Los 10 estrenos más recomendados para ver este Halloween 2025 en Netflix, Prime Video, Movistar+, HBO Max...

Llevamos avisándolo semanas. La spooky season ya está aquí. El mes perfecto para los amantes del terror y el otoño, el cambio de hojas, el pumpkin spice latte y escuchar 'Evermore' de Taylor Swift. Y también es el momento para que las plataformas de streaming traigan sus estrenos de miedo.

Aunque este año no ha habido muchos de ellos. De hecho, está siendo el octubre menos terrorífico en muchos años. Quizá porque Mike Flannagan, creador de 'La maldición de Hill House' o 'La caída de la casa Usher', ha faltado a su cita de todos los años con Netflix. Pese a ello, hemos conseguido elaborar una lista de 10 estrenos potentes de terror, que van desde animación perturbadora hasta historias basadas en hechos reales, o comedias de terror surrealistas.

Ahí tenemos 'The monkey', una de las películas que más división generaron a comienzos de año. O la nueva temporada de la antología 'Monstruo' creada por Ryan Murphy. También hay cabida para títulos españoles con 'La coleccionista', el folk horror protagonizado por Maggie Civantos. O incluso el anime tiene un hueco, con 'El verano en que Hikaru murió'. Es decir, una lista bastante completa para que hagáis una cuenta atrás hasta el 31 de diciembre, y celebréis Halloween por todo lo alto.

Estrenos de series

Monstruo: La historia de Ed Gein

Sinopsis: En los campos del Wisconsin rural de los años cincuenta, un hombre solitario, amable y aparentemente inofensivo llamado Eddie Gein vivía en silencio en una granja en ruinas, ocultando una casa de los horrores tan espeluznante que redefiniría la pesadilla americana.

Impulsado por la soledad, la psicosis y una obsesión absoluta con su madre, los crímenes perversos de Gein dieron vida a un nuevo tipo de monstruo, dejando un legado macabro que engendró monstruos en la ficción creados a su imagen, y encendiendo una obsesión cultural por lo criminales psicológicamente desviados. Y es que Ed Gein cimentó las bases de películas tan terroríficas como 'El silencio de los corderos' o 'La matanza de Texas'. Uno de los asesinos en serie más famosos de la historia de Estados Unidos. Aquí tendremos a Charlie Hunnam interpretando un papel muy difícil, acompañado por la cantante Addison Rae o Laurie Metcalf.

Ryan Murphy regresa tras habernos contado las historias de Jeffrey Dahmer y los hermanos Menéndez. Aunque ya se le está criticando su exagerada sexualización de un monstruo como Gein. "Ya tenía pesadillas antes de empezar", explicó Hunnam para Variety. "Una vez que me metí en ello, fue un poco más fácil. Pero, por un momento, pensé que quizá había cometido un error horrible cuando empecé a investigar y a darme cuenta de lo despreciable que fueron algunas de las cosas que hizo. Pero, ya sabes, nosotros contamos una versión muy, digamos, variada, como una visión global de quién fue". Eso sí, la serie no está teniendo la aclamación de sus previas temporadas, pese a que está haciendo buenos números.

Plataforma: Netflix

Disney Twisted-Wonderland the Animation

Sinopsis: El protagonista es convocado a otro mundo a través de un espejo mágico, llegando a la prestigiosa escuela de formación en magia 'Night Ravens College'. Sin tener a dónde ir, el director enmascarado de la escuela le ofrece protección. A medida que se adapta a este nuevo entorno, el protagonista comienza a conocer a los estudiantes de la escuela, quienes, a pesar de ser genios, son bastante conflictivos. Mientras forja vínculos inesperados, el protagonista busca desesperadamente una forma de regresar a su hogar.

