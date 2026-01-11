El público dicta sentencia al estreno de la temporada 4 de 'Machos Alfa' en Netflix y hay un repetido comentario

Netflix ha estrenado este fin de semana la nueva temporada de una de las series españolas de más éxito de los últimos tiempos. Así, 'Machos Alfa', la serie con la que los hermanos Alberto y Laura Caballero se estrenaron en el gigante del streaming ha vuelto por todo lo alto.
Y es que tras apenas dos días en Netflix, 'Machos Alfa' ha conseguido desbancar a 'Innato' y situarse entre lo más visto en su top 10. Lo ha hecho con una temporada que está dando mucho que hablar pese a que solo consta de seis episodios.
La nueva temporada de 'Machos Alfa' está protagonizada por Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez y Raquel Guerrero, junto con Marta Hazas, Irene Arcos, Cayetana Cabezas y Paloma Bloyd.
La cuarta temporada de 'Machos Alfa' reflexiona sobre la paternidad así como sobre la maternidad. Y, sobre todo, sobre el amor. Ya sea incondicional o no. Así como de identidad sexual y cómo afrontarla una vez pasados los cuarenta.
Sinopsis de la cuarta temporada de 'Machos Alfa'
En esta cuarta temporada, los Machos Alfa deciden que la mejor manera de afrontar la temida crisis de los 40 es hacerlo en compañía. Alquilan un piso juntos, convirtiendo la amistad en su refugio frente a divorcios, retos de la paternidad e inevitables tropiezos en su proceso de deconstrucción.
Entre campamentos para redescubrir la virilidad y sorprendentes nuevos modelos familiares, los protagonistas descubrirán que compartir techo no es tan fácil como pensaban... incluso durante unas vacaciones en Punta Cana.
El veredicto de la audiencia
Esta cuarta temporada de 'Machos Alfa' es la mejor de la serie según muchos espectadores. Y es que son muchos los que están dando su veredicto en redes sociales. Muchos no dudan en quejarse de lo corta que se hace la temporada al constar solo de seis episodios de apenas treinta minutos.
Y si hay un comentario bastante repetido es su comparación con 'La que se avecina'. Así, son varios los que destacan cómo parece que los hermanos Caballero han apostado fuerte por 'Machos Alfa' mientras que la comedia vecinal de Mediaset y Amazon Prime Video no ha convencido nada con su temporada 16.
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.