Quién es quién en 'La Agencia': Conoce a todos los personajes y 13 cameos de la nueva serie de Telecinco

Telecinco estrena este miércoles a las 23:00 horas 'La agencia', versión española de una de las series europeas más exitosas y adaptadas en las últimas décadas, la francesa 'Call my agent!' que ofrece una mirada vibrante y emocionante al mundo del espectáculo desde la perspectiva de quienes trabajan en su trastienda: los representantes artísticos.

Con un tono fresco, audaz y cargado de humor, ‘La Agencia’ retrata el día a día, las relaciones y los conflictos personales de quienes se mueven en ese singular y deslumbrante entorno profesional, un ambiente en el que los egos, las infidelidades, los amores imposibles y las situaciones inesperadas forman parte del paisaje cotidiano.

Para encarnar a los habitantes de ese entorno, la serie cuenta con un elenco artístico de primer nivel encabezado por Javier Gutiérrez, Marta Hazas, Manuela Velasco, Carlos Bardem, Fiorella Faltoyano, Andrés Velencoso y Goya Toledo, junto a los actores Denisse Peña, Iñaki Mur, Carlos Alcaide, Olalla Hernández, Juan Gea e Irene Rojo.

Las 13 grandes estrellas invitadas

Pero además, 'La agencia' cuenta en cada capítulo con la participación de grandes estrellas que protagonizan una trama autoconclusiva interpretándose a sí mismas dándole gran verosimilitud a la ficción. Así, a lo largo de toda esta primera temporada de 13 episodios participarán Belén Rueda, Jaime Lorente, Rubén Cortada, Hiba Abouk, Petra Martínez, Belén Écija, Jose Coronado, Toni Acosta, Clara Lago, Luis Zahera, Sara Sálamo, Sílvia Abril y Ernesto Sevilla.

Pero además, en este primer episodio de 'La agencia', producida por Good Mood (Mediawan), también podremos ver a otros rostros invitados como el músico y actor Víctor Elías ('Los Serrano'), la cantante Ana Guerra y la actriz y presentadora Belinda Washington.

Conoce a los personajes principales de 'La Agencia', la nueva ficción que estrena Telecinco

JAVIER GUTIÉRREZ es GABRIEL SOLÁ

Agente afable y leal, Gabi es uno de los pilares de Rebecca Talent. Apasionado por su trabajo, siempre antepone el bienestar de sus representados al negocio, lo que le ha convertido en una figura muy querida entre los actores y actrices a los que representa. Es hijo de Julián, el fundador de la agencia, un hombre sagaz que nunca ha considerado que su hijo tenga el carácter necesario para liderar el negocio. Amante de la estabilidad y el control, vive con gran inquietud su crisis personal con Andrea.

CARLOS BARDEM es MATÍAS ALVARADO

Agente experimentado y pragmático, Matías se expresa con claridad y posee una gran habilidad para detectar y aprovechar oportunidades. Su capacidad para negociar y desenvolverse con soltura en situaciones complejas lo hace indispensable en la agencia, aunque sus formas suelen generar tensiones, especialmente con Gabi, con quien mantiene una relación tensa, marcada además porque es el marido de su hermana, Victoria.

MANUELA VELASCO es ANDREA GARRIDO

Andrea es una agente decidida, visceral y profundamente implicada en su trabajo. Durante años ha compartido con Gabi una sólida relación profesional y sentimental, pero al inicio de la temporada se produce un hecho que rompe ese equilibrio y desestabiliza a todo el equipo. Firme y apasionada, intenta recomponerse mientras afronta las consecuencias de sus actos y sus propios conflictos internos.

MARTA HAZAS es VALERIA ORTIZ

Valeria es carismática, elegante, inteligente y con un gran olfato para detectar el talento. Se mueve con seguridad y sabe manejar situaciones tensas sin perder la sonrisa. Sin embargo, su aparente cordialidad esconde una personalidad contundente y combativa cuando es necesario. Su aparición en la agencia reaviva emociones del pasado, tanto en ella como en Gabi, con quien comparte un pasado común.

FIORELLA FALTOYANO es MARIBEL CRUZ

Maribel es la más veterana del equipo, una figura respetada que aúna experiencia y sensibilidad. Conoce bien los vaivenes de la industria y sabe cómo mantener la calma incluso en momentos de crisis. Trata a sus artistas como a una familia y ofrece consejos sinceros a quienes están dispuestos a escucharlos. Dentro del equipo, es una referencia emocional y un apoyo constante.

ANDRÉS VELENCOSO es ASIER ROJAS

Propietario de Rojas Management, la principal competidora de Rebecca Talent, y marido de Valeria. Asier es un hombre que brilla en lo profesional, lo social y lo personal cuya sola presencia en photocalls y alfombras rojas capta más atención que muchas de las estrellas a las que representa. Ambicioso, meticuloso y muy seguro de sí mismo, oculta tras su impecable fachada a un estratega implacable capaz de cualquier maniobra para mantenerse en la cima, lo que le convierte en un rival formidable para Gabi.

GOYA TOLEDO es VICTORIA SOLÁ

La hermana mayor de Gabi es una mujer elegante, reservada y pragmática, que lleva años proyectando una imagen de familia perfecta junto a Matías, su marido. Aunque ha aprendido a mirar hacia otro lado cuando hace falta con tal de no erosionar esa imagen, pronto se revelará como una mujer decidida y mucho más fuerte de lo que nadie, ni siquiera ella, podía imaginar.