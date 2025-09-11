El público dicta esta generalizada sentencia a 'La Agencia', la nueva serie que ha estrenado Telecinco

Tras estrenar 'Supervivientes All Stars' y 'El precio de...', Telecinco sigue sacando su artillería para este otoño con la intención de relanzar sus audiencias. Así, este miércoles ha tocado el turno de 'La Agencia', su nueva serie basada en la exitosa ficción francesa 'Call my agent'.

Esta nueva ficción creada por Daniel Écija y producida por The Good Mood (Mediawan) ofrece una mirada vibrante y emocionante al mundo del espectáculo desde la perspectiva de quienes trabajan en su trastienda: los representantes artísticos.

Con un tono fresco, audaz y cargado de humor, ‘La Agencia’ retrata el día a día, las relaciones y los conflictos personales de quienes se mueven en ese singular y deslumbrante entorno profesional, un ambiente en el que los egos, las infidelidades, los amores imposibles y las situaciones inesperadas forman parte del paisaje cotidiano.

Para encarnar a los habitantes de ese entorno, la serie cuenta con un elenco artístico de primer nivel encabezado por Javier Gutiérrez, Marta Hazas, Manuela Velasco, Carlos Bardem, Fiorella Faltoyano, Andrés Velencoso y Goya Toledo, junto a los actores Denisse Peña, Iñaki Mur, Carlos Alcaide, Olalla Hernández, Juan Gea e Irene Rojo.

Y para verosimilitud y brillo a ese fascinante universo, cada uno de los capítulos cuenta con la colaboración de una estrella invitada que protagoniza una trama autoconclusiva interpretándose a sí misma. A lo largo de la temporada aparecerán Belén Rueda, Jaime Lorente, Rubén Cortada, Hiba Abouk, Petra Martínez, Belén Écija, Jose Coronado, Toni Acosta, Clara Lago, Luis Zahera, Sara Sálamo, Sílvia Abril y Ernesto Sevilla.

El estreno ha contado con Belén Rueda como primera estrella invitada en una trama en la que la actriz era rechazada por Quentin Tarantino después de haber sido elegida para protagonizar una película suya por su edad. Una trama muy actual con la que se ha tratado el tema del edadismo en las actrices, algo que se pudo ver en 'La Sustancia'.

Belén Rueda NO estará en la próxima película de Tarantino #LaAgencia 😱 pic.twitter.com/amNGBpteKj — Mediaset España (@mediasetcom) September 10, 2025

La audiencia opina del estreno de 'La agencia'

Coml era de esperar, el estreno de 'La Agencia' en Telecinco ha dado que hablar en redes sociales. Muchos no ha dudado en aplaudir el gran elenco que tiene la versión española de 'Call my agent!'.

Sobre todo son muchos los que han alabado el papel de Javier Gutiérrez como gran protagonista así como de Manuela Velasco como posible villana de la ficción y su trama.

Me está encantando el capítulo 1 de #LaAgencia. Fascinante. El tono perfecto, a caballo entre la comedia y la emoción. @javiergutialva es el perfecto líder. Empático, considerado y cuidador. Magnífica #ManuelaVelasco y la mala leche de su personaje. @thegoodmoodprod @mediasetcom — Diego Cabrales (@diegales96) September 10, 2025

Qué lujazo tener a Javier Gutiérrez de vuelta a la ficción de prime time.

Es adictivo y camaleónico. Pasa del humor al drama en segundos.



Manuela Velasco, otra joya. El reparto en general es un diez como un castillo. Le da el brillo perfecto a #LaAgencia — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) September 10, 2025

A mí me pueden salir en una pantalla Juan Gea, Carlos Bardem y Javier Gutiérrez recitando sus listas de la compra y yo ya me quedo embobado...#LaAgencia — 🔻Enrosinat👽🇵🇸 🦝 (@enrosinat) September 10, 2025

Lo guapísima que estaba Anita War ⁦@anaguerra⁩ en su cameo en el estreno de la serie #LaAgencia 😍❤️ pic.twitter.com/JAJr9gSvls — JorgeAthletic (@chenoathletic) September 10, 2025

Belén Rueda, Ana Guerra y Belinda Washington para arrancar la serie ICÓNICO #LaAgencia — Adrià🇮🇱 (@_Adry___) September 10, 2025

El gustazo que es volver a ver a Juan Gea en una serie #LaAgencia — Lau 🧁 (@Laauperez__) September 10, 2025

Viendo #LaAgencia y se me pone los pelos de punta pensar en #MenajerimiAra 😭🥹 — 🌈🌼hey it's Raquel 💖🌸 (@Raquelps28) September 10, 2025

puse la serie por el cameo de ana y víctor y me está gustando la verdad #laagencia — Lucía (@etvullveure_) September 10, 2025

Me está gustando #LaAgencia y buenos personajes. Veremos la evolución 🥰🥰 — Jose Molina (@Monxi29Ramn) September 10, 2025

"Me parece muy mal que te saquen de la película por esto... ¿Qué va a ser lo próximo, jubilar a Esther Expósito???".



