'La que se avecina' ya tiene fecha fijada para su estreno en abierto en Telecinco en un día imprevisto

A la espera del estreno de la temporada 16 de 'La que se avecina' en Prime Video y que contará con un pase especial en el cine del capítulo 200; Telecinco ha puesto fecha al regreso de la comedia de los hermanos Caballero a la televisión en abierto con la temporada 14.
Cabe recordar que la temporada 14 de estrenó en Prime Video en noviembre de 2023 y su primer episodio ya se emitió en Telecinco a modo promocional el 8 de noviembre. Ahora casi dos años después, la cadena de Mediaset emitirá en abierto de nuevo ese primer episodio.
En concreto será el próximo martes 4 de noviembre cuando 'La que se avecina' regrese a Telecinco a partir de las 23:00 horas justo después de 'La isla de las tentaciones', que como hay que recordar se emitirá tanto en martes y miércoles en access prime time tras su estreno en el prime time del lunes.
Con el regreso de 'La que se avecina' se produce un inesperado cambio en la programación de Telecinco. Y es que pese a que 'GH 20' se estrenará previsiblemente el próximo 6 de noviembre, el reality no contará finalmente con una tercera noche semanal con Carlos Sobera como presentador como se esperaba.
Así, el reality solo contará con las galas de los jueves y el debate de los domingos con Ion Aramendi. Aunque a cambio apostará por un programa diario en directo en las tardes a partir de las 20:15 horas con Jorge Javier Vázquez revolucionando su programación de tarde.
Así quedará la programación de Telecinco a partir de la próxima semana:
Lunes - 'La isla de las tentaciones'
Martes - 'La isla de las tentaciones' + 'La que se avecina'
Miércoles - 'La isla de las tentaciones' + 'La agencia'
Jueves - 'GH 20'
Viernes - 'De Viernes'
Sábado - 'Bailando con las estrellas'
Domingo - 'GH 20: el debate'
Sinopsis de la temporada 14 de 'La que se avecina'
Los Recio estrenan pescadería y van lanzados a recuperar su imperio. Sin embargo, la marquesa pondrá todo su empeño en desahuciarles del local de su hermana y hacerles fracasar, pero Antonio se defenderá llegando hasta donde haya que llegar. Amador descubre algo inaudito sobre su salud que explica su pasado y que cambiará su vida. Fermín sigue intentando echarle morro y vivir según su código de pícaro de playa, pero ni Bruno ni el universo se lo pondrán fácil.
Yoli encuentra por fin el amor con una relación tormentosa y estresante, como a ella le gustan, mientras Menchu sigue intentando meterse en su vida. Maite descubre la importancia de la amistad, aunque sea forzada, y Greta intenta compaginar la presidencia del edificio con su papel de casera, su anodino matrimonio y, sobre todo, con los crecientes problemas que le crea su hija adolescente. Cristina y Martín, los nuevos vecinos, se instalan en el edificio recién llegados de su retiro soriano, para descubrir que quizá en el pueblo no se vivía tan mal.
