La miniserie que acaba de estrenarse en Netflix y que amenaza con destronar a 'El refugio atómico'

Netflix sigue aprovechando este mes de septiembre para estrenar varios de sus grandes estrenos. Ya hemos visto la segunda temporada de 'Miércoles' o la nueva serie de Jude Law, 'Black Rabbit', que nos llegó a la plataforma de streaming la semana pasada. Al igual que 'Incontrolables', el nuevo thriller de misterio que se estrenaba este 25 de septiembre, con Toni Collette como una de las protagonistas.

Sí, la misma Toni Collette que ha participado en dos de las películas de terror más influyentes de los últimos 25 años. Por un lado, 'El sexto sentido', dirigida por M. Night Shyamalan. Y por otro lado, 'Hereditary', de Ari Aster (por la que debió de ser nominada a los Oscar, pero esa ya es otra historia). 'Incontrolables' es una serie creada por el actor y comediante Mae Martin (que, aunque se define como persona no binaria, acepta cualquier tipo de pronombres), que además protagoniza. La serie de Netflix nos puede recordar en algunos aspectos a 'Las mujeres perfectas', con Nicole Kidman. O incluso a la versión de serie b protagonizada por Cheryl Ladd y Michael York, 'Vecinos perfectos'.

Podría tener también un aire a 'Wayward Pines', la serie que creó Shymalan. Pero al final, 'Incontrolables' tiene su propia personalidad, su propio nombre. Sí, nos suena mucho a ya visto. Pero el primer episodio funciona a la perfección para mantenernos enganchados, sobre todo con el giro final. Mae Martin es el intérprete con más carisma de toda la serie, al igual que el personaje al que da vida Toni Collette. El resto... la gran mayoría pasaban por allí. Sobre todo los adolescentes, que no acaban de encontrar su sitio. Quizá se salve Alyvia Alyn Lind, ya que su personaje, Leile, es el más interesante de todos y el que más crece a lo largo de la temporada.

Todo gira en torno a un pequeño pueblo de Estados Unidos, Tall Pines, donde tienen una especie de instituto/academia reeducativa de adolescentes problemáticos de todo el país. Lo curioso es que nadie sabe a ciencia cierta qué pasa entre sus paredes. Los padres no quieren saber, y la policía del pueblo hace oídos sordos. Sobre todo por culpa de Evelyn (Toni Collette), la hippie nueva rica que dirige el cotarro, y que parece esconder no solo más de un secreto, sino una ira contenida que va soltando con cuenta gotas.

Seguimos a los personajes de Leile y Abbie, dos adolescentes que acaban en ese centro de 'reeducación', y nada más llegar, ya están intentando escapar. Por otro lado, estamos del lado de Alex Dempsey, un nuevo policía del pueblo, al que interpreta Mae Martin, y al que le cuadran muy pocas cosas de las que están pasando. ¿Por qué se oculta información? ¿Por qué todos parecen tener tanto miedo (disfrazado de respeto) por Evelyn? ¿Por qué hay una extraña puerta escondida en su sótano? ¿Y por qué su mujer parece saber más de lo que dice?

'Incontrolables' sigue, durante gran parte de sus 8 capítulos, el manual perfecto de muchas series actuales. Es decir, mucho relleno, personajes insulsos salvo alguno de los protagonistas, una banda sonora que no aporta mucho, y una trama que va dando tumbos hasta los episodios finales (eso sí, siempre con un cliffhanger listo en los últimos minutos de cada capítulo). Sí, empieza bien, pero la serie se desinfla muy rápido, sobre todo por toda la paja que incluyen por el camino. ¿Habría quedado mejor de ser una serie de cuatro capítulos? Definitivamente.

Mae Martin es el creador de 'Incontrolables', la nueva serie Netflix.

No todo es malo, la verdad. El misterio principal tiene su enjundia, y realmente queremos saber lo que ocurre realmente dentro de esas paredes repletas de adolescentes contestatarios. Pero Netflix juega al despiste continuamente, y eso es precisamente lo que lastra el resultado final. Aunque no deja de tener ese toque de oscuridad que solo puede dar la realidad, y es que Mae Martin ha dicho en varias entrevistas promocionales que mucha de su adolescencia está presente en los episodios de la serie.

Es una buena ficción para una maratón de fin de semana, sin hacerte muchas preguntas (porque hay algunos fallos de guion demasiado de bulto), y sobre todo si quieres pasar un rato entretenido. Porque lo cierto es que 'Incontrolables' se ve sin pestañear si quiera.

¿De qué va 'Incontrolables'?

Una policía de un pequeño pueblo sospecha que la escuela local para adolescentes con problemas y su carismática (pero peligrosa) fundadora no son lo que aparentan.