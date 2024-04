Así es ‘En Primicia’, la docuserie que La 2 estrena hoy con estos 13 históricos periodistas

La 2 sigue renovando su prime time con nuevas y ambiciosas apuestas. Tras estrenar ‘Ovejas eléctricas’ con Berto Romero, este jueves la cadena estrena a partir de las 23:00 horas ‘En Primicia’, una docuserie en la que Lara Siscar ha entrevistado en profundidad a trece rostros referentes del periodismo de nuestro país con el que La 2 trata de visibilizar la importancia del buen periodismo. Un periodismo que ayuda a tener espíritu crítico, a entender lo que ocurre alrededor y a empatizar con otras realidades.

Antes de su estreno, La 2 ha presentado todos los detalles de este trabajo documental producido por RTVE en colaboración con LaCoproductora (PRISA Media) en una rueda de prensa celebrado en el Ateneo de Madrid, a la que ha acudido El Televisero y que ha contado con Ignacio Elguero, director de Educación, Diversidad Cultural e Internacional de RTVE como introductor.

Ignacio Elguero ha destacado que con ‘En Primicia’ han querido dar un paso más allá en el terreno de la entrevista en profundidad y contar a través de la historia de 13 de los periodistas más relevantes y singulares de España algunos de los episodios más importantes de nuestra historia en los últimos 50 años. Además, ha destacado que como televisión pública con esta docuserie buscan ofrecer un «producto interesante para las personas que tienen interés y curiosidad por saber más y también para las nuevas generaciones«.

'En Primicia', el nuevo programa de entrevistas en profundidad, ¡llega este jueves a las 23h!



Lara Siscar nos acerca a los periodistas más relevantes y singulares de España, como Rosa María Calaf, Raúl del Pozo, Rosa Montero o Gervasio Sánchez.



Tienes 👇 el tráiler pic.twitter.com/GCa3Y2egTO — La 2 (@la2_tve) April 8, 2024

Los objetivos de ‘En Primicia’: sacar la esencia de los 13 protagonistas

Por su lado, Jacobo Bergareche, el productor ejecutivo de la docuserie, explicaba que ‘En Primicia’ no es un biopic de los 13 periodistas que participan sino que el objetivo de este formato es «contar el periodismo a través de gente que encarna lo mejor de la profesión y la diversidad de la profesión». Precisamente reconocía que la labor de dar con los 13 periodistas que han elegido no ha sido fácil. «Queríamos equilibrio entre hombres y mujeres, queríamos que no todos fueran de Madrid, queríamos gente del periodismo local y regional y que estuvieran representados todos los géneros: televisión, radio, prensa, corresponsales, deportes y el foto periodismo», destacaba.

Pero además de los 13 periodistas protagonistas de cada una de las entregas, para elaborar ‘En Primicia’ se han hecho más de 150 entrevistas a personas de su entorno, a otros compañeros, a políticos o personajes a los que han entrevistado a lo largo de sus carreras.

«También hemos querido volver a los orígenes y al lugar de la noticia para revivirlo con ellos», contaba el productor ejecutivo. Por si fuera poco, han conseguido hurgar en lo más oculto de cada uno de ellos. En este sentido, Maxi González, el director de la docuserie ha recalcado que el objetivo era captar la «esencia» de cada uno de los protagonistas y para ello ha habido un gran trabajo previo.

Lara Siscar: «He aprendido mucho de este formato»

Por su parte, Lara Siscar, que es la presentadora y encargada de entrevistar a cada uno de los protagonistas de ‘En primicia’ no dudaba en agradecer a los 13 periodistas que se hayan abierto en canal. «Es de agradecer la generosidad con la que han prestado su sapiencia, su experiencia y sus anécdotas más ocultas», aseveraba.

«He aprendido tanto de este formato y con las conversaciones que hemos mantenido, en un registro que no tiene nada que ver con el que estoy habituada, una conversación mirándonos a los ojos», reconocía. Y es que la presentadora ha explicado que aunque había un guion se ha dejado llevar por la conversación con cada uno de ellos. Una conversación que en algunas ocasiones se alargaba hasta 7 y 8 horas. Asimismo, la presentadora ha avanzado que en ‘En Primicia’ encontraremos «picardía, serenidad, sentido del humor» y que servirá para conocer mejor a los periodistas y su oficio.

Estos son los 13 protagonistas de ‘En Primicia’

Los periodistas retratados han hecho sus carreras en una gran diversidad de medios (radio, prensa, televisión) y de géneros: entrevistadores, columnistas, investigadores, reporteros, locutores, tertulianos, directores de periódico, comentaristas de deportes y fotorreporteros.

Raúl del Pozo, Rosa Montero, Manuel Jabois, Pepa Bueno, Federico Jiménez Losantos, Miguel Ángel Aguilar, Rosa María Calaf, Alfredo Relaño, Olga Viza, José Gabriel Mujika, Gervasio Sánchez, Nativel Preciado y Jesús Maraña serán los protagonistas de cada una de las entregas del programa. Además de ellos, participan decenas de políticos, artistas, escritores, deportistas y otros conocidos periodistas para completar el retrato de cada uno de los protagonistas de ‘En Primicia’.