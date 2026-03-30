Giro en la programación de RTVE: La 1 recorta 'La Revuelta' a la mitad para adelantar el estreno de 'MasterChef'

La 1 de RTVE estrena la decimocuarta temporada de 'MasterChef' este lunes, 30 de marzo. Un movimiento insólito dentro de su estrategia de parrilla al programar el estreno del formato producido por Shine Iberia en plena Semana Santa; posiblemente para adelantarse al próximo lanzamiento de 'La Isla de las Tentaciones 10' en Telecinco.



Y, tal y como indica la cadena en sus spots promocionales y en su guía oficial de programación, el arranque del primer capítulo se producirá a las 22:30 horas tras 'La Revuelta'. Es decir, de manera también inaudita, el programa comandado por David Broncano reducirá su horario de emisión en un 50% aproximadamente en una noche en la que Ángela Cervantes y Natalia Verbeke serán las invitadas.

Por si había dudas, hoy hay programita pic.twitter.com/Xxrr9GeiEO — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 30, 2026

De cumplirse lo estipulado, el show producido en colaboración con El Terrat y Encofrados Encofrasa, que nos tiene acostumbrados a finalizar pasadas las 23:15 horas, perdería en torno a 45 minutos de duración. Esto permitiría frenar las fuertes críticas que han venido cosechando los estrenos de 'MasterChef' por dar comienzo tan tarde.

Aun así, la primera emisión del espacio culinario de La 1 de RTVE concluirá al filo de las dos de la madrugada como así se recoge en la programación. Un horario poco o nada conciliador para una edición que llega marcada por un importante cambio en el plantel de jueces.

Tras la sonada salida de Samantha Vallejo-Nágera, rostro histórico del formato desde su estreno en 2013, la chef Delicious Martha será la encargada de coger el testigo para juzgar los platos de los concursantes junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, que se mantienen.

Así queda la programación de La 1 este lunes por la noche: