Los 40 estrenos que despiden esta semana el mes de octubre en Netflix, Prime Video, Movistar+, HBO Max, Disney+…

Sin comerlo ni beberlo, ya estamos en la última semana de octubre. Se nos ha pasado volando, ¿verdad? Ni siquiera habíamos terminado el verano, y ya tenemos los gorgoritos de Mariah Carey a la vuelta de la esquina. Pero al menos esta última semana del mes spooky por excelencia nos trae unos cuantos de los estrenos más esperados del año en streaming. Porque, para empezar, tenemos en Netflix la nueva película del director de 'Cónclave', esta vez con Colin Farrell de protagonista. O la temporada 2 de 'Respira', el nuevo drama médico de Carlos Montero, con Manu Ríos o Najwa Nimri y, sorpresa, Pablo Alborán en su debut actoral.

También nos llega, justo a tiempo para celebrar Halloween, un buen puñado de títulos de terror a Prime Video: 'La coleccionista', protagonizada por Maggie Civantos; 'Dime tu nombre', un thriller sobrenatural en la España de los 90, con Michelle Jenner encabezando el reparto; o la comedia gamberra 'Hazbin Hotel', que llega con su segunda temporada dispuesta a seguir escandalizándonos un poco más con sus canciones pegadizas. Pero es que el resto de plataformas no se quedan atrás, porque en HBO MAX nos llega la esperadísima precuela de 'IT'. Estamos hablando de 'Bienvenidos a Derry', que nos mostrará el regreso de nuestro payaso terrorífico favorito (quitando a Art), Pennywise.

En Disney Plus tenemos doble ración de proyectos animados. Por un lado, una nueva antología de cortos de Star Wars; por otro, el ambicioso proyecto de anime de 'Twisted Wonderland', con los villanos de Disney pasados por filtro de animación japonesa. Y, en Apple TV+, podremos ver la incursión de Emma Thompson en el género del thriller sobrenatural con 'El misterio de Cemetery Road'. Un fin de mes bastante completo, ¿verdad?

Estrenos en Netflix

Maldita suerte

Sinopsis: Lord Doyle (Colin Farrell) se esconde en Macao, donde malgasta sus días y noches entre juegos de azar y alcohol, arriesgando el poco dinero que aún le queda. Asfixiado por unas deudas que se multiplican día a día, recibe una oferta inesperada de Dao Ming (Fala Chen), una misteriosa empleada del casino dispuesta a jugar sus propias cartas. Pero Doyle no está solo en su huida. La detective privada Cynthia Blithe (Tilda Swinton) lo sigue de cerca y no duda en obligarle a encarar aquello de lo que pretende huir. Cuanto más intenta Doyle alcanzar la salvación, más se ciernen sobre él los confines de la realidad.

Basada en una novela de Lawrence Osborne y ambientada en Macao, llega la nueva película de Edward Berger, director de 'Cónclave'. Con Colin Farrell y Tilda Swinton como protagonistas, promete ser una película excesiva, y que va a dar mucho que hablar, sobre todo gracias a la interpretación de Farrell. Presentada en el Festival de Cine de San Sebastián, el actor habló sin tapujos sobre su historial de adicciones, y cómo estas le habían 'ayudado' a abordar este nuevo personaje tan complejo. "Por suerte no he sido adicto al juego, y mi adicción solo dañó mi cuerpo y mi cerebro, no mi cuenta bancaria. En el personaje de Lord Doyle encontré su vaivén interno en su egomanía, en su uso de los demás para su propio beneficio. Es un tipo despreciable".

"Quería hacer una película sobre un mundo en descomposición: nuestras culturas, nuestras democracias, nuestras certezas", explicó su director para El Español. "'Maldita suerte', en el fondo, es una fábula sobre la caída de la civilización occidental y sobre la adicción al consumo, al dinero y a la búsqueda constante de más. Macao simboliza todo eso".

Fecha de estreno: 28 de octubre

The Witcher (Temporada 4)

Sinopsis: Tras los acontecimientos trascendentales de la tercera temporada, una guerra encarnizada e innumerables enemigos han separado a Geralt, Yennefer y Ciri. A medida que sus caminos se desvían y sus objetivos se intensifican, surgen aliados inesperados, impacientes por unirse a sus aventuras. Si logran dar la bienvenida a estas nuevas familias, tal vez y solo tal vez, el reencuentro podría convertirse en realidad.

