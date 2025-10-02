Los estrenos más potentes de Amazon Prime Video, uno por uno, que llegan este mes de octubre de 2025

Con el paso de los años, Prime Video, la plataforma de streaming de Amazon, se ha ido asentando como una de las de mayor catálogo, y sobre todo, con mayor número de suscriptores. Y aunque este mes no nos trae una gran cantidad de estrenos, sí que llegan nuevas propuestas a la plataforma que van a dar que hablar, como siempre. Empezando desde 'Zoomers', una serie sobre la Generación Z, y cómo estos jóvenes han tenido que hacer frente a continuas crisis para salir adelante, en un mundo cada vez más caótico. Y hablando de Generación Z, no podemos olvidarnos de 'Culpa nuestra' el cierre de la trilogía basada en los libros de Mercedes Ron. Un éxito absoluto para Prime Video que pretende despedirse por todo lo alto.

También podremos ver la nueva película de Mark Wahlberg, 'Juego sucio', en la que es la vuelta del actor a la comedia de acción. Esta vez, con atracos imposibles de por medio. Si queremos algo más intenso y dramático, Prime Video nos propone 'Hedda', un drama protagonizado por Tessa Thompson basado en una obra de finales del siglo XIX. Y para cerrar el mes, está la segunda temporada de la serie animada más irreverente, 'Hazbin Hotel', o el documental que repasa la vida del cómico John Candy.

Estrenos de series:

Zoomers

Sinopsis: Zoomers sigue la vida de Javi, joven de 18 años que, tras una tragedia personal, mira el mundo de una forma única. Además de él, conoceremos a un diverso grupo de estudiantes que descubrirán cómo navegar los retos que les plantea su llegada a la Universidad: nuevas amistades, situaciones incómodas, el amor o el sexo mientras conviven en el agitado entorno de un Colegio Mayor.

Biel Rossell, Azul Guaita y Berta Castañé protagonizan esta producción de seis episodios de media hora cada uno. Dirigida por Óscar Pedraza ('Patria') y escrita por Federico Mayorca y Guillermo Bandrés, junto a Luis Gamboa, Zebina Guerra y Andrea Torrano, 'Zoomers' trata, según Prime Video, sobre "la Generación Z y todos los eventos a los que se han tenido que enfrentar en los últimos años: pandemias, cambio climático, crisis varias… y todo antes de terminar los estudios".

Biel Rossell, conocido por su papel en 'La Mesías', la definió en su presentación en el Festival de Televisión de Vitoria como "una serie muy auténtica, real y que utiliza el humor negro para reírse de nuestras desgracias, de las que está sufriendo esta generación".

Fecha de estreno: 3 de octubre

Lazarus

Sinopsis: Tras sufrir una pérdida personal, Lazarus comienza a tener experiencias perturbadoras que no pueden explicarse.

Una nueva serie que adapta una de las novelas de Harlan Coben, el maestro del misterio contemporáneo literario... Empezaríamos así, pero en este caso, no adapta ninguna novela, sino que es una idea original del novelista. Con Sam Claflin y Bill Nighy como protagonistas, es un thriller de esos que te mantienen enganchado hasta los minutos finales. Porque si en algo es experto Coben, aquí apoyado en el ganador del BAFTA Danny Brocklehurst, es en esos giros de guion imposibles que hacen que abras la boca de sorpresa cada dos minutos. En Netflix ya cuenta con 8 adaptaciones diferentes (y las que le quedan). En Prime ya tuvo la serie 'Refugio'. ¿Qué tal funcionará 'Lazarus'?

Fecha de estreno: 22 de octubre

Hazbin Hotel: El hotel de las viejas glorias

Sinopsis: En un intento por encontrar una alternativa no violenta para reducir la superpoblación del infierno, la hija de Lucifer abre un hotel de rehabilitación que ofrece a un grupo de demonios inadaptados una oportunidad de redención.

Producida por A24, fue una de las series más sorprendentemente irreverentes del año pasado. Con toques de humor a lo 'Rick y Morty', todo iba un paso más allá. Al fin y al cabo, estamos en el Infierno, así que no podemos andarnos con tonterías. Pero lo que la hace especial no es que uno de sus protagonistas sea un chapero, y otra la hija de Satanás, sino que es una serie musical. Y encima con buenas canciones. Tanto en español como en inglés. Porque le doblaje es maravilloso, las cosas como son. La serie comenzó como un cortometraje en Youtube y los fans consiguieron llevar a su creadora, Vivienne Medrano, a que lo convirtiera en serie.

"Siempre he estado muy, muy influenciada por la comedia para adultos", explicó para io9. "De muy joven pensé, "oh, dios mío, decir palabrotas es tan divertido", y eso realmente cambió toda la trayectoria de mi carrera. Así que hacer una comedia animada para adultos siempre estuvo en mis planes, pero también soy una apasionada del teatro musical. Así que combinar eso en este musical atrevido que está animado y se ve tan fluido y atractivo fue todo lo que amo, y eso gustó mucho a la gente".

