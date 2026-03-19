Confirmada la fecha de estreno en Netflix de la quinta temporada de 'Machos Alfa', con dos nuevos fichajes

Solo han pasado tres meses desde que Netflix estrenó la cuarta temporada de 'Machos Alfa' y ahora la plataforma ha sorprendido al anunciar la llegada de la quinta temporada de la serie creada por los hermanos Alberto y Laura Caballero.

Así, la quinta temporada de 'Machos Alfa' llegará el próximo 17 de abril a nivel global en Netflix después de que con su cuarta temporada se situara en el top 1 nada más estrenarse confirmando su gran éxito. Tal es su funcionamiento que la plataforma ya prepara también su sexta temporada.

Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez y Raquel Guerrero se mantendrán al frente del reparto de 'Machos Alfa' junto a Cayetana Cabezas, Marta Hazas y Paloma Bloyd.

Pero en esta quinta temporada el elenco se amplía con las incorporaciones de dos grandes actores de 'La que se avecina' y 'Muertos S.L.' como son María Adánez y Diego Martín.

Así será la quinta temporada de 'Machos Alfa'

Imagen de la quinta temporada de 'Machos Alfa'

Tras intentar reinventar la masculinidad y la convivencia, los Machos Alfa se topan con la realidad: divorcios, custodias, autocaravanas, hipotecas y la comuna "Pacto Patriarcal, S.L" un gran plan maestro para ser felices entre colegas.

Mientras Santi se radicaliza en su soltería, Pedro se ve embarcado en una nueva relación sentimental, Luis sufre la tortura de un proceso de divorcio y Raúl se pierde en una espiral de deconstrucción. Al otro lado del desastre, Luz, Daniela y Esther prueban el menú completo: citas infames, OnlyFans de pies y, como guinda, un retiro de recuperación de la feminidad.