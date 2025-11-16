Anne Igartiburu, sin que nadie le pregunte, define a Rosalía con tres grandilocuentes palabras tras su encuentro

Este domingo, 16 de noviembre, Anne Igartiburu ha contado en 'D Corazón' una anécdota personal con Rosalía. La artista catalana está de plena actualidad tras publicar su nuevo trabajo discográfico, 'Lux', que acudió a promocionar el pasado lunes en 'La Revuelta'.

Por todo ello, en el programa de crónica social de La 1 han debatido este domingo sobre el arrollador éxito de Rosalía. Un éxito que, sin embargo, es más o menos reciente, ya que hace apenas ocho años era una gran desconocida. De hecho, Javier de Hoyos ha recordado que en su época de reportero la entrevistó en calidad de "amiga de Amaia Romero" cuando esta ganó 'OT 2017'.

El sorprendente encuentro de Anne Igartiburu con Rosalía

A raíz de esto, Anne Igartuburu ha desvelado un encuentro que tuvo con la artista y que ha sorprendido a todos sus compañeros. "Me estoy acordando de un encuentro con Rosalía que tuve y no sé si contarlo o no", ha empezado diciendo la presentadora. Ante la insistencia de sus colaboradores, finalmente ha acabado contándolo.

Fue en la pasada Nochevieja, cuando Anne Igartiburu dio las Campanadas junto a los Javis (Javier Ambrossi y Javier Calvo) para decir adiós al 2024 y dar la bienvenida al 2025. En aquella fiesta privada celebrada en la mansión de los productores, la presentadora coincidió con la cantante. "Yo la vi y me desmoroné de la emoción cuál friki", ha confesado, dejando claro lo mucho que admira a la catalana.

Lo que ni por asomo se podía imaginar es que Rosalía le iba a dar la mano, al tiempo que le decía, emocionada: "Ay, que ilusión. Tantas campanadas contigo". "Me quedaba sin palabras. Yo no me podía creer que ese pedazo de mujer me estuviese diciendo eso. Es que me derrito", ha dicho Anne Igartiburu, antes de sentenciar con tres palabras a la artista como "humilde, cercana y cariñosa".

"Simplemente me parece una tipa increíble… me pongo a sus pies. Cómo canta, lo que dice, cómo compone y la visión que tiene de la música. Es una visionaria", terminaba diciendo la presentadora de 'D Corazón'.