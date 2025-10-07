Silvia Intxaurrondo salta de 'La hora de La 1 ' a este proyecto de TVE que suma a Arturo Pérez-Reverte

Silvia Intxaurrondo se ha convertido en una de las reinas de la mañana en televisión junto a Adela González y Javier Ruiz. Los tres forman un gran tándem llevando a TVE a máximos en la franja matinal desde hace 20 años gracias al liderazgo tanto de 'La Hora de La 1' como de 'Mañaneros 360'.

En este sentido, este lunes, 'La Hora de La 1' marcó un inexpugnable 18,6% de cuota de pantalla. A ello hay que sumar el 2,2% que marca el formato en el Canal 24 horas haciendo a Silvia Intxaurrondo la gran referencia de las mañanas.

Y en pleno auge de su espacio en la mañana, Silvia Intxaurrondo dará el salto este miércoles al prime time de La 2 al ser una de las protagonistas de la nueva temporada de 'En Primicia', el programa de entrevistas en profundidad a periodistas de referencia conducido por Lara Siscar.

La docuserie 'En Primicia' estrena su segunda temporada con doble entrega en La 2. Lara Siscar entrevista a 13 de los periodistas más relevantes y singulares del panorama nacional, con los que aborda momentos impactantes de la historia reciente que han quedado grabados en el imaginario colectivo. Arturo Pérez Reverte y Silvia Intxaurrondo serán los primeros protagonistas, y cada semana se emitirá un nuevo episodio en La 2 y RTVE Play.

Cada programa cuenta con una entrevista en profundidad a cada uno de estos periodistas. Con ellos, Lara Siscar viaja al lugar de un hecho impactante del que fueron testigos, en el que recuerdan sus orígenes, se reencuentran con amigos y compañeros, y narran la intrahistoria de grandes noticias.

Arturo Pérez-Reverte y Silvia Intxaurrondo, primeros protagonistas de lo nuevo de 'En primicia'

Esta segunda tanda de capítulos de la docuserie producida por LaCoproductora permitirá a los espectadores acercarse a la vida y carrera de periodistas como: Arturo Pérez-Reverte, Silvia Intxaurrondo, Arcadi Espada, Iñaki Gabilondo, Carlos Herrera, Lucía Méndez, Pedro Piqueras, Peridis, Nacho Carretero, Paloma del Río, Ignacio Escolar, Manuel Vicent y Soledad Gallego.

Los periodistas retratados han hecho sus carreras en una gran diversidad de medios (radio, prensa, televisión) y de géneros: entrevistadores, presentadores de informativos, escritores, columnistas, dibujantes, reporteros de guerra, locutores, corresponsales y directores de periódico.

Además de los entrevistados, participan más de un centenar de políticos, artistas, escritores, deportistas y otros conocidos periodistas para completar el retrato de cada uno de los protagonistas.