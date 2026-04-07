Llega una de las mejores series de misterio de la temporada, con un actor de 'La Agencia' como Dalí y está en Filmin

El género del whodunit ha dado grandes series y películas a lo largo de los años. Perfeccionado (y casi creado, al menos la variante moderna) por la reina del misterio Agatha Christie, es una de las formas divertidas de implicar al espectador en la trama de lo que está viendo. Ejemplos hay todos los que se os ocurran: desde las adaptaciones del gran detective Hercules Poirot (creado por la propia Christie) hasta la saga de 'Puñales por la espalda', creada por Rian Johnson. Incluso la reciente 'Si es martes, es asesinato', de Disney Plus España. Ahora nos llega una nueva propuesta, esta vez de la mano de Filmin, y se ha estrenado este 7 de abril: 'Esto no es un misterioso asesinato'.

Dividida en dos partes, de tres episodios de cincuenta minutos cada uno, tiene una premisa de lo más surrealista. Y no usamos este término a la ligera. Es que la ficción tiene mucho que ver con el movimiento surrealista que surgió en el arte en los primeros compases del siglo XX. Dirigida por Hans Herbots, esta apuesta busca apoyarse en los estándares del género, por supuesto, pero también busca darles la vuelta.

Ya lo explica uno de sus protagonistas, Magritte (al que da vida Pierre Gervais) en el primero de los episodios, en un diálogo con una de las detectives. "El recurso pictórico repoussoir. Se pinta en primer plano un objeto oscuro y se iluminan los detalles del fondo para crear profundidad y dirigir la mirada del espectador hacia detalles que, si no, no percibirían. Ustedes se centran en detalles lógicos: cuerpo, cama, botella. Miran el primer plano. No tienen una visión completa". Y es eso con lo que juega 'Este no es un misterioso asesinato', de Filmin, durante toda su trama.

La serie comienza con un punto de partida inspirado en hechos reales: la unión de varios artistas del Surrealismo en una mansión de una campiña inglesa, del caballero Lord James. Pero, tras una fiesta que se va un poco de madre la primera noche, al día siguiente uno de los protagonistas, Magritte, se despierta junto a una de sus compañeras muerta a su lado, además los dos vestidos igual que la célebre obra del autor 'Los Amantes'. El mayordomo le descubre y decide cubrirle ante el resto de invitados, hasta que llega Scotland Yard y empiezan a investigar la muerta, calificándola como asesinato porque, oh, sorpresa, la mujer tiene marcas de estrangulamiento.

'Este no es un misterioso asesinato' es visualmente increíble. Y no solo destaca por su hermosa fotografía y los impresionantes decorados de la mansión, sino por una banda sonora a la altura, compuesta por Justine Bourgeus y Hannes de Maeyer. En el apartado interpretativo puede que sea donde más cojea la serie. Porque no todos están al nivel. Su protagonista, Pierre Gervais, es una elección un tanto floja y débil. Otros entienden mejor su tarea, como el español Iñaki Mur ('La Agencia'), que interpreta a un joven Salvador Dalí, o Florence Hall, que da vida a la fotógrafa Lee Miller. Pero, sobre todo, destaca Stephen Tompkinson como el principal detective enviado por Scotland Yard.

Aunque hemos podido ver solo la primera de las dos partes de la ficción de Filmin para elaborar esta crítica, hay varios puntos que se repiten a lo largo de estos tres primeros episodios: un humor que no acaba de cuajar. Porque a veces sigue adelante con ese toque surrealista, pero otras veces se queda corto, y no acaba de acertar con la mezcla de géneros. También pasa con el uso de flashbacks y de sueños, que acaban muchas veces entorpeciendo más que aportando a la historia principal.

Iñaki Mur como Salvador Dalí.

Eso sí, al menos los intérpretes huyen del relato caricaturesco, y eso es muy importante para que la serie no sea algo blando, sino que eleve un poco el nivel. Así lo dijo Iñaki Mur en una entrevista para El Periódico. "Tampoco quería hacer una caricatura. También intentaba encontrar un equilibrio muy fino entre el drama y la comedia que tiene la serie, sin pasarme, pero estando al mismo tiempo luminoso, divertido y espontáneo. Creo que me dio mucha libertad que fuera un Dalí de 30 años, no el Dalí de 50, 60 o 70 que la gente tiene más en la cabeza".

Así que, en definitiva, 'Esto no es un misterioso asesinato' tiene los elementos clave para hacer de la trama una historia interesante, y consigue que el espectador se interese por la resolución, pero adolece de un ritmo un tanto lento, con algunos decisiones que no acaban de funcionar bien en el conjunto global. Pero, lamentablemente, palidece al compararse con la serie de 'Poirot', también en Filmin, que puede que sea la ficción más similar.

Así es 'Esto no es un misterioso asesinato'

Durante los años 30, un grupo de artistas (entre los que se encuentran Dalí, Magritte, Max Ernst o Lee Miller) se reúne en una lujosa mansión para celebrar su creatividad y talento. Sin embargo, la espada cambia por completo cuando descubren que un asesino en serie se encuentra entre ellos.

Atrapados y llenos de sospechas, las tensiones aumentan mientras intentan descubrir la identidad del culpable. Entre arte, intriga y paranoia, la realidad y la ficción se mezclan en una noche peligrosa.