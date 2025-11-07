Alfonso Arús deja este dardo al nuevo disco de Rosalía desde La Sexta: "Me ha decepcionado"

El cuarto álbum de Rosalía, 'Lux', ya está disponible para todo el mundo desde esta pasada madrugada. Alfonso Arús ha sido uno de los primeros en dar su opinión al respecto, este viernes 7 de noviembre en 'Aruser@s'. Y no se ha mordido la lengua a la hora de decir lo que piensa.

"A lo mejor resulta que Rosalía ha sacado un disco", ha empezado bromeando el presentador del magacín matinal de La Sexta. Y es que durante toda la semana se ha estado hablando del esperado disco. Siguiendo con la broma, Tatiana Arús le preguntaba: "¿De dónde has sacado esa información?". "No sé, me llegan ecos", añadía con sorna su padre, antes de analizar el nuevo trabajo discográfico de nuestra artista más internacional.

"Ahora sí que sí, ya es oficial, ya ha lanzado el disco Rosalía, 'Lux'. El tema de reproducciones, ya que tan solo cinco horas después de su lanzamiento, algunas de las canciones ya acumulan más de 86 mil reproducciones", explicaba la colaboradora. En concreto se fijaba en el tema 'La Perla', en la que Rosalía lanza algunos dardos a Raw Alejandro y a C. Tangana.

El dardo de Alfonso Arús al nuevo disco de Rosalía

"Ríete tú del Twingo y del Casio", bromeaba Alfonso Arús, recordando la polémica canción de Shakira contra Piqué. "Pero, ¿esto tiene estribillo? ¿Se anima un poco?", preguntaba el presentador, antes de añadir: "Es que yo esto por la mañana…".

Después de que Tatiana Arús explicara que la artista catalana había cantado en 'Lux' en 14 idiomas, el presentador reconocía: "Canta hasta en chino mandarín, pero a mí me ha decepcionado que Rosalía no haya incluido un tema en esperanto". Ya que, "el esperanto es, por supuesto, el idioma del futuro", ironizaba. "A mí cuando era pequeño me dijo un profesor que dentro de unos años todo el mundo hablará esperanto y yo pensé: 'oye, voy a estudiarlo'", concluía Alfonso Arús.

El lanzamiento ha llegado envuelto de polémica cuando este pasado miércoles se filtraba el álbum entero, un hecho que para muchos no pudo ser casualidad. Una opinión compartida por Alfonso Arús. "Nos quieren hacer creer que por error se ha publicado de nuevo una canción de Rosalía", señaló el presentador de Atresmedia apuntando a una supuesta estrategia de marketing del equipo de la catalana de forma deliberada. "Se ha publicado teóricamente por error. A mí tanto error, lo siento, no me convence nada. Se publica porque quiere, punto", sentenció.