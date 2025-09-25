Marta Peñate emite un comunicado sobre su situación en 'Supervivientes All Stars': "Se tergiversa todo"

Marta Peñate ha estallado como pocas veces antes. La culpable de su monumental enfado ha sido su archienemiga televisiva, Oriana Marzoli, con la que la une una enemistad desde hace años. Pero ahora ha terminado perdiendo la paciencia, como así lo ha puesto de manifiesto a través de su perfil de Instagram.

Tras hacer un directo para charlar con sus seguidores, la ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' ha explotado en sus stories de Instagram. "He tenido que subir un vídeo a mi canal de difusión. Lo he subido porque dije que lo iba a subir porque ha habido un intento continuo de desprestigio hacia mi persona, de poner cosas en mi boca que yo nunca he dicho, de tergiversar todo y dada esta situación, yo quiero que veáis la realidad de todo lo que he tenido que vivir y comerme yo hacia mi persona", ha empezado diciendo.

"Insultos, que si soy sucia, que si Tony se ha conformado con lo primero que ha pasado y, como no quiero quedar de mentirosa os he puesto un vídeo en mi canal de difusión. Es lo que hay", ha continuado Marta Peñate, muy enfada mirando a cámara. Además, ha dejado claro que, si va al plató de 'Supervivientes All Stars' es para hablar del concurso que ella ganó el año pasado y en el que actualmente concursa su pareja, Tony Spina: "Pero si la otra parte (Oriana) se ríe de mí o me ataca, saltaré".

Marta Peñate explota contra Oriana Marzoli y aclara su futuro en 'Supervivientes All Stars'

"Se acabó. Llevo una semana pensando en subir el vídeo y dar protagonismo a alguien que no se lo merece. Pero a mí de mentirosa no me dejan", sentenciaba en un primer storie. Junto al vídeo, escribía el siguiente mensaje: "Os juro que no me hace gracia subir esto, pero ya no puedo más. Se tergiversa todo lo que digo. Y podría hablar más, mucho más, pero solamente os enseño una pequeña parte de lo que he vivido. Que me intenten dejar de menos y, por supuesto no me callo más. Hasta aquí. El siguiente mal gesto o cara que no me guste… saltaré".

Pocos minutos después, Marta Peñate compartía otro vídeo en sus stories, en este caso protagonizado por Oriana Marzoli hablando mal de ella. "Y aquí tenéis la realidad. Me han dicho: sucia, Tony se ha conformado con lo que ha podido, yo estoy buena y tú no… y así durante mucho tiempo… y cosas que he quitado porque esto ha sido durante años. Y qué coraje poner su imagen en mis redes, pero, REPITO, de mentirosa no me deja NADIE. Y añado: soy colaboradora habitual, no necesito esto para sentarme en un plató. Y con esta demostración espero no tener que manifestarme más", escribe sobre el vídeo.

Marta Peñate abandonó el plató de 'Supervivientes All Stars' tras una brutal discusión con Oriana Marzoli

Esta contestación de Marta Peñate a Oriana Marzoli vino después de que la novia de Tony Spina abandonara el plató de 'Supervivientes: Conexión Honduras' tras una brutal discusión con la venezolana. La primera discusión se produjo después de que Sandra Barneda diera los porcentajes ciegos de los cuatro nominados de la semana, entre los que se encontraba Tony.

Cuando la presentadora preguntó a Oriana quién cree que sería el expulsado de la semana, ella fue clara: "Me gustaría que fuese Tony. Creo que ha entrado demasiado dirigido y que se ha comido un papel que no es el suyo, metiéndose en polémicas sin venir a cuento e intentando rascar un poco de pantalla".

Tras lo cual desveló lo que el novio de Marta Peñate dijo de ella hace tiempo: "Hace poco dijo que yo era una fracasada por hacer realities con más de 30 años. Él que tiene 38 debería de estar fuera porque si no es un fracasado, si es coherente". Unas palabras que hicieron estallar a la ganadora de la primera edición de 'All Stars’: "Soy una persona muy crítica y aquí siempre he criticado a la gente cuando ha estado mal. El martes estuvo mal, pero mi pareja es muy buena persona, es el mejor hombre que he conocido, por eso estoy con él".

La tensión fue en aumento, intercambiándose reproches y acusaciones. Hasta tal punto que Marta acabó yéndose del plató y Sandra Barneda poniendo los puntos sobre las íes a Oriana: "Ya que llevas siete años como colaboradora, regla número 1, cuando la presentadora habla, te calles. Porque, sino, es una falta de respeto".