Lista completa de invitados de 'En primicia', el programa de La 2 que estrena su segunda temporada

Este miércoles, 8 de octubre, arranca la nueva temporada de 'En Primicia', el programa de entrevistas en profundidad a periodistas de referencia conducido por Lara Siscar. Se emitirá en La 2, en el tercer prime time semanal, a partir de las 22:00 horas.

Se trata de un formato que aborda con los protagonistas (entrevistadores, presentadores de informativos, escritores, columnistas, dibujantes, reporteros de guerra, locutores, corresponsales y directores de periódico) aspectos desconocidos de sus trayectorias profesionales y momentos impactantes de la historia reciente que han quedado grabados en el imaginario colectivo.

Esta segunda tanda de capítulos de la docuserie producida por LaCoproductora permitirá a los espectadores acercarse a la vida y carrera de 13 periodistas: Arturo Pérez-Reverte, Silvia Intxaurrondo, Arcadi Espada, Iñaki Gabilondo, Carlos Herrera, Lucía Méndez, Pedro Piqueras, Peridis, Nacho Carretero, Paloma del Río, Ignacio Escolar, Manuel Vicent y Soledad Gallego.

Cada entrega de 'En primicia' cuenta con una entrevista extensa a cada uno de estos periodistas. Con ellos, Lara Siscar viaja al lugar de un hecho impactante del que fueron testigos, en el que recuerdan sus orígenes, se reencuentran con amigos y compañeros, y narran la intrahistoria de grandes noticias.

Además de los entrevistados, en cada episodio participan más de un centenar de políticos, artistas, escritores, deportistas y otros conocidos periodistas para completar el profundo retrato de cada uno de los protagonistas antes mencionados.

La segunda temporada de 'En primicia' se estrena, como decimos, este miércoles con doble entrega en La 2 de forma excepcional, y Arturo Pérez-Reverte y Silvia Intxaurrondo serán los primeros protagonistas que repasarán su dilatada trayectoria con Lara Siscar.