Alfonso Arús pone en tela de juicio a TVE por su determinación de sacar a España de Eurovisión

La determinación anunciada por RTVE este martes de que España se quede fuera de la próxima edición de Eurovisión si el festival permite la participación de Israel continúa acumulando reacciones. Alfonso Arús no ha dudado en repasar este miércoles desde 'Aruseros' la determinación del Consejo de Administración de la cadena pública, poniendo el foco en si tal vez ha sido un movimiento demasiado prematuro.

De confirmarse la participación de Israel en la próxima entrega del festival, que tendrá lugar en Austria, España haría historia al retirarse de la competición siendo uno de los países pertenecientes al Big 5. Y precisamente porque, por el momento, se desconoce si el festival de la canción mirará hacia otro lado un año más en lo que respecta al genocidio en Gaza, desde 'Aruseros' han cuestionado la decisión.

Alfonso Arús cuestiona la determinación de RTVE con Eurovisión: "No sé por qué tanta prisa"

"No sé por qué tanta prisa cuando Eurovisión ha vuelto a decir que hasta diciembre no va a tomar una determinación", ha comenzado advirtiendo Alfonso Arús en el espacio de La Sexta. "Es decir, nosotros podemos posicionarnos como queramos, pero hasta finales de diciembre Eurovisión no mueve ficha, con lo cual no entiendo tanta prisa", explicaba el presentador.

Así, el conductor de 'Aruseros' ponía el foco en el margen de tiempo que aún queda para conocer si Israel estará o no entre los países participantes de la siguiente entrega. "Es absurdo porque estamos todavía a mediados de septiembre", insistía el periodista. "Es un debate estéril, pero date cuenta de que mientras estamos debatiendo esto no estamos pendientes de otras cosas", ha añadido en la misma línea Angie Cárdenas.

"Hay cosas que yo creo que son más urgentes y lo de Eurovisión es que se diga lo que se diga, me parece muy bien, pero no sabremos nada hasta finales de diciembre", terminaba añadiendo Alfonso Arús, sin aplaudir a RTVE por su firme compromiso en la condena del genocidio en Palestina, decidiendo desvincularse del festival si permiten la presencia de Israel.