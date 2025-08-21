Giro de 180 grados en 'Aruser@s': El gran cambio de Alfonso Arús ante su regreso con fecha en La Sexta

'Aruser@s', el programa líder de las mañanas ya está de vuelta. El programa presentado por Alfonso Arús regresa el próximo lunes 25 de agosto en su horario habitual. Pero además, este año, el espacio vuelve más a lo grande que nunca pues volverá a dar el salto a los fines de semana.

Tras el intento de llevarlo a las tardes de los sábados con 'Aruser@s Weekend' entre septiembre de 2022 y marzo de 2023, ahora La Sexta llevará el espíritu del programa de Alfonso Arús a las mañanas de los sábados y domingos de 9:00 a 11:00 de la mañana con la marca de 'Aruser@s Weekend' a partir del 6 de septiembre.

Con Hans Arús al frente de esta nueva edición, el programa repasará lo mejor de la semana y contará con material inédito y secciones propias que irán cebando en el programa diario a lo largo de la semana.

Hans Arus, el nuevo presentador de 'Aruser@s Weekend'

De esta forma, La Sexta sigue reforzando su programación de los fines de semana después de la decisión de redoblar 'La Roca' con Nuria Roca y ofrecerlo también la tarde de los sábados además de la de los domingos como ya era habitual.

Con un enfoque fresco y cercano, 'Aruser@s' se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la televisión matinal. Alfonso Arús al frente del programa, junto a Angie Cárdenas en la producción ejecutiva, cuenta con equipo principal formado por Patricia Benítez, Marc Redondo, Tatiana Arús, Alba Gutiérrez, Arthur Arús, Rocío Cano, Hans Arús, Marc Llobet y Elizabeth López, encargados de abrir cada jornada televisiva con contenidos que conectan con el espectador.

A este equipo se suma un selecto grupo de colaboradores como Paula del Fraile, Christian Calcerrada, Elizabeth López, David Broc, Óscar Broc, Andrés Guerra, Sebastián Maspons, María Moya, Cris Dalmau, Javier Ricou y Miguel Ángel Rodríguez ‘El Sevilla’, que enriquece el programa con análisis, divulgación y un sello propio que refuerza su identidad.

Siete temporadas de 'Aruser@s' como éxito imparable

'Aruser@s' abre su octavo curso tras haber conseguido un estilo único con el que ha logrado el aplauso absoluto de la audiencia, llevando al programa a arrasar en las mañanas. Un éxito que ha ido aumentando cada día hasta alcanzar el liderazgo matinal por tercera temporada consecutiva.

Con un 16,8% de cuota de pantalla media, el programa de laSexta mantuvo la pasada temporada una media 365.000 espectadores y más de un millón de espectadores únicos cada día. Se despidió con un sólido liderazgo y logrando una ventaja de +3,8 puntos del principal canal de su competidor privado y en +3,5 puntos a la cadena pública.

Entre sus mayores liderazgos destaca el Target Comercial, donde asciende al 20,6%, así como entre los espectadores de 35 a 44 años (18%), de 45 a 54 (22,5%) y de 55 a 64 años (21,1%). Dentro de los extraordinarios datos que ha conseguido cada día en la séptima temporada, destacan los máximos conseguidos el 14 de octubre de 2024 con un 21% de cuota y el programa más visto con 486.000 espectadores el 19 de marzo de 2025.

Este pasado curso, además, sumó un nuevo hito: ‘El Humorning’ conquistó también el liderazgo absoluto y lo hace alcanzando su mejor marca histórica, un 14,8% (+0,8 puntos). De esta forma, prolonga su liderazgo absoluto en su franja completa, de 07.00 a 11.00 horas, firmando un 16% de cuota media.