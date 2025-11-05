Pedro Piqueras desvela en TVE su difícil comienzo en 'Informativos Telecinco' y cómo vivió el relevo de Franganillo

Pedro Piqueras ha dado el salto al prime time de La 2 este miércoles al protagonizar la última entrega de 'En primicia'. El periodista, que se ha vuelto rostro habitual de TVE con sus colaboraciones en RNE y papel de analista en 'Mañaneros 360', ha repasado junto a Laura Siscar los momentos más destacados de su carrera y no ha dudado en sincerarse sobre cómo afrontó su salida de 'Informativos Telecinco'.

"Sentí que no había sitio para mí en los informativos, en Antena 3 no logré hacerme un hueco, llegaron a decirme que estaba amortizado para la televisión", ha comenzado explicando el presentador sobre el momento clave en el que se produjo su fichaje en 'Informativos Telecinco', espacio que lideró durante 17 años.

Pedro Piqueras sobre la reestructuración de 'Informativos Telecinco': "No quería sobrecogerme viendo lo que iban a hacer"

"Han sido 18 años de mi vida en los que no he dejado de hacer información", ha asegurado Pedro Piqueras según entraba en el actual plató de 'Informativos Telecinco' junto a Lara Siscar, quejándose sobre la decisión de deshacerse del mítico skyline de Singapur que le sirvió de fondo durante casi dos décadas. Ha sido entonces cuando se ha sincerado sobre cómo encajó el cambio tras su salida.

"Yo nunca entré en el estudio mientras lo estaban haciendo, no quería sobrecogerme viendo lo que iban a hacer, ya había tomado la decisión de irme y no había vuelta atrás", ha confesado el periodista, refiriéndose al cambio de imagen que sufrieron los informativos de la cadena con la entrada de Carlos Franganillo en 2023 tras su despedida. Y aunque ha ostentado el liderazgo de audiencia en numerosas ocasiones, el comunicador también ha rememorado su duro comienzo en la cadena.

"Lo recuerdo como algo difícil, los primeros meses no se notaba ascenso de la audiencia. Recibí incluso un recado directo de Vasile, me dijo que esta casa había apostado mucho por mí y no estaban viendo los resultados... Dije, qué poquito vamos a durar", ha recordado Pedro Piqueras entre risas con Siscar, reflexionando sobre la racha de éxito que aún estaba por llegar en ese entonces.

A su vez, el que fue presentador de 'Informativos Telecinco' se ha reafirmado en su decisión de jubilarse. "Yo lo he hecho porque llevaba 51 años trabajando y la mayor parte de ellos en un horario en el que no podía cenar con la familia ni con amigos. Llegó un momento en el que pensé, algo te estás perdiendo y estoy convencido en que hice bien. Por mí y por los demás", ha explicado el comunicador.

"Parece una tontería pero hacía tantos años que no hacía una vida normal que estoy viviendo una nueva vida", confesaba Pedro Piqueras a Laura Siscar hacia el final de su entrevista. "En cierto sentido ahora estoy haciendo lo que no hice durante tantos años. En el fondo estoy sintiéndome como era antes de empezar en la televisión. Una vez entras, olvídate de todo", ha asegurado sobre su nueva etapa.