Alfonso Arús verbaliza lo que muchos piensan de la inesperada separación de Kiko Rivera e Irene Rosales

Este miércoles, 27 de agosto, la revista 'Semana' nos sorprendía con el anuncio, en exclusiva, de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales tras once años de relación. Algo que el Dj no ha tardado en confirmar. En 'Aruser@s', Alfonso Arús ha reaccionado con la sinceridad que le caracteriza a esta inesperada, o esperada para algunos, noticia.

Tatiana Arús explicó que, según la citada revista, la ruptura habría sido "de forma cordial y no habría terceras personas". Uno de los colaboradores de la mesa, recurrió al horóscopo para analizar las posibles causas de esta separación: "Los signos de aire son muy volubles. A nivel de para es un visto y no visto, pueden estar fenomenal y romper de la nada".

Tras este análisis, Alfonso Arús tomaba la palabra para dar su opinión al respecto. "Pues, la portada de hoy de la revista 'Semana' con esta separación de Kiko Rivera. Hombre, muy muy sorprendente no es la noticia", aseguraba el presentador del matinal de La Sexta.

Alfonso Arús sobre Irene Rosales: "Ha aguantado muchísimo"

Ante esto, su mujer, la también colaboradora Angie Cárdenas, recordó que Irene Rosales había hablado en público de lo difícil que, en ocasiones, había sido su relación, en parte por los problemas de Kiko Rivera. "No, yo creo que ella ha aguantado muchísimo. Ella, incluso, hablaba del demonio que llevaba dentro (Kiko), de sus adicciones y de que pensaba que iba a cambiar", explicó.

Un análisis con el que coincidió Alfonso Arús. "Ella ha aguantado muchísimo y, a veces, todo tiene un límite", sentenció el presentador de 'Aruser@s'. De esta forma deja claro que para él la ruptura no ha sido inesperada sino que algo que tarde o temprano tenía que pasar. Aunque ahora mismo, según ellos, no ha habido terceras personas, han sido infinidad los testimonios de mujeres que aseguran haber tenido una relación con el hijo de Isabel Pantoja mientras estaba casado.