El público dicta sentencia al estreno de la temporada 4 de 'Machos Alfa' en Netflix y hay un repetido comentario

Netflix ha estrenado este fin de semana la nueva temporada de una de las series españolas de más éxito de los últimos tiempos. Así, 'Machos Alfa', la serie con la que los hermanos Alberto y Laura Caballero se estrenaron en el gigante del streaming ha vuelto por todo lo alto.

Y es que tras apenas dos días en Netflix, 'Machos Alfa' ha conseguido desbancar a 'Innato' y situarse entre lo más visto en su top 10. Lo ha hecho con una temporada que está dando mucho que hablar pese a que solo consta de seis episodios.

La nueva temporada de 'Machos Alfa' está protagonizada por Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez y Raquel Guerrero, junto con Marta Hazas, Irene Arcos, Cayetana Cabezas y Paloma Bloyd.

La cuarta temporada de 'Machos Alfa' reflexiona sobre la paternidad así como sobre la maternidad. Y, sobre todo, sobre el amor. Ya sea incondicional o no. Así como de identidad sexual y cómo afrontarla una vez pasados los cuarenta.

Sinopsis de la cuarta temporada de 'Machos Alfa'

En esta cuarta temporada, los Machos Alfa deciden que la mejor manera de afrontar la temida crisis de los 40 es hacerlo en compañía. Alquilan un piso juntos, convirtiendo la amistad en su refugio frente a divorcios, retos de la paternidad e inevitables tropiezos en su proceso de deconstrucción.

Entre campamentos para redescubrir la virilidad y sorprendentes nuevos modelos familiares, los protagonistas descubrirán que compartir techo no es tan fácil como pensaban... incluso durante unas vacaciones en Punta Cana.

El veredicto de la audiencia

Esta cuarta temporada de 'Machos Alfa' es la mejor de la serie según muchos espectadores. Y es que son muchos los que están dando su veredicto en redes sociales. Muchos no dudan en quejarse de lo corta que se hace la temporada al constar solo de seis episodios de apenas treinta minutos.

Ayer empecé a ver la 4ª temporada de Machos Alfa. Me vi dos capítulos, ahora me acabo de ver otros dos, y voy a hacer un esfuerzo supino en dejarme los últimos dos capítulos para mañana.

4 temporadas a cada cual mejor que la anterior. Felicidades a los creadores y guionistas pic.twitter.com/dTN4bEaaGB — 🇪🇦Mapi🇪🇦 (@que_jarturaaa) January 10, 2026

La S4 de #MachosAlfa es más cortita pero al estar todo concentrado no tenemos tramas que sobren o resten.

Tenemos lo mejor de cada personaje y la serie respira sin problemas.

Sigue teniendo ese humor tan de la casa y no me he podido reír más que con la escena del condón. pic.twitter.com/LxjvJfy6LA — Guilty Remnant (@MikelMetal) January 11, 2026

Yo me vi dos capítulos de Machos Alfa, geniales como siempre y haciendo un esfuerzo para no verme todos el mismo día, dos para hoy y dos para mañana, son adictivos 😅

Pero después me vi la peli de "gente que conocemos en vacaciones" y oye me encantó 🙌🏻😊 — Inma (@inma9735) January 11, 2026

Que buena está la serie Machos Alfa. Ya me ví la última temporada de un tirón. Buenisima. Me encanta. Necesito más capitulos asap #machosalfa #Netflix — Rocio Palacios (@LadyRoPalacios) January 11, 2026

soy la persona mas basica del mundo por decir esto pero qué buena la temporada 4 de machos alfa...... — clara 💢 (@nobodyno_) January 10, 2026

Algún día hay que abrir el debate de lo infravalorada que está "Machos Alfa". — Marc (@ItsMarcBCN) January 11, 2026

Machos alfa es una serie de 💯. El capítulo 4 de la 4a temporada, es una obra de arte. Hacia mucho no me reía así con una serie — وليد (@bmo040) January 11, 2026

Salió la cuarta temporada de Machos Alfa para quien necesite saberlo.



No recuerdo serie con la que me haya reído tanto en el último tiempo. — Uriel Romano (@urielromano) January 11, 2026

Y si hay un comentario bastante repetido es su comparación con 'La que se avecina'. Así, son varios los que destacan cómo parece que los hermanos Caballero han apostado fuerte por 'Machos Alfa' mientras que la comedia vecinal de Mediaset y Amazon Prime Video no ha convencido nada con su temporada 16.

Todo lo que han hecho mal con La Que se Avecina lo están haciendo bien con machos alfa. Entiendo que al final tira más centrarse en la novedad o en lo que sea más nuevo. Buen humor, buenos mensajes y crítica social con mala hostia. Vamos lo que ya no es la que se avecina. — lucaslm50 (@lucaslm50114520) January 10, 2026

El repaso que le está pegando Machos Alfa a LQSA en estos últimos años es histórico. Mejor absolutamente en todo, parece mentira que sean los mismos creadores. — Adri (@Romenks_) January 11, 2026

Claramente los buenos guiones de los hermanos caballero se los llevaron Machos Alfa, la comparacion con la T16 de LQSA es... https://t.co/kByPZsqj8d — Jaski (@JaskiLannister) January 10, 2026

q buena serie machos alfa — 𝓐𝓶𝓫𝓪𝓻 🏹 (@aambar___) January 11, 2026

Machos Alfa es una série buenísima porque es la descripción perfecta del comportamiento de los hombres hoy en día, está ahí sin saber para donde salir corriendo — Yuli. (@julietalb2) January 11, 2026

que pedazo de serie Machos Alfa — Gastón (@Gastonmegok) January 10, 2026