Quiénes son hoy, jueves 26 de marzo los invitados del programa especial de 'La Revuelta' con David Broncano en TVE

Tras recibir por primera vez a Audrey Pascual y María Martín-Granizo, 'La Revuelta' regresa este jueves con más sorpresas para cerrar la semana, apostando de nuevo por una doble emisión de estreno que extenderá el espacio hasta la 1:00 de la madrugada. David Broncano recibió por primera vez al dúo de esquiadoras tras hacerse con cuatro medallas y un diploma respectivamente en Milano-Cortina 2026.

La visita de las jóvenes promesas nacionales de esquí adaptado se tradujo en un 12.4% de share y 1.481.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió firmar un 13.8% de share y 1.665.000 espectadores gracias a la visita de Javier Cámara y Alexandra Jiménez. Por su parte, 'First Dates' anotó un 10.3% de cuota de pantalla y 1.256.000 en el access de Telecinco durante el especial por su décimo aniversario.

Los invitados de David Broncano de este jueves en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy jueves, 26 de marzo la emisión especial de 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá a Daniel Illescas, Patricia Conde, Jessica Goicoechea y José Yélamo como finalistas de 'El Desafío', que visitarán el espacio de Antena 3 de la gran final del concurso, que tendrá lugar este viernes. Por su parte, David Broncano recibirá a Rodrigo Cuevas y Juan Diego Botto.

Para empezar, 'La Revuelta' contará con el cantante y compositor asturiano, que recibió el Premio Nacional de las Músicas Actuales, y que acaba de publicar el tercer volumen, 'Manual de belleza', con colaboraciones tan diversas como las de Massiel, la Mala Rodríguez, Ana Belén o Grande Amore, entre otras.

El actor Juan Diego Botto, hijo de la profesora de arte dramático Cristina Rota, y cuyo padre se encuentra entre los 30.000 desaparecidos en la dictadura militar argentina, siempre ha tenido muy presente su compromiso social y político con diferentes causas. En su primera visita a La Revuelta, el intérprete de origen argentino presenta la película 'Altas capacidades', participada por RTVE, en la que se aborda de forma cómica el choque entre la educación y la ambición de ascenso social.