El juego para móviles de Aniplex y Disney da el salto al anime con una serie de tres temporadas, y con una animación que está a cargo de Yumeta Company y Graphinica (’Record of Ragnarok’). Y ojo, que puede ser un gran pelotazo, uno de estos éxitos tapados que llegan sin que nadie se lo espera. Porque tiene una gran fama en Japón, aunque en el mundo occidental no tenga todavía la misma repercusión. Es decir, una historia a lo Harry Potter, con villanos Disney reconvertidos en personajes de anime, con un diseño estilizado y nuevas historias. Esta primera temporada se centra en el personaje de la Reina de Corazones. ¿Conseguirá conectar con los espectadores y crear una nueva legión de fans?

Plataforma: Disney Plus

It: Bienvenidos a Derry

Sinopsis: Precuela de 'IT', las dos películas creadas por Andy Muschietti, basadas en el popular libro de Stephen King.

La serie, que también ha sido creada por Muschietti, nos lleva a los años 60, la última vez que alguien vio a Pennywise. "El periodo durmiente de Pennywise es de 27 años. Es una parte diferente de la historia americana con un nuevo set de temores para los niños, junto a los adultos teniendo en mente el coste de la Guerra fría. Nuestra base es 1962, pero hacemos unos pocos saltos al pasado... cada 27 años, cuando It aparece, su ciclo está marcado por dos eventos catastróficos, uno al comienzo y otro al final. Estamos usando el Black Spot como evento sobre el que se construyen muchas historias", aseguraron Andy y Barbara Muschietti para EW.

Bill Skarsgard regresará como Pennywise, además de un reparto compuesto por Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe y Rudy Mancuso. ¿Será la 'Stranger Things' de HBO MAX? Aunque la promoción no esté siendo espectacular aún. Eso sí, habiendo visto ya los primeros episodios, podemos decir que estamos ante una serie diferente, con giros imposibles, y que te van a dejar preguntándote qué diablos está pasando. El espíritu de las películas está presente, desde los momentos aterradores, hasta aquellos que daban un poco de vergüenza ajena. Pero eso es precisamente Pennywise, ¿no?

Plataforma: HBO MAX

The Hazbin Hotel

Sinopsis: En un intento por encontrar una alternativa no violenta para reducir la superpoblación del infierno, la hija de Lucifer abre un hotel de rehabilitación que ofrece a un grupo de demonios inadaptados una oportunidad de redención.

Producida por A24, fue una de las series más sorprendentemente irreverentes del año pasado. Con toques de humor a lo 'Rick y Morty', todo iba un paso más allá. Al fin y al cabo, estamos en el Infierno, así que no podemos andarnos con tonterías. Pero lo que la hace especial no es que uno de sus protagonistas sea un chapero, y otra la hija de Satanás, sino que es una serie musical. Y encima con buenas canciones. Tanto en español como en inglés. Porque le doblaje es maravilloso, las cosas como son. La serie comenzó como un cortometraje en Youtube y los fans consiguieron llevar a su creadora, Vivienne Medrano, a que lo convirtiera en serie.

"Siempre he estado muy, muy influenciada por la comedia para adultos", explicó para io9. "De muy joven pensé, "oh, dios mío, decir palabrotas es tan divertido", y eso realmente cambió toda la trayectoria de mi carrera. Así que hacer una comedia animada para adultos siempre estuvo en mis planes, pero también soy una apasionada del teatro musical. Así que combinar eso en este musical atrevido que está animado y se ve tan fluido y atractivo fue todo lo que amo, y eso gustó mucho a la gente".

Plataforma: Prime Video

El verano en que Hikaru murió

Sinopsis: Dos mejores amigos viven en un pueblo rural japonés, Yoshiki y Hikaru. Crecieron juntos y eran inseparables, hasta el día en que Hikaru volvió de las montañas y ya no era él mismo. "Algo" se ha apoderado del cuerpo de Hikaru, de sus recuerdos, de sus sentimientos... y todo lo que conocen empieza a desenredarse.

