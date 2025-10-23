Netflix recupera la serie revelación de RTVE dos años después: una comedia negra con ocho capítulos

Netflix no para de incorporar a su catálogo diferentes ficciones que pertenecen a otros grupos como RTVE, Atresmedia o Mediaset. De hecho, hace unas semanas la plataforma estrenaba 'Weiss & Morales', la última ficción de Miguel Ángel Silvestre que fracasó en el prime time en La 1 y desde entonces se ha situado en el top 10 de lo más visto en España.

Ahora, Netflix ha sumado a su oferta de ficción la serie 'Esto no es Suecia', la primera original de RTVE Play que se estrenó en 2023. Esta ficción fue muy aclamada y se llevó de hecho varios galardones como el Ondas a Mejor Comedia en 2024 y el Premio Prix Europa a la mejor ficción de televisión en 2023, que otorga el Parlamento Europeo además del Premio del Festival de Cannes a la actriz Aina Clotet.

'Esto no es Suecia' cuenta con la particularidad de que fue grabada en cuatro idiomas (castellano, catalán, inglés y sueco) pues fue una coproducción de RTVE junto a TV3 y SVT. La serie fue creada por Aina Clotet, su protagonista, junto a Daniel González y Valentina Viso y consta de ocho episodios de 40 minutos.

Aina Clotet ('El cuerpo en llamas') y Marcel Borrás ('Patria', 'La canción') encabezan el reparto de esta ficción que llega ahora a Netflix tras triunfar en RTVE Play y poderse ver también en SkyShowtime. Junto a ellos forman parte del elenco actores como Violeta Sanvisens, Artur Santiago y Roc Santiago, Liv Mjönes, Tomás del Estal, Nora Navas, la Langhammer, Enric Auquer, Pol López, Mabel Rivera, Anna Moliner, Nausicaa Bonnín y August Wittgenstein.

¿De qué va 'Esto no es Suecia'?

Imagen de 'Esto no es Suecia'

Para educar a sus hijas desde un lugar más auténtico y lejos de sus respectivas y dolorosas infancias, Mariana (Aina Clotet) y Samuel (Marcel Borrás) se van a vivir a un barrio de montaña de Barcelona, donde encuentran una comunidad de gente con las mismas aspiraciones.

Pero, cuando una tragedia sacude el barrio, desmontando su ideal, las certezas de Mariana y Samuel empiezan a tambalearse y el miedo se instala en la pareja, acercándose peligrosamente a todo de lo que intentaban huir.