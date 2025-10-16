Alfonso Arús se moja y toma partido entre Amaia Montero y Leire Martínez en La Oreja de Van Gogh

'Aruser@s' ha reaccionado este jueves a primera hora de la mañana a la que se ha convertido en una de las grandes noticias de la semana: el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh 18 años después de su salida. Así, Alfonso Arús no ha dudado en tomar bando en la guerra abierta entre el grupo y Leire Martínez, poniendo el foco en la actitud de la vocalista original cuando sus planes de volver a la banda se filtraron antes de tiempo.

"Ya es oficial, luego Cayetana Guillén Cuervo tenía razón, vuelve a La Oreja de Van Gogh Amaia", ha comenzado señalando el presentador de La Sexta, haciéndose eco del comunicado del grupo que paralizó las redes sociales este miércoles, en el que anunciaron que llevaban trabajando junto a Amaia Montero durante todo un año en la música de esta nueva etapa juntos.

Alfonso Arús no se corta al tomar bando entre Leire Martínez y Amaia Montero desde 'Aruseros'

Un anuncio que se ha producido, curiosamente, cuando se cumplía un año desde que la banda anunció su ruptura con Leire Martínez, a partir de la cual se desataron los rumores sobre el regreso de la vocalista original. "¿Entonces por qué se ofende con la pobre Cayetana cuando dice que le hacía mucha ilusión?", ha recordado entonces Alfonso Arús, haciendo referencia a cuando la actriz y amiga de la cantante desveló por error ante los medios que su regreso era una realidad.

"Porque ella quería el factor sorpresa, hace casi seis años que no saca ningún tema y entiendo que tiene muchísimas ganas", han explicado desde la mesa de 'Aruser@s' mientras el presentador afeaba la actitud de Amaia Montero su amiga, aún más sabiendo ahora que esos planes estaban ejecutándose realmente. "Y justo hace un año desde que Leire se marchó y dicen que llevan un año trabajando...", señalaba Tatiana Arús con el foco puesto en las fechas del grupo.

Sin embargo, Alfonso Arús insistía en que el error de Cayetana Guillén Cuervo no se merecía una respuesta tan tajante por parte de la cantante, que habría cortado la relación con esta. "No hubo ápice de mala fe", ha recalcado el presentador antes de mojarse de lleno en la guerra librada entre la banda y Leire Martínez, además de mojarse en otro conflicto artístico que también está a la orden del día.

"En la guerra de Andy y Lucas, soy de Andy; y en la de Amaia y Leire, soy de Leire", ha aseverado Arús sin miedo a posicionarse, haciendo también referencia a la aparente ruptura en malos términos que Andy y Lucas han protagonizado tras finalizar su gira de despedida. Aunque el rostro de La Sexta no ha querido indagar tanto en el drama del mítico dúo español tanto como en la ojeriza de La Oreja de Van Gogh y Leire tras confirmarse el regreso de Amaia Montero.

Así, una de las colaboradoras señalaba el claro dardo del grupo a la exvocalista escondido en su comunicado. "La frase de que han vuelto donde lo dejaron desprestigia mucho el trabajo de Leire", ha sentenciado la compañera de Alfonso Arús, recordando que "Leire Martínez estuvo más años en la banda que Amaia Montero".