'The Witcher' comenzó como una de las series más importantes de Netflix, con Henry Cavill como protagonista. Pero la adaptación, a ratos demasiado vaga y complaciente, fue perdiendo fuelle, y su protagonista la dejó en busca de otros proyectos personales. Ahí es cuando llegó la polémica, con Liam Hemsworth siendo el sustituto para protagonizar la serie. Los fans lo criticaron con dureza, pese a no haber visto aún al actor australiano en faena. "Dejé las redes sociales y el internet la mayor parte del año pasado porque no quiero que eso interfiera en la historia que quiero contar actuando", explicó el intérprete en Entertainment Weekly. Y es que la apretada agenda de Cavill se interpuso, y el papelón que tiene Hemsworth por delante es difícil de resolver.

Eso sí, dispuestos a acallar las polémicas, desde Netflix han decidido tirar la casa por la ventana. Esta cuarta temporada tiene un presupuesto total de cerca de 220 millones de dólares. Es decir, una película media de Marvel. Es decir, 27 millones por episodio. ¿Merecerá la pena? Porque la precuela protagonizada por Michelle Yeoh dejó a los fans con muy mal sabor de boca... "Había mucho ruido. Comentarios, especulaciones, comparaciones…", se sinceró Liam Hemsworth sobre cómo vivió toda la polémica. "Empezaba a distraerme. Así que me desconecté. Me centré en el trabajo, en el personaje, en el equipo. Fue lo mejor que pude hacer".

Fecha de estreno: 30 de octubre

Respira (Temporada 2)

Sinopsis: El hospital Joaquín Sorolla, ahora bajo gestión privada, se convierte en el epicentro de conflictos éticos y personales. Patricia enfrenta su cáncer mientras fortalece su relación con Néstor, Jésica lidia con sus inseguridades sentimentales, y Pilar confronta las adicciones de su hijo mientras apoya a Quique en una difícil encrucijada. La llegada de Sophie, una brillante y disruptiva oncóloga, promete revolucionar el destino del hospital y de quienes trabajan en él.

La ficción creada por Carlos Montero, que nos sumerge en el ficticio hospital de Joaquín Sorolla, regresa para Halloween con nuevos episodios repletos de dramas médicos y culebrones románticos entre sus pacientes y sus internos. Ahora tienen que enfrentarse a la gestión privada del hospital y el gran reclamo de esta temporada es la incorporación del cantante Pablo Alborán. "No pensé que iba a descubrir algo que me gustara tanto como la música, que me liberara tanto. Estoy disfrutando y aprendiendo mucho de la gente que me rodea en 'Respira'. Y muy agradecido porque acabo de empezar. A mí no me han visto en otro lado, me han dado la oportunidad. Me lo he currado mucho y la gente se va a sorprender", dijo el cantante para Los 40.

La serie contará con 8 capítulos y estará protagonizada nuevamente por Najwa Nimri ('La casa de papel'), Aitana Sánchez-Gijón ('Madres paralelas'), Blanca Suárez ('Las chicas del cable'), Manu Ríos ('El silencio'), Borja Luna ('Cristo y Rey'), Alfonso Bassave ('El inmortal'). A todos ellos se les suman esta nueva temporada Pablo Alborán, Gustavo Salmerón y Rachel Lascar. Completan el reparto Ana Rayo, Macarena de Rueda, Blanca Martínez, Abril Zamora, Xoán Fórneas, ​​Marwa Bakhat y Claudia Traisac, entre otros. "Esta nueva entrega se centra más en conocer a los personajes", comentó el actor Borja Luna para La Razón. "Nos va a poner en situaciones de dilema moral, asoma la miseria y la grandeza del ser humano, lo cual es bonito".

Fecha de estreno: 31 de octubre

Estrenos en Prime Video

Hedda

Sinopsis: La hija de un general vive en una casa que no quiere, en un matrimonio en el que se siente atrapada y un ex amante que reaparece en su vida...

