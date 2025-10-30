Bosco Martínez-Bordiú señala quién es el ganador de 'Supervivientes All Stars' con unas inequívocas palabras

Bosco Martínez-Bordiú, ganador de 'Supervivientes 2023' y participante de la primera edición de 'Supervivientes All Stars', se ha mojado sobre quién es su concursante favorita para ganar la presente temporada, que concluirá este jueves, 30 de octubre, con la celebración de la gran final en Telecinco.

Recordemos que los cuatro finalistas son Rubén Torres, Miri Pérez Cabrero, Jessica Bueno y Tony Spina. Los cuatro robinsones aspiran a la gloria y al cheque de 50 mil euros que Laura Madrueño entregará al ganador o ganadora en Honduras una vez que produzca la proclamación.

No obstante, los cuatro no podrán disfrutar de la finalísima de 'Supervivientes All Stars 2025', pues solo hay plaza para tres y uno de los concursantes se caerá al principio de la gala. Será el que menos apoyo obtenga en una votación abierta entre Torres, Jessica y Tony; los últimos nominados.

Y es que Miri Pérez Cabrero, una de las grandes favoritas del público, logró alzarse con el liderazgo y la inmunidad en la última prueba de líder disputada en la semifinal del martes. Por tanto, a decir verdad, es la única que tiene plaza garantizada al 100% en la gran final.

Una prueba en la que Miri volvió a dejar a los espectadores boquiabiertos por su incombustible fuerza y resistencia. Entre ellos, a Bosco Martínez-Bordiú, que ha reaccionado a un post de Instagram de la cuenta oficial de 'Supervivientes All Stars' dejando claro que es su preferida para ganar el concurso de Telecinco.

"Tremenda concursante es esta mujer", ha escrito el sobrino de Pocholo. Una frase breve pero contundente con la que el joven pone negro sobre blanco quién debe contar con el beneplácito del público para alzarse con la victoria por méritos propios.