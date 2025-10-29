'La que se avecina' ya tiene fecha fijada para su estreno en abierto en Telecinco en un día imprevisto

A la espera del estreno de la temporada 16 de 'La que se avecina' en Prime Video y que contará con un pase especial en el cine del capítulo 200; Telecinco ha puesto fecha al regreso de la comedia de los hermanos Caballero a la televisión en abierto con la temporada 14.

Cabe recordar que la temporada 14 de estrenó en Prime Video en noviembre de 2023 y su primer episodio ya se emitió en Telecinco a modo promocional el 8 de noviembre. Ahora casi dos años después, la cadena de Mediaset emitirá en abierto de nuevo ese primer episodio.

En concreto será el próximo martes 4 de noviembre cuando 'La que se avecina' regrese a Telecinco a partir de las 23:00 horas justo después de 'La isla de las tentaciones', que como hay que recordar se emitirá tanto en martes y miércoles en access prime time tras su estreno en el prime time del lunes.

¡¡Junta urgente en Contubernio 49!! 📢



🔑 #LaQueSeAvecina ESTRENO el martes, a las 23:00h, en Telecinco pic.twitter.com/wyWybiOXI9 — Telecinco (@telecincoes) October 28, 2025

Con el regreso de 'La que se avecina' se produce un inesperado cambio en la programación de Telecinco. Y es que pese a que 'GH 20' se estrenará previsiblemente el próximo 6 de noviembre, el reality no contará finalmente con una tercera noche semanal con Carlos Sobera como presentador como se esperaba.

Así, el reality solo contará con las galas de los jueves y el debate de los domingos con Ion Aramendi. Aunque a cambio apostará por un programa diario en directo en las tardes a partir de las 20:15 horas con Jorge Javier Vázquez revolucionando su programación de tarde.

Así quedará la programación de Telecinco a partir de la próxima semana:

Lunes - 'La isla de las tentaciones'

Martes - 'La isla de las tentaciones' + 'La que se avecina'

Miércoles - 'La isla de las tentaciones' + 'La agencia'

Jueves - 'GH 20'

Viernes - 'De Viernes'

Sábado - 'Bailando con las estrellas'

Domingo - 'GH 20: el debate'

Sinopsis de la temporada 14 de 'La que se avecina'

Los Recio estrenan pescadería y van lanzados a recuperar su imperio. Sin embargo, la marquesa pondrá todo su empeño en desahuciarles del local de su hermana y hacerles fracasar, pero Antonio se defenderá llegando hasta donde haya que llegar. Amador descubre algo inaudito sobre su salud que explica su pasado y que cambiará su vida. Fermín sigue intentando echarle morro y vivir según su código de pícaro de playa, pero ni Bruno ni el universo se lo pondrán fácil.

Yoli encuentra por fin el amor con una relación tormentosa y estresante, como a ella le gustan, mientras Menchu sigue intentando meterse en su vida. Maite descubre la importancia de la amistad, aunque sea forzada, y Greta intenta compaginar la presidencia del edificio con su papel de casera, su anodino matrimonio y, sobre todo, con los crecientes problemas que le crea su hija adolescente. Cristina y Martín, los nuevos vecinos, se instalan en el edificio recién llegados de su retiro soriano, para descubrir que quizá en el pueblo no se vivía tan mal.