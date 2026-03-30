RTVE altera su programación: Reduce drásticamente 'Aquí la tierra' y elimina 'La Revuelta' este martes

Después de tener que cambiar su programación del pasado viernes por la emisión del partido amistoso de la Selección española de fútbol frente a Serbia; este martes La 1 vuelve a modificar su parrilla ante la emisión de otro encuentro amistoso contra Egipto siendo 'Aquí la tierra' y 'La Revuelta' los afectados.

Con la emisión de este encuentro entre España y Egipto, que comenzará a las 21:00 horas, La 1 se verá obligada a recortar la duración de 'Aquí la tierra' para ofrecer un mini previo antes de que empiece a moverse el balón.

Con ello, este martes, 'Aquí la tierra' pasará a emitirse únicamente durante apenas 10 minutos entre las 20:30 y las 20:40 horas. De manera que el formato que conducen Jacob Petrus o Quico Taronjí quedará relegado a la mínima expresión en su parrilla.

Por otro lado, en el descanso del fútbol, La 1 emitirá la versión del 'Telediario 2' reducida. Y justo después del partido es donde llega el otro gran cambio de la noche y es que en lugar de ofrecer 'La Revuelta' en prime time como ha hecho las últimas veces que ha emitido algún partido de Copa del Rey, el programa de David Broncano desaparecerá de la programación.

Así, pese a que 'La Revuelta' si que emitirá programas nuevos tanto este lunes en una versión reducida por el comienzo de 'MasterChef 14', como el miércoles, La 1 ha optado por dar descanso al formato este martes para ofrecer en prime time la gran final de 'DecoMasters'.

De esa manera, La 1 sacrifica 'La Revuelta' este martes para poder despedir la primera, y posiblemente única edición, de 'DecoMasters' después de que el talent de decoración haya tenido que dejar su hueco en lunes al estreno de 'MasterChef 14' ocupando por otro lado el puesto que queda libre en la noche del martes tras el fin de 'The Floor' y antes de la llegada de 'Al cielo con ella' el próximo martes 7 de abril.

Así queda la programación del martes 31 de marzo en La 1: