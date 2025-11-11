Alfonso Arús impugna la intervención de Andy en 'El Hormiguero' y dice lo que muchos sospechan

Andy Morales ha regresado al centro de la polémica tras su visita de este lunes a 'El Hormiguero', donde se ha sincerado por primera vez sobre la realidad tras su relación con Lucas y los motivos de la separación del dúo. Pero el gaditano también ha visitado el espacio de Antena 3 para presentar su primer sencillo en solitario, cuya letra ha despertado todo tipo de teorías que Alfonso Arús no ha dudado en sentenciar desde 'Aruseros' este mismo martes.

El antiguo integrante de Andy y Lucas visitaba este lunes a Pablo Motos para protagonizar su primera entrevista tras la ruptura con su compañero y presentar 'Marioneta', el sencillo que sirve de pistoletazo de salida para su carrera en solitario. Y es que, la explicación que el artista ha ofrecido sobre la controvertida letra de la canción no ha convencido a todo el mundo.

Alfonso Arús dicta sentencia sobre el nuevo tema de Andy Morales: "Tiene el freno de mano puesto"

"Bueno, él jugando al despiste dice que es una canción de desamor, pero todo el mundo entiende perfectamente que va dedicada a Lucas", ha comentado Alfonso Arús este martes desde su espacio en La Sexta, algo escéptico con las palabras de Andy Morales. Así, el presentador se ha aventurado a señalar que el gaditano sigue "teniendo miedo", asegurando que aún no habla con claridad sobre lo sucedido.

Y es que, aunque el intérprete se sinceró durante su paso por 'El Hormiguero' sobre algunos de los episodios que empujaron al fin del proyecto conjunto, evitó mencionar a Lucas en todo momento y desvinculó la letra de 'Marioneta' de los problemas con su compañero. "Tiene el freno de mano puesto, quiere decir cosas pero no se atreve", ha insistido el presentador de 'Aruseros'.

"Es que hay que hacer una comparativa, la letra dedicada por parte de Rosalía a Raw Alejandro es dura, sí; pero, la de Andy a Lucas, yo creo que es más potente, mucho más potente", ha añadido Alfonso Arús en última instancia frente a sus colaboradores, haciendo referencia a 'La Perla', tema del nuevo disco de la cantante catalana que parece estar dirigida a su expareja, del cuál ella también evitó pronunciarse durante su visita a 'La Revuelta' este mismo lunes.

[EXCLUSIVA] Andy canta en primicia ‘Marioneta’, su primer single en solitario #AndyEH pic.twitter.com/OuTgcOJRU6 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 10, 2025

Compuesto por Raúl Cabrera y con la producción de Juanma Leal, el nuevo tema del gaditano lanza dardos como: "El Silencio cumplió su tiempo Y ahora no me faltan ganas. Te doy las gracias por todo este tiempo Y por abrirme los ojos Me dejé tratar como una marioneta" o "Quién eres para jugar con mis sueños Quién eres tú para hablar de sentimientos Si tú no quieres a nadie tan solo a tú egoísmo Olvídate de mi persona porque para ti no existo".