Fecha de estreno: 29 de octubre

Estrenos de películas:

Juego sucio

Sinopsis: Parker es un experto ladrón, muy profesional en lo suyo, que elabora sus golpes con una ética de trabajo clara y directa. Junto con Grofield, Zen y un equipo experto, todos se toparán con un robo que los enfrenta a la mafia de Nueva York.

Mark Wahlberg y Lakeith Stanfield se unen en este thriller de atracos dirigido por Shane Black, guionista de la saga de 'Arma Letal' o director de 'Iron Man 3' (y que llevaba sin dirigir nada desde 2018). Pero es que no es la primera vez que alguien lleva la historia del personaje de Parker al cine. Ya lo hizo Lee Marvin en los 60; luego le tocó el turno a Mel Gibson con 'Payback' a finales de los 90. Y por último, Jason Statham en 'Parker', en 2013. Ahora es Mark Wahlberg el que se mete en el personaje, y con la dirección de Black todo irá por un tono más de comedia de acción. Atracos imposibles, venganzas personales... vamos, una fórmula que suele ser de éxito. Y ojo, que cuenta con la producción ejecutiva de Robert Downey Jr., amigo personal del director.

Fecha de estreno: 1 de octubre

John Candy: I like me

Sinopsis: Documental sobre la vida y el legado del icónico cómico John Candy, que murió de un ataque al corazón en 1994 a la edad de 43 años.

Dirigido por Colin Hanks (hijo de Tom Hanks) y producido por Ryan Reynolds, este documental que llega a Prime Video nos acerca a la historia del cómico canadiense. Destinado a marcar una época en el terreno de la comedia, sus excesos le llevaron a sufrir un ataque de corazón nada más cumplidos los 40. Estrenado en el Festival Internacional de Cine de Toronto, Ryan Reynolds acudió al estreno para poder hablar del legendario actor. "Una parte de mí odia que John nunca pudiera ver realmente lo querido que era", confesó Reynolds. Y Colin Hanks también aprovechó para recordar cuando conoció al cómico. "Tengo recuerdos vívidos de mis visitas al set de '1, 2, 3... ¡Splash!'. Era solo un amigo de mis padres, alguien con quien trabajaban", contó Hanks. "Pero tenía una forma, incluso de niño, de hacerte sentir increíblemente importante".

Fecha de estreno: 10 de octubre

Culpa nuestra

Sinopsis: La boda de Jenna y Lion propicia el tan deseado reencuentro entre Noah y Nick tiempo después de su ruptura. La incapacidad de Nick para perdonar a Noah se alza como una barrera insalvable. Él, heredero de las empresas de su abuelo y ella, empezando su vida laboral, se resisten a alimentar una llama que aún sigue viva. Pero una vez que sus caminos se han vuelto a cruzar, ¿será el amor más fuerte que el rencor?

El fenómeno 'Culpables' llega a su fin con la tercera película, el cierre de la trilogía protagonizada por Nicole Wallace y Gabriel Guevara. Y es que en la segunda entrega, 'Culpa tuya', las cosas no podían acabar peor para Noah y Nick, con una ruptura que dolió a los fans en el alma. Los libros creadores por Mercedes Ron (que ya prepara otras adaptaciones con más de sus sagas literarias) se vendieron a millones, y sus películas en Prime Video le dieron un empujón internacional. De hecho, 'Culpa tuya' se convirtió en el estreno internacional más visto de la plataforma.

Junto a Wallace y Guevara siguen Marta Hazas, Iván Sánchez, Víctor Varona y Eva Ruíz. Y en el apartado más técnico, la película está dirigida por Domingo González, que repite como guionista junto a Sofía Cuenca, y producida por Pokeepsie Films, con Álex de la Iglesia y Carolina Bang a la cabeza como productores.

Fecha de estreno: 16 de octubre

Hedda

Sinopsis: La hija de un general vive en una casa que no quiere, en un matrimonio en el que se siente atrapada y un ex amante que reaparece en su vida...

Readaptación de la famosa pieza teatral del dramaturgo Henrik Ibsen, con Tessa Thompson como protagonista. Se trata de lo nuevo de Nia DaCosta, directora de 'The Marvels' o del remake de 'Candyman'. Una de esas nuevas voces que busca tener algo de personalidad (o al menos, mantenerla) en el Hollywood actual. Y sí, eso es muy complicado. El material original se estrenó en 1891, así que hay ligeros cambios con respecto a la obra de Ibsen. En una conversación para Vanity Fair, explicó cómo abordó la nueva adaptación. "Las representaciones teatrales que vi no son tan divertidas, ni tan oscuras, ni tan sexy como lo que sentí al leerlo. Así que pensé: '¿No sería genial hacer una película donde yo hiciera todo el subtexto?'".

Fecha de estreno: 29 de octubre