El popular manga creado por Mokumokuren ha sido adaptado gracias a Netflix, con la firma de Ryohei Takeshita, y se ha convertido en uno de los animes sorpresa de la temporada. Una historia de boys love encubierta con toques de terror sobrenatural que, cada capítulo que pasa, van cobrando más y más protagonismo. La relación entre Hikaru y Yoshiki es compleja y turbia. Al final, un ente extraño ha tomado posesión del cuerpo de Hikaru. ¿Qué harías tú si tu mejor amigo (del que estás enamorado) muriera y volviera alguien como él... pero sin ser él? Plantea bastantes preguntas, ¿verdad?

Las escenas de terror están muy bien planteadas con ciertas incursiones que bajan de la montaña para hacer la vida imposible a los miembros del pueblo. La banda sonora y, sobre todo, el acabado visual, hacen de 'El verano en que Hikaru murió' una experiencia diferente. Los episodios además son rápidos y cortos, ya que ninguno supera los 25 minutos de duración. Perfecto para una maratón de Halloween.

Plataforma: Netflix

Estrenos de películas

La acompañante

Sinopsis: La muerte de un multimillonario desencadena una serie de acontecimientos para Iris y sus amigos durante un viaje de fin de semana a su finca junto al lago.

Sophie Thatcher y Jack Quaid son los protagonistas de una de las películas más interesantes de este comienzo de año. Firmada por los creadores de la estupenda y perturbadora 'Barbarian', nos llega una historia de terror tecnológico de la que es mejor no saber mucho. Porque se basa en una continua sorpresa y giros imposibles que te pillan siempre desprevenido. En la línea de 'M3gan' o 'Ex-Machina', es una de esas historias que hay que ver para creer, y que nos hacen reflexionar sobre las ventajas, sí, pero también sobre los peligros (y dilemas morales) de la tecnología. 'La acompañante' parece dos películas diferentes por su drástico contraste de géneros". Así la definió su protagonista Sophie Thatcher para eCartelera.

Ciencia ficción con toques planteamientos existencialistas. Todo ello hacen de 'La acompañante' una de las películas más interesantes de los últimos años. Obviamente Sophie Thatcher es la ganadora clara del duelo interpretativo. Sus expresiones, su mirada inocente y sus giros en su personalidad hacen de esta película todo un viaje sensorial. Y sí, nos plantea ciertas reflexiones que... bueno, que dan bastante miedo, viendo sobre todo cómo está el mundo.

Plataforma: Movistar Plus+

La mujer del camarote 10

Sinopsis: A bordo de un lujoso yate por motivos de trabajo, una periodista ve cómo alguien cae al mar. Pero, cuando nadie la cree, decide arriesgar su propia vida para descubrir la verdad.

Keira Knightley, en los últimos años, elige cuidadosamente cada película en la que trabaja. Quizá porque estuvo demasiado en el foco durante mucho tiempo, y ahora tiene la suerte de poder decidir su carrera como le plazca. En este caso, se embarca (y nunca mejor dicho) en la adaptación cinematográfica de la novela y éxito de ventas de Ruth Ware. Un thriller al estilo de Agatha Christie o las más recientes películas de 'Puñales por la espalda', también en Netflix. La actriz británica además está acompañada por Guy Pearce y Hannah Waddingham, a la que conocemos, entre otras cosas, gracias a 'Ted Lasso'.

"Siempre me han gustado las historias de Miss Marple, y trato de darle un giro más moderno, un poco más vanguardista. Esta película me ha recordado a los thrillers de los 70, como 'El último testigo' o 'La conversación', con estas estrellas masculinas de los 70 con tanto carisma y tan elegantes. Tenía eso en mente. Era mi oportunidad de hacerlo yo", contó la actriz para Vogue España.

