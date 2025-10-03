Netflix lanza esta miniserie de TVE que en un día supera a 'El refugio atómico' y se coloca en el puesto 1

Netflix ha vuelto a conseguir algo paradójico: que una serie con mal recorrido en la televisión convencional se alce como uno de los contenidos más vistos en la plataforma. En este caso, el más popular en España. Y se trata de una serie que La 1 de TVE ofreció en primavera en un día y horario, eso sí, que permitía poca fortuna.

Hablamos de 'Weiss & Morales', una coproducción hispano-alemana de solo cuatro episodios con Miguel Ángel Silvestre y Katia Fallin encabezando su reparto. Ahora mismo, como apuntamos, ocupa el puesto número uno en Netflix. Y eso que se lanzó este miércoles 1 de octubre.

Es decir, la ficción apenas ha necesitado 24 horas para dar el sorpasso a 'El refugio atómico', la gran apuesta de la compañía bajo demanda de la temporada, o 'Incontrolables', el oscuro thriller con Toni Collete que ya se ha aupado al top 2 de lo más popular en nuestro país pero que también ha quedado por detrás.

Como decimos, este éxito en Netflix de 'Weiss y Morales' resulta muy sorpresivo después de su gran fiasco en su periplo por La 1. De hecho, el final de la serie acabó ofreciéndose en la madrugada ante su fuerte caída en audiencias. La media fue de un 6,5% de cuota de pantalla y de 595.000 telespectadores. Aunque hay que destacar que se emitió en viernes, día inusual para la ficción, y que compitió con un formato todopoderoso como 'Tu cara me suena' en Antena 3.

¿De qué va 'Weiss & Morales'?

Nina Weiss (Katia Fellin), una agente de la BKA alemana, llega sin aviso a Gran Canaria para sorprender a su madre, Margarethe. En un restaurante frente al mar, intenta abordar un secreto familiar que lleva años oculto. Pero su atención se desvía: una mujer está siendo atacada. Sin dudarlo, Nina interviene, ignorando que se trata de una operación encubierta liderada por Raúl Morales (Miguel Ángel Silvestre), sargento de la Guardia Civil.

Cuando un ciudadano alemán aparece muerto cerca de las plataformas petrolíferas del puerto de Las Palmas, Nina es requerida para colaborar en la investigación. Para su sorpresa, su compañero es el mismo sargento Morales. Raúl, afable y relajado, intenta romper el hielo, pero Nina, más reservada, mantiene las distancias. Sus personalidades y métodos chocan desde el principio, pero tendrán que unir fuerzas para resolver el caso.