Readaptación de la famosa pieza teatral del dramaturgo Henrik Ibsen, con Tessa Thompson como protagonista. Se trata de lo nuevo de Nia DaCosta, directora de 'The Marvels' o del remake de 'Candyman'. Una de esas nuevas voces que busca tener algo de personalidad (o al menos, mantenerla) en el Hollywood actual. Y sí, eso es muy complicado. El material original se estrenó en 1891, así que hay ligeros cambios con respecto a la obra de Ibsen. En una conversación para Vanity Fair, explicó cómo abordó la nueva adaptación. "Las representaciones teatrales que vi no son tan divertidas, ni tan oscuras, ni tan sexy como lo que sentí al leerlo. Así que pensé: '¿No sería genial hacer una película donde yo hiciera todo el subtexto?'".

Tessa Thompson, que también forma parte del universo Marvel gracias a su personaje de Valkiria, afirmó en Deadline que no está del todo de acuerdo con que Hedda sea "el Hamlet femenino", porque, según ella, "Hamlet es el Hedda masculino. Una de mis frases favoritas de la película es: 'El mejor momento para irse de una fiesta es después de que haya pasado algo terrible, pero antes de que llegue la policía'. Así que creo que eso sería algo bueno para poner en tu biografía de Instagram".

Fecha de estreno: 29 de octubre

Hazbin Hotel: El hotel de las viejas glorias (Temporada 2)

Sinopsis: En un intento por encontrar una alternativa no violenta para reducir la superpoblación del infierno, la hija de Lucifer abre un hotel de rehabilitación que ofrece a un grupo de demonios inadaptados una oportunidad de redención.

Producida por A24, fue una de las series más sorprendentemente irreverentes del año pasado. Con toques de humor a lo 'Rick y Morty', todo iba un paso más allá. Al fin y al cabo, estamos en el Infierno, así que no podemos andarnos con tonterías. Pero lo que la hace especial no es que uno de sus protagonistas sea un chapero, y otra la hija de Satanás, sino que es una serie musical. Y encima con buenas canciones. Tanto en español como en inglés. Porque le doblaje es maravilloso, las cosas como son. La serie comenzó como un cortometraje en Youtube y los fans consiguieron llevar a su creadora, Vivienne Medrano, a que lo convirtiera en serie.

"Siempre he estado muy, muy influenciada por la comedia para adultos", explicó para io9. "De muy joven pensé, "oh, dios mío, decir palabrotas es tan divertido", y eso realmente cambió toda la trayectoria de mi carrera. Así que hacer una comedia animada para adultos siempre estuvo en mis planes, pero también soy una apasionada del teatro musical. Así que combinar eso en este musical atrevido que está animado y se ve tan fluido y atractivo fue todo lo que amo, y eso gustó mucho a la gente".

Fecha de estreno: 29 de octubre

La coleccionista

Sinopsis: En el pueblo fronterizo de Reino del Duero, Fátima, conocida como "La coleccionista", obsequia a algunos forasteros que visitan el pueblo con un objeto aparentemente mundano. Lo que los visitantes no sospechan es que los regalos de Fátima desencadenarán una serie de inquietantes y dramáticos sucesos paranormales que cambiarán para siempre sus vidas.

Maggie Civantos, Daniel Grao, Belén López, Canco Rodríguez y Assumpta Serna son los protagonistas de esta película de terror folk con firma española. Llega a Prime Video después de su breve paso por salas de cine, y cuenta con la dirección de Manuel Sanabria (director de 'Hotel Bitcoin'). Y es que en España se nos da bien este tipo de terror, porque tenemos multitud de pueblos alejados de grandes ciudades, repletos de leyendas urbanas y folklore propio.

"La película nace de mi pasión, desde niño, por el cine de terror. Desde pequeño veía 'Historias para no dormir' en la televisión y devoraba películas en VHS como 'Pesadilla en Elm Street', 'Expediente Warren', 'El sexto sentido', 'Tesis'... Y después de dirigir otros géneros llevaba varios años intentando levantar este proyecto de terror, que bebe de todas esas películas, sobre todo del cine de los 80", contó Sanabria a RTVE. "Mi idea era contar una historia muy entretenida, con mucho suspense y con sustos, pero que, además, como casi todo el buen cine de terror, tuviese un componente metafórico".

