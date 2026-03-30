David Broncano, obligado a pedir perdón a Ángela Cervantes por lo que se dijo de ella en 'La Revuelta': "Me sabe mal"

Ángela Cervantes y Natalia Berveke han visitado 'La Revuelta' este lunes por primera vez con motivo del estreno de 'Lapönia', la nueva película que protagonizan juntas y que llegará a los cines este miércoles. Y nada más recibir al dúo de actrices, David Broncano ha sorprendido entonando el 'mea culpa' con la hermana de Álvaro Cervantes por lo que llegaron a decir sobre ella durante la última visita de su hermano

"Una vino hace años, pero hemos hablado de ella hace muy poco y hubo un poco de cachondeo, ahora me sabe mal", ha comenzado recordando el humorista antes de recibir a las dos invitadas de este lunes en el escenario de 'La Revuelta', remontándose a la última visita de Álvaro Cervantes al espacio de La 1, justo después de hacerse con el premio Goya a actriz protagonista por su papel en 'Sorda'.

Así, David Broncano ha recordado su metedura de pata con la invitada de este lunes. "Su hermano ha ganado un Goya, ella estaba nominada creo que por cuarta vez y creo que ha perdido todas. Y se hizo broma y yo luego me sentí mal", ha lamentado el humorista, recordando también la última nominación de Ángela Cervantes por 'La Furia' y su historial de mala suerte en la noche del cine español.

David Broncano pide perdón a Ángela Cervantes por sus mofas tras perder el Goya: "Me sentí mal"

"Pero bueno tienes que perderlos todos hasta que ya ganas uno", añadía Grison de fondo consolando al humorista, que parecía nervioso de cara a recibir al actriz tras haberse mofado de su paso por los Goya. Y nada más recibir a Natalia Berveke, el humorista volvía a pedir perdón a la intérprete. "Vino su hermano, recién galardonado con un Goya y se comentó que a la hermana la han nominado varias veces seguidas", insistía el conductor de 'La Revuelta'

El Hombre Mágico es ese amigo que viene a la fiesta sin hielo pic.twitter.com/dBPqRZgXsV — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 30, 2026

"Pues tres veces la han nominado, a mí ni una", sentenciaba Berveke en un intento de restar importancia a lo sucedido. "Cero de tres, se hizo un poco de mofa pero me he sentido mal", señalaba David Broncano. "A ver está guay que también invitéis a perdedoras", sentenciaba entonces la actriz entre aplausos del público, mostrando su indiferencia por las mofas que le propinaron con un tono amistoso.

A su vez, la actriz ha desvelado que la victoria de su hermano frente a su historial de nominaciones fallidas no ha sido motivo de burlas en su casa. "Es que no me vacila, yo creo que está perdiendo una oportunidad como hermano que ha ganado un Goya. El tío ha sido elegante, no está aprovechando su momento", señalaba sorprendida la invitada. "Yo creo que no haría lo mismo pero bueno", añadía la actriz riéndose.