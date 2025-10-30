Jonan Wiergo clama quién debe ganar 'Supervivientes All Stars 2025' entre Miri, Torres, Jessica y Tony

Jonan Wiergo tiene meridianamente claro a quién apoyar para ganar 'Supervivientes All Stars', cuya final tendrá lugar este jueves, 30 de octubre. Recordemos que Rubén Torres, Miri Pérez Cabrero, Tony Spina y Jessica Bueno son los concursantes finalistas (vota en la encuesta) que continúan en la competición y que aspiran a la victoria.

Entre ellos, solo Miri, una de las grandes favoritas de los telespectadores para alzarse con el cheque de los 50.000 euros, tiene plaza asegurada tras ganar la prueba de liderazgo más decisiva de la edición, que se disputó durante la semifinal del martes.

Y Jonan Wiergo ha reaccionado a la publicación de 'Supervivientes' en Instagram en la que, entre otras cosas, se veía a la joven recibiendo el último collar de líder de manos de la presentadora Laura Madrueño. Al influencer le han bastado dos palabras para dejar clara su postura: "Miri ganadora".

Así, el finalista de la edición de 2023, la que ganó Bosco Martínez-Bordiú, toma partido sin titubeos y sostiene que la exparticipante de 'MasterChef' merece ese título por encima de Tony Spina, Rubén Torres o Jessica Bueno. El veredicto final lo conoceremos en la gran final a partir de las 22:00 horas.