Fecha de estreno: 29 de octubre

Dime tu nombre

Sinopsis: España, 1997. Los habitantes de Río Blanco, un pueblo que vive de la fresa, han aceptado que los temporeros marroquíes se instalen en Fuensanta, una aldea abandonada. Pero la convivencia genera tensiones. Lo sabe Sonia, dirigente de una ONG que ayuda en la integración. También lo sabe el Padre Ángel, cura local. Y hasta Safir, el imán. Pero lo que ninguno de ellos imagina es que los cimientos de Fuensanta esconden algo capaz de desatar sus peores pesadillas. El dolor más antiguo. El miedo más ancestral. Sin importar tus creencias… o a quién le reces.

Dirigida por Hugo Stuven ('Solo', 'El desorden que dejas'), esta miniserie de tan solo 6 episodios llega justo la noche de Halloween a Prime Video para hacernos pasar miedo. Pero no solo es una serie de terror, sino también drama social, e incluso con tintes sobrenaturales. La última incursión de Prime Video en ese terror español fue con la cañí 'Romancero', con Ricardo Gómez. En 'Dime tu nombre' nos encontramos con Michelle Jenner, Younes Bouab y Darío Grandinetti en los papeles principales. Con guion de Alejandro Hernández y César de Nicolá, Prime Video tiene entre manos uno de esos títulos que bien podría ser la sorpresa de este otoño.

"'Dime tu nombre' ha sido un rodaje increíble. Es una serie de terror maravillosa y lo hemos pasado muy bien. Mi personaje es fascinante, tengo muchas ganas de que se estrene", comentó Michelle Jenner a comienzos de año en una entrevista para la revista Telva.

Fecha de estreno: 31 de octubre

Estrenos en Movistar Plus+

Kung Fu Panda 4

Sinopsis: Po, quien se convertirá en el Maestro Espiritual del Valle de la Paz, busca a su sucesor como el nuevo Guerrero Dragón mientras lucha contra una nueva enemiga llamada 'La Camaleona'.

La saga de 'Kung Fu Panda' es una de las más famosas y reconocibles de Dreamworks, junto a 'Shrek' o 'Cómo entrenar a tu dragón'. Ya han pasado casi 20 años desde la primera entrega, y aunque llevábamos mucho tiempo sin ver aventuras de Po, por fin ha regresado, y de nuevo de la mano de Jack Black (o Florentino Fernández en su doblaje en español). Ahora además se unen Awkwafina y Viola Davis, en una historia sobre la importancia del legado y de buscar tu verdadera voz interior. En esta entrega hasta regresa Tai Lung, el villano de la primera entrega.

"Volver a encontrarse con Po es como ver a alguien de la familia que hace tiempo que no le ves, y tienes ganas de volver a sentirlo", contó Florentino Fernández en una entrevista para Los40. Y es que llevaba sin poner voz al oso panda desde 2016, casi una década. Esta entrega la dirige Mike Mitchell, que también dirigió la cuarta entrega de 'Shrek'.

Fecha de estreno: 29 de octubre

Estrenos en HBO MAX

IT: Bienvenidos a Derry

Sinopsis: Precuela de 'IT', las dos películas creadas por Andy Muschietti, basadas en el popular libro de Stephen King.

La serie, que también ha sido creada por Muschietti, nos lleva a los años 60, la última vez que alguien vio a Pennywise. "El periodo durmiente de Pennywise es de 27 años. Es una parte diferente de la historia americana con un nuevo set de temores para los niños, junto a los adultos teniendo en mente el coste de la Guerra fría. Nuestra base es 1962, pero hacemos unos pocos saltos al pasado... cada 27 años, cuando It aparece, su ciclo está marcado por dos eventos catastróficos, uno al comienzo y otro al final. Estamos usando el Black Spot como evento sobre el que se construyen muchas historias", aseguraron Andy y Barbara Muschietti para EW.

Bill Skarsgard regresará como Pennywise, además de un reparto compuesto por Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe y Rudy Mancuso. ¿Será la 'Stranger Things' de HBO MAX? Aunque la promoción no esté siendo espectacular aún. Eso sí, habiendo visto ya los primeros episodios, podemos decir que estamos ante una serie diferente, con giros imposibles, y que te van a dejar preguntándote qué diablos está pasando. El espíritu de las películas está presente, desde los momentos aterradores, hasta aquellos que daban un poco de vergüenza ajena. Pero eso es precisamente Pennywise, ¿no? "'Eso' es una criatura que cambia de forma, y en las películas hay un margen limitado para ver esas manifestaciones que no son Pennywise", comentó el co-creador de la serie, Jason Fuchs, para Entertainment Weekly, así que no esperéis ver a Pennywise desde el principio.

