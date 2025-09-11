El público dicta esta generalizada sentencia a 'La Agencia', la nueva serie que ha estrenado Telecinco

Tras estrenar 'Supervivientes All Stars' y 'El precio de...', Telecinco sigue sacando su artillería para este otoño con la intención de relanzar sus audiencias. Así, este miércoles ha tocado el turno de 'La Agencia', su nueva serie basada en la exitosa ficción francesa 'Call my agent'.
Esta nueva ficción creada por Daniel Écija y producida por The Good Mood (Mediawan) ofrece una mirada vibrante y emocionante al mundo del espectáculo desde la perspectiva de quienes trabajan en su trastienda: los representantes artísticos.
Con un tono fresco, audaz y cargado de humor, ‘La Agencia’ retrata el día a día, las relaciones y los conflictos personales de quienes se mueven en ese singular y deslumbrante entorno profesional, un ambiente en el que los egos, las infidelidades, los amores imposibles y las situaciones inesperadas forman parte del paisaje cotidiano.
Para encarnar a los habitantes de ese entorno, la serie cuenta con un elenco artístico de primer nivel encabezado por Javier Gutiérrez, Marta Hazas, Manuela Velasco, Carlos Bardem, Fiorella Faltoyano, Andrés Velencoso y Goya Toledo, junto a los actores Denisse Peña, Iñaki Mur, Carlos Alcaide, Olalla Hernández, Juan Gea e Irene Rojo.
Y para verosimilitud y brillo a ese fascinante universo, cada uno de los capítulos cuenta con la colaboración de una estrella invitada que protagoniza una trama autoconclusiva interpretándose a sí misma. A lo largo de la temporada aparecerán Belén Rueda, Jaime Lorente, Rubén Cortada, Hiba Abouk, Petra Martínez, Belén Écija, Jose Coronado, Toni Acosta, Clara Lago, Luis Zahera, Sara Sálamo, Sílvia Abril y Ernesto Sevilla.
El estreno ha contado con Belén Rueda como primera estrella invitada en una trama en la que la actriz era rechazada por Quentin Tarantino después de haber sido elegida para protagonizar una película suya por su edad. Una trama muy actual con la que se ha tratado el tema del edadismo en las actrices, algo que se pudo ver en 'La Sustancia'.
La audiencia opina del estreno de 'La agencia'
Coml era de esperar, el estreno de 'La Agencia' en Telecinco ha dado que hablar en redes sociales. Muchos no ha dudado en aplaudir el gran elenco que tiene la versión española de 'Call my agent!'.
Sobre todo son muchos los que han alabado el papel de Javier Gutiérrez como gran protagonista así como de Manuela Velasco como posible villana de la ficción y su trama.
El hecho de que la serie la protagoniza Javier Gutiérrez ha provocado que algunos se acuerden de 'Estoy vivo', la serie que producía tambien The Good Mood.
No obstante también ha habido alguna crítica y alguna comparación con 'Paquita Salas' asegurando que es una copia de la serie que crearon Los Javis y que tanto dio que hablar en su día.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram