Desvelados los 4 invitados de 'El Hormiguero' la próxima semana con un expresidente del Gobierno como punto fuerte

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 10 al jueves 13 de noviembre a partir de las 21:50 horas. Y tras su segunda semana de competencia esta temporada con David Broncano, el talk show de Antena 3 vuelve a sacar la artillería pesada.

Después de una semana en la que el presentador se reencontró con Javier Cámara, recibió a William Levy y Paula Echevarría, descubrió la nueva música de Sergio Dalma y cerró la semana por todo lo alto entrevistando a su compañero de programa Juan del Val, Pablo Motos se prepara para recibir a esta tanda de invitados con los que continuar su particular guerra de audiencias contra 'La Revuelta'.

La semana de entrevistas en 'El Hormiguero' arrancará con la visita de Andy Morales, que se reencontrará con Pablo Motos para presentar su nuevo sencillo tras la disolución de Andy y Lucas. El martes queda reservado para Marc Márquez, que tras cancelar su visita a principios de temporada por una aparatosa lesión, visitará el programa de las hormigas para repasar su última victoria.

El miércoles llega el turno de Pablo Alborán, que regresa al espacio de Antena 3 para presentar 'KM 0', su nuevo álbum de estudio que verá la luz este viernes 7 de noviembre. El jueves, Mariano Rajoy será el encargado de cerrar la semana de entrevistas repasando una vez más la actualidad política junto al presentador.

Lunes 10 - Andy Morales

'El Hormiguero' arrancará su semana con una de las entrevistas más codiciadas de los últimos meses. El ex integrante de Andy y Lucas se sentará en primicia con Pablo Motos para presentar su primer sencillo en solitario y aclarar todos los rumores tras la polémica ruptura del dúo que ha acaparado titulares por los supuestos altercados entre ambos.

Martes 11 - Marc Márquez

El martes Pablo Motos rescatará una entrevista que debería haberse producido a principios de temporada. Si bien Marc Márquez canceló su visita al espacio de Antena 3 tras su aparatosa lesión durante una carrera, el piloto de Moto GP volverá a visitar al presentador para celebrar su octavo título de campeón del mundo en la categoría reina del motociclismo.

Miércoles 12 - Pablo Alborán

El miércoles, Pablo Alborán regresará a 'El Hormiguero' para hablar sobre sus proyectos más recientes, desde su papel debut en la segunda temporada de 'Respira' en Netflix hasta su nueva música. Y es que, el artista malagueño acudirá al programa justo después de publicar 'KM 0' su nuevo álbum de estudio con éxitos como 'Clickbait'.

Jueves 13 - Mariano Rajoy

El jueves, Mariano Rajoy será el encargado de cerrar la semana de entrevistas por todo lo alto volviendo a encontrarse con Pablo Motos para su habitual repaso de la actualidad política en el espacio de Antena 3. A su vez, presentará 'El arte de gobernar. Secretos y fundamentos humanos de la sabiduría política', su nuevo libro que ya se encuentra disponible.