Fecha de estreno: 27 de octubre

Estrenos en Disney Plus

Star Wars: Visions. Volumen 3

Sinopsis: Tercera entrega de la miniserie de cortometrajes anime de Star Wars.

Este nuevo 'Volumen 3' de la galardonada antología presenta el trabajo de los aclamados estudios David Production, Kamikaze Douga + ANIMA, Kinema Citrus Co., Polygon Pictures, Production IG, Project Studio Q, TRIGGER y WIT Studio, demostrando la diversidad y creatividad de la animación japonesa actual. Los cortometrajes cuentan con doblaje en inglés de artistas como Anna Sawai ('Monarch'), Freddie Highmore, George Takei, Harvey Guillén, Jodie Turner-Smith, Judith Light, Simu Liu, Stephanie Hsu y Steve Buscemi. Esta vez se centrará de nuevo solo en animación japonesa y constará de 9 episodios totalmente originales. Quizá sea precisamente en el terreno de la animación donde más ha brillado Star Wars en los últimos años. Quitando la magnífica 'Andor', ahí tenemos los ejemplos de 'La remesa mala' o estas antologías de historias centradas en la Fuerza y esa galaxia muy, muy lejana.

Fecha de estreno: 29 de octubre

Disney Twisted-Wonderland The Animation

Sinopsis: El protagonista es convocado a otro mundo a través de un espejo mágico, llegando a la prestigiosa escuela de formación en magia 'Night Ravens College'. Sin tener a dónde ir, el director enmascarado de la escuela le ofrece protección. A medida que se adapta a este nuevo entorno, el protagonista comienza a conocer a los estudiantes de la escuela, quienes, a pesar de ser genios, son bastante conflictivos. Mientras forja vínculos inesperados, el protagonista busca desesperadamente una forma de regresar a su hogar.

El juego para móviles de Aniplex y Disney da el salto al anime con una serie de tres temporadas, y con una animación que está a cargo de Yumeta Company y Graphinica (’Record of Ragnarok’). Y ojo, que puede ser un gran pelotazo, uno de estos éxitos tapados que llegan sin que nadie se lo espera. Porque tiene una gran fama en Japón, aunque en el mundo occidental no tenga todavía la misma repercusión. Es decir, una historia a lo Harry Potter, con villanos Disney reconvertidos en personajes de anime, con un diseño estilizado y nuevas historias. Esta primera temporada se centra en el personaje de la Reina de Corazones. ¿Conseguirá conectar con los espectadores y crear una nueva legión de fans?

Fecha de estreno: 29 de octubre

Estrenos en AppleTV

El misterio de Cemetery Road

Sinopsis: Cuando una casa explosiona en un tranquilo barrio de Oxford y una niña desaparece, la vecina Sarah Tucker se obsesiona con encontrarla y solicita la ayuda de la investigadora privada Zoë Boehm. Zoë y Sarah se encuentran de repente con una compleja conspiración que revela que las personas que durante mucho tiempo se creyeron muertas todavía están entre los vivos, mientras que los vivos se unen rápidamente a los muertos.

Siempre nos gusta ver trabajar a la leyenda británica Emma Thompson, y si es un género como el thriller, en el que no se ha prodigado mucho, mejor que mejor. Junto a Ruth Wilson nos llevan de la mano en este drama con tintes sobrenaturales, un poco al estilo de 'True detective', dirigidas por Natalie Bailey. El reparto incluye a intérpretes de primer nivel como el ganador del BAFTA Adeel Akhtar, Nathan Stewart-Jarrett, el nominado al Emmy Tom Goodman-Hill, el también ganador del BAFTA Darren Boyd, Tom Riley, el nominado al SAG Adam Godley, Sinead Matthews, Ken Nwosu, Fehinti Balogun y Aiysha Hart.

"Sus libros pasan la prueba de Bechdel (tienen al menos dos personajes femeninos que hablan entre sí sobre algo que no son hombres) con bastante holgura", contó Emma Thompson a Radio Times, sobre el novelista Mick Herron, autor de la novela original. "Da la sensación de que él sabe de lo que somos capaces, y había muy pocos escritores de suspense o de espías que hicieran eso mientras yo crecía".

Fecha de estreno: 29 de octubre

Más estrenos semanales: