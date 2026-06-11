Bosco Martínez-Bordiú deja claro quién es su finalista predilecto para ganar 'Supervivientes 2026'

Bosco Martínez-Bordiú, ganador de 'Supervivientes 2023', ha mostrado de manera indirecta su predilección por uno de los cuatro finalistas de 'Supervivientes 2026', cuyo desenlace tendrá lugar este mismo jueves, 11 de junio, a partir de las 21:45 horas en Telecinco.

Recordemos que Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, Alba Paul, José Manuel Soto y Maica Benedicto son los concursantes que continúan en la competición y que aspiran a esa victoria. Sin embargo, por ahora, solo Alvar tiene plaza fija, pues el resto de supervivientes se miden en una votación que se resolverá al comienzo de la gala final (Puedes votar en la encuesta).

Una vez pongan un pie en los estudios centrales de Telecinco, Alba, Maica y Soto se enfrentarán a la decisión de la audiencia de 'Supervivientes' en la app de Mediaset Infinity. El menos votado -solo hay dos vacantes- se quedará fuera de vivir esa final.

Lo cierto es que Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo es uno de los concursantes favoritos de 'Supervivientes 2026' y Bosco Martínez-Bordiú ha interactuado con las últimas publicaciones del perfil oficial del reality sobre él, dando 'like' al cambio físico del náufrago, a sus triunfos en las pruebas y a los post anunciando su clasificación como finalista, y comentando con un "muy bien" el último clip en el que el joven ensalzaba su paso por Honduras y en el que se mostraba orgulloso de alcanzar una entidad propia mediáticamente.

Así, de forma indirecta, Bosco, también participante de 'Supervivientes All Stars 2024', toma partido y manifiesta de ese modo que el nieto del legendario Miguel de la Quadra-Salcedo se merece ese título por encima de Maica, Alba Paul y José Manuel Soto.