Plataforma: Netflix

La coleccionista

Sinopsis: En el pueblo fronterizo de Reino del Duero, Fátima, conocida como "La coleccionista", obsequia a algunos forasteros que visitan el pueblo con un objeto aparentemente mundano. Lo que los visitantes no sospechan es que los regalos de Fátima desencadenarán una serie de inquietantes y dramáticos sucesos paranormales que cambiarán para siempre sus vidas.

Maggie Civantos, Daniel Grao, Belén López, Canco Rodríguez y Assumpta Serna son los protagonistas de esta película de terror folk con firma española. Llega a Prime Video después de su breve paso por salas de cine, y cuenta con la dirección de Manuel Sanabria (director de 'Hotel Bitcoin'). Y es que en España se nos da bien este tipo de terror, porque tenemos multitud de pueblos alejados de grandes ciudades, repletos de leyendas urbanas y folklore propio.

"La película nace de mi pasión, desde niño, por el cine de terror. Desde pequeño veía 'Historias para no dormir' en la televisión y devoraba películas en VHS como 'Pesadilla en Elm Street', 'Expediente Warren', 'El sexto sentido', 'Tesis'... Y después de dirigir otros géneros llevaba varios años intentando levantar este proyecto de terror, que bebe de todas esas películas, sobre todo del cine de los 80", contó Sanabria a RTVE. "Mi idea era contar una historia muy entretenida, con mucho suspense y con sustos, pero que, además, como casi todo el buen cine de terror, tuviese un componente metafórico".

Plataforma: Prime Video

The monkey

Sinopsis: Cuando los gemelos Hal y Bill descubren el antiguo mono de juguete de su padre en el ático, una serie de truculentas muertes comienzan a ocurrir a su alrededor. Los hermanos deciden tirar el mono y continuar con sus vidas, distanciándose con el paso de los años. Pero cuando las misteriosas muertes vuelven a sucederse, los hermanos deberán reunirse para destruir el mono antes de que acabe con las vidas de todos a su alrededor.

Osgood Perkins, que sorprendió a todos con su thriller 'Longlegs' con un Nicolas Cage desatado, nos dio una de las películas más divisivas de 2025. 'The monkey' jugaba continuamente con esa comedia de terror surrealista que puede, o funcionar muy bien, o fracasar estrepitosamente. Y eso es precisamente lo que pasa con esta película: no deja de estar en ese limbo entre una propuesta interesante y juguetona, o una tomadura de pelo. No funcionó bien en taquilla, aunque su presupuesto era tan pequeño que cualquier cosa iba a ser un éxito. Theo James y Elijah Wood se echan la película a las espaldas y, gracias a ellos, sale adelante. Tiene su público, por supuesto. Y en algunos aspectos, funciona bastante bien. Sobre todo gracias a sus muertes.

"Se parece más a una vieja película de John Landis, Joe Dante o Robert Zemeckis. Vi la oportunidad de hacer una comedia irónica y absurda sobre la muerte. Se trata del hecho muy básico de que todos morimos y cómo de jodidamente divertida, rara, imposible y surrealista es esa mierda. Y pensé que abordarlo en forma de tragicomedia parecía encajar", contó su director al portal de Aullidos.

Plataforma: Movistar Plus+

Los monstruos de Tim Burton

Sinopsis: Este documental recorre la vida de Tim Burton y lo retrata a través de sus películas.

Tim Burton es uno de los cineastas más singulares de nuestro tiempo. En sus películas, ha explorado las heridas de la infancia y el mundo de la fantasía a través de personajes extraños y marginales, rechazados por una sociedad que idolatra la perfección. En la mirada del realizador, los monstruos no son los antagonistas: son verdaderos héroes. Aquellos a quienes la sociedad llama anormales se muestran sin artificios ni vergüenza y el director logra que nos identifiquemos con quienes viven en la marginalidad. Y gracias a este documental, podemos hacer un repaso por toda su carrera y sus grandes personajes. Desde Eduardo Manostijeras hasta Sweeney Todd.

Plataforma: Movistar Plus+