Se me ha salido el nesquik por la nariz 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 #LaAgencia — 🔻Enrosinat👽🇵🇸 🦝 (@enrosinat) September 10, 2025

Belén Rueda es maravillosa #LaAgencia — Óscar ✵ 💫🕊 (@oscba1) September 10, 2025

Menudo reparto el de #LaAgencia Se agradecería que empezara a las 22h @mediasetcom — Dídac Alcántara Buguñá (@DidacA) September 10, 2025

Me estoy meando con la storyline de Belen #LaAgencia — Drako1909 (@Drako1909) September 10, 2025

Dispuesta a empezar una nueva serie porque la nostalgia de las series semanales me arrastra, para que la cancelen en dos días porque ya nadie sigue una serie en TV 🙁 #LaAgencia — Margarita (@unvermutgracias) September 10, 2025

Me encanta como tratan la realidad y que muestren lo que muchas actrices viven, el peso del edadismo en la industria #LaAgencia — Àlex is DYING🏳️‍⚧️ (@alexbenzomlsb) September 10, 2025

Me encanta todo lo que hace Belen Rueda #LaAgencia — Kambalaia (@kambalaia) September 10, 2025

@mediasetcom se nota q están volviendo a hacer buenas series xq entre esta #LaAgencia y #lafavorita1922 van por buen camino — Marcos20🧡🔪 (@20marcos_97) September 10, 2025

#LaAgencia contra todo pronóstico me está gustando bastante. — maaguu (@maaguu77) September 10, 2025

Javier Gutiérrez encabezando este elenco, es un sí #LaAgencia — Sil 🍓🌙 (실비아) Nunu al SM 🥹 (@silbassett_98) September 10, 2025

#LaAgencia Esta Belen Rueda en la serie me retrotrae a Periodistas — Яєвєℓ∂є ρσяqυє ѕι (@RSerrano2010) September 10, 2025

Esta parte me recuerda a La Sustancia y me alegro que ella haya dicho que no #LaAgencia — Rod will jump.... (@gbr061) September 10, 2025

Está muy bien escrita, tiene tonos de humor mezclados con dramatismo en una realidad como lo que es los representantes y el querer hacer lo mejor para los representados. Y reflejando que las mujeres pueden ser protagonistas y romper con el canon de belleza impuesto. #LaAgencia — Àlex is DYING🏳️‍⚧️ (@alexbenzomlsb) September 10, 2025

Que joya de serie. Es volver a las series corales de Globomedia con las que hemos crecido toda una generación, pero con un discurso y una estética totalmente actuales. Además, el casting es una maravilla, las actuaciones son bárbaras.



Y Madrid, lo bonita que luce🥹❤️#LaAgencia — Adrià🇮🇱 (@_Adry___) September 10, 2025

Me recuerda mucho a B&b, esa esencia de las series semanales de Telecinco han vuelto #LaAgencia — Sil 🍓🌙 (실비아) Nunu al SM 🥹 (@silbassett_98) September 10, 2025

La serie es un bombón. Engarza el humor con bastante atino y realismo. La trama es fresca y liviana.



El guion y la fotografía llevan latente la nostalgia de las series semanales de antes, pero incrustada en el ahora. Se nota la mano de Daniel Écija. Y mucho. #LaAgencia — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) September 10, 2025

Ojalá haga buen dato de audiencia, se lo merece la serie, es muy buena, àgil, divertida, fresca i con un gran reparto. Felicidades @mediasetcom #LaAgencia — Meteo Terrassa-Pl.Triomf (@arnau_meteo) September 10, 2025

Me ha encantado ver a Belén Rueda haciendo de Belén Rueda. Un casting maravilloso y unas tramas que pueden evolucionar de formas muy distintas, con mezcla de drama y humor👏 #LaAgencia — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) September 10, 2025

pues me ha gustado mucho #LaAgencia personajes muy interesantes y divertidos!! que ganas de ver más de marta hazas🙏 — ana (@evermorcs) September 10, 2025

Pues me ha gustado #LaAgencia !!! 👏👏👏👏 — Fran Campos Guerrero (@Fran87bcn) September 10, 2025

Me ha gustado mucho el primer capítulo de #LaAgencia pic.twitter.com/tX9nZtvFqI — soylorguor (@soylorguor) September 10, 2025

El hecho de que la serie la protagoniza Javier Gutiérrez ha provocado que algunos se acuerden de 'Estoy vivo', la serie que producía tambien The Good Mood.

Mi TOC de "Estoy vivo" esperando que Javier Gutiérrez termine alguna escena diciendo ME CAGO EN MI PUTA VIDA...#LaAgencia pic.twitter.com/UOA2BpvsBS — 🔻Enrosinat👽🇵🇸 🦝 (@enrosinat) September 10, 2025

creo que no veía una serie en directo en tv desde Estoy vivo 🥲 #LaAgencia — Mary🧁 (@maariasm__) September 10, 2025

No obstante también ha habido alguna crítica y alguna comparación con 'Paquita Salas' asegurando que es una copia de la serie que crearon Los Javis y que tanto dio que hablar en su día.

Está entretenida, pero empieza demasiado tarde....me tocará ver el resto mañana 🤷#laagencia — Roser (@Roser2505) September 10, 2025

Telecinco ha hecho una copia de Paquita Salas? Tiene toda la pinta #LaAgencia — carmen j. (@carmenjj_) September 10, 2025

Esta serie me estresa... van todos estresados! Y para estar así, ya tengo mi día a día... todo son móviles, prisas... #LaAgencia — Ariana viene de Aries (@VandudiMarie) September 10, 2025

Todo en #LaAgencia es tan 2014 coded que me encanta — Carlos (@carlos_tunas) September 10, 2025