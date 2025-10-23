Actualidad

Netflix recupera la serie revelación de RTVE dos años después: una comedia negra con ocho capítulos

por El Televisero

Netflix incorpora a su catálogo la serie 'Esto no es Suecia' de RTVE PLay con Aina Clotet y Marcel Borrás grabada en cuatro idiomas.

'Esto no es Suecia' llega a Netflix.
'Esto no es Suecia' llega a Netflix. | Montaje El Televisero

Netflix no para de incorporar a su catálogo diferentes ficciones que pertenecen a otros grupos como RTVE, Atresmedia o Mediaset. De hecho, hace unas semanas la plataforma estrenaba 'Weiss & Morales', la última ficción de Miguel Ángel Silvestre que fracasó en el prime time en La 1 y desde entonces se ha situado en el top 10 de lo más visto en España.

Ahora, Netflix ha sumado a su oferta de ficción la serie 'Esto no es Suecia', la primera original de RTVE Play que se estrenó en 2023. Esta ficción fue muy aclamada y se llevó de hecho varios galardones como el Ondas a Mejor Comedia en 2024 y el Premio Prix Europa a la mejor ficción de televisión en 2023, que otorga el Parlamento Europeo además del Premio del Festival de Cannes a la actriz Aina Clotet.

'Esto no es Suecia' cuenta con la particularidad de que fue grabada en cuatro idiomas (castellano, catalán, inglés y sueco) pues fue una coproducción de RTVE junto a TV3 y SVT.  La serie fue creada por Aina Clotet, su protagonista, junto a Daniel González y Valentina Viso y consta de ocho episodios de 40 minutos.

Aina Clotet ('El cuerpo en llamas') y Marcel Borrás ('Patria', 'La canción') encabezan el reparto de esta ficción que llega ahora a Netflix tras triunfar en RTVE Play y poderse ver también en SkyShowtime. Junto a ellos forman parte del elenco actores como Violeta Sanvisens, Artur Santiago y Roc Santiago, Liv Mjönes, Tomás del Estal, Nora Navas, la Langhammer, Enric Auquer, Pol López, Mabel Rivera, Anna Moliner, Nausicaa Bonnín y August Wittgenstein.

¿De qué va 'Esto no es Suecia'?

Imagen de 'Esto no es Suecia'

Para educar a sus hijas desde un lugar más auténtico y lejos de sus respectivas y dolorosas infancias, Mariana (Aina Clotet) y Samuel (Marcel Borrás) se van a vivir a un barrio de montaña de Barcelona, donde encuentran una comunidad de gente con las mismas aspiraciones.

Pero, cuando una tragedia sacude el barrio, desmontando su ideal, las certezas de Mariana y Samuel empiezan a tambalearse y el miedo se instala en la pareja, acercándose peligrosamente a todo de lo que intentaban huir.

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Archivado en

·

Más Información

Imagen de 'El monstruo de Florencia'.

La estremecedora miniserie italiana que estrena hoy Netflix: cuatro capítulos con atroces crímenes reales

El Televisero
Luis Zahera en 'Animal'.

Netflix confirma oficialmente si la serie 'Animal' con Luis Zahera tendrá segunda temporada tras su fenómeno

Roberto Jiménez

Últimas noticias