevan esperándolo muchísimo tiempo...", ha señalado el artista. "Que cumpla un poco lo prometido, porque sabes qué pasa, que la izquierda hace las cosas muy lentas. Lleva seis años en el Gobierno y todavía la ley Mordaza qué", terminaba señalando lanzando un mensaje directo a Pedro Sánchez.

"Dijo el propio Perro, hace 6 años, en la primera semana de llegada a la Moncloa la ley Mordaza... Es verdad que es una cosa simbólica, es un concepto simbólico", ha añadido con sorna David Broncano quitando hierro a la escena de protesta protagonizada por el cantante. "Luego llega la derecha y mira, Trump solo lleva un año", terminaba denunciando el de Oviedo, poniendo en manifiesto como el magnate estadounidense está "destrozado el mundo" en tiempo récord.