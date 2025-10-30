Alejandro Nieto pide el voto por este concursante de 'Supervivientes All Stars' para que sea el ganador

Alejandro Nieto moviliza el voto entre sus seguidores para que uno de los actuales nominados, entre los que se encuentra su ganador de 'Supervivientes All Stars 2025', se salve de la primera expulsión de la final y pueda optar a la victoria.

Tras más de 50 días de aventura en los Cayos Cochinos, Rubén Torres, Miri Pérez Cabrero, Jessica Bueno y Tony Spina son los cuatro finalistas que permanecen actualmente en la competición y que han logrado llegar a la final de la edición más extrema del concurso de Telecinco, marcada por desconocidos temporales.

Sin embargo, en la gran final de 'Supervivientes All Stars', que tiene lugar hoy jueves, 30 de octubre, solo hay plaza para tres concursantes. Uno de ellos se caerá en el arranque de la gala tras una expulsión que se debate a esta hora entre Tony, Jessica y Torres al ser los últimos nominados.

Y ante esta situación, Alejandro Nieto ha pedido el voto públicamente para Tony Spina que, tal y como ha expresado en su redes sociales, es su concursante favorito por encima del resto para proclamarse ganador de 'Supervivientes All Stars 2025'.

Así, el ganador de 'Supervivientes 2022' y subcampeón de 'SV All Stars 2024' ha utilizado su cuenta oficial de Instagram para llamar a la movilización de sus seguidores y salvar al marido de Marta Peñate de esta trascendental expulsión que le podría dejar a tan solo un paso de la muy ansiada final.

"Mi Tony hoy tiene que salvarse. Último empujón. Ojalá hoy gane, se lo merece", ha sentenciado Alejandro Nieto. El gaditano se muestra completamente volcado con el italiano para que se alce con los 50 mil euros del cheque. ¿Será así?