Atronadora sentencia de la audiencia al estreno de la segunda temporada de 'Miércoles' en Netflix

Netflix ya ha estrenado en su catálogo de series la primera parte de la segunda temporada de 'Miércoles'. En tan solo unas horas, la ficción de Tim Burton ha vuelto a colocarse en el Top 1 de lo más visto en España de la plataforma de streaming. Y, como ya ocurriera con la primera tanda de episodios, ha vuelto a conquistar a la audiencia.
Aunque para acabar de ver esta segunda temporada habrá que esperar hasta el miércoles 3 de septiembre. Será entonces cuando Netflix estrene los cuatro capítulos finales. Si bien los seguidores de 'Miércoles' están de enhorabuena, puesto que ya se ha confirmado que la serie tendrá una tercera temporada.
De esta forma, se da por hecho que esta segunda temporada volverá a ser un éxito de audiencia, como ya lo fue la primera. Esta se colocó como la producción más exitosa de la historia de la plataforma, acumulando en una sola semana, 341,2 millones de horas de visualizaciones.
Será en la segunda parte de esta segunda temporada de 'Miércoles' cuando por fin se pueda ver el esperado cameo de Lady Gaga. Queda poco más de un mes para conocer qué papel tendrá la artista en la serie de Netflix. Por el momento, toca disfrutar de esta primera parte.
Reacción unánime al estreno de 'Miércoles'
Como suele ser habitual siempre que hay un estreno de estas características, las redes sociales se han inundado de comentarios. Y la reacción ha sido unánime: 'Miércoles' ha vuelto a enamorar a la audiencia. Especialmente su actriz protagonista, la joven Jenna Ortega, quien está formidable en su papel de Miércoles.
