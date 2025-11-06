José Ribagorda irrumpe en TVE junto a Pedro Piqueras y se crispa contra 'Sálvame': "Eran completamente ridículos"

Pedro Piqueras ha sido el protagonista de la nueva entrega de 'En primicia' este miércoles en La 2, y para analizar su legado de 17 años en 'Informativos Telecinco', el espacio conducido por Lara Siscar ha contado con la intervención de su compañero José Ribagorda, que no ha dudado en cargar contra uno de los episodios más sonados del presentador en la cadena junto a las estrellas de 'Sálvame'.

Hacia el final de su entrevistas, sentados en los alrededores del set de 'Informativos Telecinco', Lara Siscar ha preguntado directamente al mítico presentador sobre esa etapa en la cadena en la que 'Sálvame' daba paso a los informativos, creando todo tipo de transiciones surrealistas que no tardaron en convertirse en meme en redes sociales.

José Ribagorda se pronuncia con dureza sobre los pasos de 'Sálvame' a 'Informativos Telecinco': "No tenía lógica ni gracia"

Concretamente, el espacio de La 2 ha recuperado un fragmento en el que Paz Padilla, junto a Anabel Pantoja y otros colaboradores aparecían bailando durante la despedida para dar paso a un Pedro Piqueras con gesto enfadado que notificaba la cantidad de muertos diaria en plena pandemia. "Eran completamente ridículos", ha sentenciado José Ribagorda a cámara sobre los pasos a informativos del extinto magacín.

Después de toda una vida contando las noticias, llegó el momento de contar la suya.@PedroPiquerasG se despidió de los informativos con la misma serenidad con la que los presentó:

“Les deseo tiempos de menor crispación, de más justicia y mayor felicidad.”#EnPrimicia pic.twitter.com/MdFzIa3F2N — La 2 (@la2_tve) November 5, 2025

"Era algo que nadie entendía ni podíamos entenderlo, no tenía ningún tipo de sentido, ni lógica, ni un por qué, ni gracia... nada", ha insistido el periodista, visiblemente indignado porque la cadena permitiese esa mezcla entre el tono desenfadado del espacio liderado por Belén Esteban entre otros personajes de la farándula en contraste con la dura realidad que el comunicador tenía que abordar cada noche durante el punto álgido del COVID-19.

A las duras palabras de José Ribagorda se ha sumado Pedro Piqueras, que ha rememorado como vivió ese momento en particular. "Me enfadé porque no paraban de bailar, el informativo tenía que entrar, estaban haciendo chistes... Bueno, más o menos graciosos y yo tenía ese día casi 1.000 muertos en España como consecuencia del COVID", ha recordado el periodista.

"Sí que se me ve que estaba realmente enfadado. Lo que le dije fue 'Paolo, lo que vi anoche no me gustó' y me dijo 'no te preocupes'", ha desvelado el colaborador de 'Mañaneros 360', que también ha destapado en un punto de su entrevista cómo Paolo Vasile no confió siempre en su trabajo al frente de los informativos.

"Lo recuerdo como algo difícil, los primeros meses no se notaba ascenso de la audiencia", ha confesado Piqueras sobre su llegada a la cadena. "Recibí incluso un recado directo de Vasile, me dijo que esta casa había apostado mucho por mí y no estaban viendo los resultados... Dije, qué poquito vamos a durar", ha rememorado el periodista jubilado.