Atronadora sentencia de la audiencia al estreno de la segunda temporada de 'Miércoles' en Netflix

Netflix ya ha estrenado en su catálogo de series la primera parte de la segunda temporada de 'Miércoles'. En tan solo unas horas, la ficción de Tim Burton ha vuelto a colocarse en el Top 1 de lo más visto en España de la plataforma de streaming. Y, como ya ocurriera con la primera tanda de episodios, ha vuelto a conquistar a la audiencia.

Aunque para acabar de ver esta segunda temporada habrá que esperar hasta el miércoles 3 de septiembre. Será entonces cuando Netflix estrene los cuatro capítulos finales. Si bien los seguidores de 'Miércoles' están de enhorabuena, puesto que ya se ha confirmado que la serie tendrá una tercera temporada.

De esta forma, se da por hecho que esta segunda temporada volverá a ser un éxito de audiencia, como ya lo fue la primera. Esta se colocó como la producción más exitosa de la historia de la plataforma, acumulando en una sola semana, 341,2 millones de horas de visualizaciones.

Será en la segunda parte de esta segunda temporada de 'Miércoles' cuando por fin se pueda ver el esperado cameo de Lady Gaga. Queda poco más de un mes para conocer qué papel tendrá la artista en la serie de Netflix. Por el momento, toca disfrutar de esta primera parte.

Reacción unánime al estreno de 'Miércoles'

Como suele ser habitual siempre que hay un estreno de estas características, las redes sociales se han inundado de comentarios. Y la reacción ha sido unánime: 'Miércoles' ha vuelto a enamorar a la audiencia. Especialmente su actriz protagonista, la joven Jenna Ortega, quien está formidable en su papel de Miércoles.

Ya he visto el episodio 4 de la 2ª temporada de #Miércoles y me ha parecido el mejor hasta ahora. Tiene de todo: más terror, más misterio y una ambientación brutal.

La música en ciertas escenas le da un toque increíble, siempre hay una pista que destaca en cada capítulo. 🔥🕷️🎻 pic.twitter.com/hRHPYsoCZh — ⛱ 🇪🇸 Javi 🇪🇸 😎 (@JoseJavierEsp) August 8, 2025

Ya se ha estrenado en Netflix la primera parte de la 2da temporada de #Miercoles!! Nunca superaré la ilusión que me hace formar parte de su reparto de doblaje, especialmente poniendo voz a una actriz tan formidable como Jenna Ortega 🖤 No os la perdáis... o lo lamentaréis 😉 pic.twitter.com/F5gbI6e450 — Bea (@13eLucky) August 6, 2025

A falta del último episodio de #Miércoles puedo confirmar que me está encantado. Tiene un ritmo frenético y más oscuro que la 1a temporada. Como siempre a la altura del gran Tim Burton. Mañana veré el último y la espera será totalmente insufrible e insoportable. Magnifico. pic.twitter.com/VrXzLubdPi — Estefani (@Fani515) August 10, 2025

Finiquitada T2A de #Wednesday en @NetflixES, pues me ha gustado, el 3 y el 4 me han parecido geniales, ese tono oscuro, Jenna Ortega está genial, gran incorporación de Agnes, la trama, el elenco... Deseando ver ya la segunda parte porque ha sabido a poco !! #Miércoles #Merlina pic.twitter.com/0wywtLsOJD — lasmilyunaseries (@milyunaseries) August 10, 2025

Jenna Ortega es perfecta como #Miercoles y creo que la serie es muy buen vehículo para que a niños/adolescentes les pique el gusanillo del terror.



Un acierto eliminar tramas románticas, aún asi hay muchas tramas y no todas funcionan. No muy fan de Pugsley.



#wednesdaynetflix pic.twitter.com/ZcMf4fLYny — Fernando Arriaga (@Sproket82) August 10, 2025

Por fin se estreno la segunda temporada! Lo que la esperé! Espero que para la 3ra si hay no se tiren tanto tiempo! Que buena serie #miercoles #merlina #wenesday pic.twitter.com/48irFpEffw — LIO (@narinlio) August 9, 2025

👻 ¡La espera terminó! La primera parte de la temporada 2 de #Miércoles ya está disponible en Netflix. Jenna Ortega se involucra más que nunca, eliminando triángulos amorosos para un enfoque más terrorífico. 💀 ¿Listos para el 3 de septiembre? 🎉 #Wednesday #Netflix pic.twitter.com/bxqYaztgKB — Frank Romero (@frankromerous) August 9, 2025

Entre el finalazo de la T2 de #TheBuccaneers y las sorpresitas a punta pala que trae la T2-Parte I de #Miércoles, ¡cuántas emociones juntitas así de repente! pic.twitter.com/DRpkMLLKWR — Agurtzane Pérez (@agurtzaneperez_) August 9, 2025

#Miércoles vuelve en plena forma en la primera parte de la S2. Ahora, ¿más oscura? De taaaaaarde, aunque tampoco le hacía falta. Y completamente innecesario esperar 3 años para esto. Tener más Addams ha sido un acierto enorme. — C 🌚 (@mrcouuc) August 11, 2025

#Miercoles Segunda temporada muy aburrida sin emoción y demasiado personajes. — maria López (@lorenasa77) August 8, 2025

Ya he visto dos capítulos y la nueva temporada de #Miércoles ya me ha enganchado, tiene ese aire de misterio oscuro a lo Jinete sin cabeza, mezclado con el rollo estudiantil de Harry Potter.



Larga, intensa y con ese estilo tan particular que la hace única. pic.twitter.com/TLb8WAISxG — ⛱ 🇪🇸 Javi 🇪🇸 😎 (@JoseJavierEsp) August 6, 2025

Los 3 grandes aciertos de @NetflixES para esta segunda temporada de #Miércoles:



- Catherine Zeta-Jones

- Poner como director del colegio al actor Steve Buscemi, aquel de “En su manos tieeeene toooodo el mundo…” en Con Air.

- Catherine Zeta-Jones one more time. — Fran Cortés 🇪🇸 (@Cortes_Pastor_) August 7, 2025

Reconozco que el primer capítulo de #Miércoles no me había atrapado y el segundo me ha encantado. La oscuridad, el homenaje a todo lo que habíamos visto de los Addams, las referencias al terror. Reconozco que he aplaudido cuando he visto que era uno de los de @Paco_Cabezas. pic.twitter.com/8l4WNBfIkT — Miguel Ángel Romero (@MiguelRomFe) August 8, 2025

Qué MARAVILLA el 2x02 de #Miércoles. Vaya CAPITULAZO se ha marcado @Paco_Cabezas. ESCENÓN TRAS ESCENÓN. Enamorado del set de Iago Tower. Vaya belleza. — Diego Cabrales (@diegales96) August 6, 2025

#Netflix ha estrenado hoy la primera parte de la segunda temporada de #Miércoles (#Wednesday). La serie es más oscura, ambiciosa e igual de brillante. La ficción, creada por #TimBurton, está protagonizada y producida por #JennaOrtega como la hija mayor de la #FamiliaAddams. pic.twitter.com/on7QmtjErb — Juanma de la Poza (@JuanmadelaPoza) August 6, 2025