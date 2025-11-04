EXCLUSIVA | Rubén Torres desvela en qué va a utilizar el premio de 'Supervivientes All Stars'

El bombero Rubén Torres se proclamó ganador de 'Supervivientes All Stars' en una de las finales más reñidas del formato, imponiéndose con poco más del 51% de los votos, tras dar el sorpasso a Jessica Bueno. El catalán culminó así su revancha personal tras haber quedado segundo en su edición anterior, llevándose esta vez el premio de 50.000 euros y el reconocimiento del público.

Esta segunda edición del formato ha estado marcada por la dureza extrema de las condiciones en Honduras, con pruebas físicas de alto nivel, tensiones entre concursantes y una tormenta que incluso dejó sin luz la palapa durante una de las galas. En mitad de esta climatología, Torres se ha impuesto en los desafíos más exigentes, como las pruebas de apnea, donde ha protagonizado momentos de gran preocupación y emoción a partes iguales entre la audiencia.

La victoria de Torres supone también un impulso para el programa, cuya final logró un notable seguimiento televisivo. Tras su triunfo, el concursante ha expresado su intención de celebrar con su entorno más cercano y de emplear parte del premio en distintos objetivos, que nos revela en exclusiva en esta entrevista.

Rubén, ¿cómo estás tras ganar el reality?

Con una energía y una vitalidad de por fin tener este feedback, después de dos meses estar perdido, venir aquí a España y ver esto, el reconocimiento, la gente, el ánimo, el ver imágenes... Te juro, tengo la piel de gallina.

¿Se ha hecho justicia un año después?

A ver, no sé si es justicia o no, pero es verdad que para mí ha sido la justicia, el reconocimiento, el llenarme el corazón por haber podido ganar esta edición de All Stars, aparte de tan extrema. Yo creo que la gente ha valorado esta edición, pero hay mucha que habrá valorado la anterior y habré tenido ese apoyo. Yo creo que, personalmente, por dinero, obvio que hubiese preferido ganar el otro, pero a nivel personal me llena mucho más haber ganado este 'All Star' porque ha sido tan extremo que me siento más identificado, porque me gusta tanto lo extremo y el sufrimiento que con esta edición ha sido ideal para mí.



Además, fue épica tu victoria, con un sorpasso a Jessica a última hora. ¿Cómo viviste este momento?

Ahora mismo encantado, pero en ese momento en el que te dicen 52%, luego 50%- 50%, el sorpasso ¿qué? Esos momentos de tensión se hacen eternos y en el momento en el que dicen "Se cierran votaciones", yo noté cómo Laura Madrueño me cogía la mano. Yo no me pongo nervioso nunca, pero ahí empiezas a notar el corazón que te pega así en el pecho. Y entonces noté cómo Laura Madrueño me apretó la mano en cosas de milisegundos, me cogió la mano, cogió impulso y me la levantó. A la que me levantó la mano, si te fijas en la imagen que le he visto, mi primera cara es como de preocupación, porque yo pensé "¿Qué haces? ¿Por qué me levantas?". Estaba tan convencido de que iba a quedar segundo que me levantó la mano y pensaba que se había equivocado. Y cuando escuché "Torres"... Tengo un lapsus de tanto subidón de energía, de adrenalina, de llorar, que fue brutal. Esa sensación de que me encantaría volver atrás y vivirla repetidas veces.

¿Qué es lo que vas a hacer con el premio?

Lo primero de todo, bueno, comprarme unas croquetas y unas bravas, con mi perro y mi novia, por favor, que tengo un hambre ya. Y eso es una ansiedad que te genera que tienes que saciarla. Pero realmente quiero irme con mi pareja a un viaje. Se lo quiero regalar por lo bien que lo ha hecho y las veces que ha ido a Madrid a defenderme. Y luego, una pequeña parte para hacer cenas con familia y amigos, para hacer unas cosas con protectora de animales y luego la gran parte es para una entrada de un piso que será mi jubilación el día de mañana. Entonces, por fin puedo pagar la entrada de un piso, es un piso de 80.000 euros, muy pequeñito, para tenerlo como inversión, un pisito y el día de mañana se vende y tengo ahí mi jubilación.

¿Qué es lo que no se vio de la final?

Es que hay tanto equipo detrás de cámaras que yo creo que te lo hacen sentir todo. Tampoco he visto los vídeos ni he tenido feedback de la gente, pero creo que la gente puede llegar a vivir muchas situaciones. Yo, por ejemplo, a nivel personal, los juegos, el momento que levanté la antorcha, te lo juro que me sentía, hablando mal, un puto Dios. Me llenó el ganar esa prueba y decir "quedo segundo ya, como mínimo". Aun así, yo creo que la gente lo pudo ver. Yo creo que se transmite muy bien todo, hasta las tormentas. Es verdad que en persona se viven por diez, pero aun así yo creo que la gente es consciente del reality que se ha vivido.

¿Con quién no volverías a concursar en ningún reality con algún concursante de esta edición?

De esta edición creo que me he llevado bien con todos. De hecho, hasta sufrí a veces porque yo hago mucho contenido de risas, de tonterías y tal, pero es verdad que a nivel de polémicas en playa he tenido algunas pocas, pero no son personales. Con Adara discutí mucho al principio y luego he tenido muy buena amistad con ella. Entonces, con Toni discutí, con Miri y he tenido muy buena amistad. No hay nadie que me lo haya llevado a lo personal y a día de hoy no quiera ver. Creo que con cualquiera de esta edición estaría encantado de un día salir a tomar algo o cenar.

¿Algún mensaje de Pedro García Aguado? Que te quitó el premio.



Bueno, aún no. Apenas he encendido el móvil ahora y creo que él estará súper rencantado de que haya ganado. No creo que él tampoco me quitara el premio. Al final, eso lo decide el público, no lo decide él. Yo encantado también de que él ganara, fue un buen concursante, pero sí que es verdad que esta edición me ha tocado ganarla a mí. Va a estar encantado de que la haya ganado. Menos mal que no ha venido. Imagínate que me gana otra vez. Me tiro por la ventana. El cheque si quiere hacemos un cambio. De verdad, son ediciones distintas, se tienen que valorar cosas distintas, así que yo me miro por mi edición y poder decir que he quedado segundo de una edición tan fuerte como la que tuvimos, y primero en el 'All Stars' creo que es algo brutal. Yo quedé el segundo, venía de ser anónimo. De golpe, quedé el segundo en 'Supervivientes'. El programa más top de la tele, para mí eso fue brutal. Fue una victoria sin dinero. Yo venía de Netflix. Hice un programa parecido a 'La isla de las tentaciones', 'Falso amor', y de ahí di el gran paso a 'Supervivientes', luego fui a 'La isla de las tentaciones' y de ahí a 'Supervivientes All Stars'.

¿Irías a 'La Isla de las Tentaciones VIP' con Laura, tu pareja?

No veo necesidad de meternos en un reality así. Yo creo que confiamos uno en otro. Obviamente, aunque confíes, sabes que vas a ver cosas que te duelen porque duele ver imágenes, no veo necesidad y no creo que a día de hoy estemos dispuestos a ir. No sé, si no, pregúntale a ella qué nos está viendo, pero no le veo necesidad. A día de hoy no creo que esté en nuestra mente.