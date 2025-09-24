'Supervivientes All Stars' salva a una concursante de la expulsión y el resultado es muy significativo

La versión 'Tierra de Nadie' de 'Supervivientes All Stars' cumple tres entregas en el prime time de Telecinco y, como viene siendo habitual, ha ofrecido a los espectadores la salvación de una de las cuatro nominadas. En concreto, Gloria Camila se ha hecho con el apoyo mayoritario de los espectadores al reunir mayor cantidad de votos a su favor y, con ello, salvarse de la expulsión.

Cabe recordar que el pasado jueves, al término de la gala semanal, se produjeron las tradicionales nominaciones. Un reparto de puntos en el que salieron expuestas cuatro supervivientes: Gloria Camila, Fani Carbajo, Adara Molinero y Jessica Bueno. A punto ha estado de reducirse aún más el listado debido al amago de abandono de Adara Molinero. Sin embargo, ésta pudo reincorporarse a la convivencia y llegar a la gala de los martes como nominada.

Ya con la salvación a la vuelta de la esquina, Laura Madrueño ha emplazado a las nominadas a colocarse en una estructura que, en caso de seguir en la palestra, vertería barro a la concursante señalada. Sólo la salvada se libraría del barro. La primera en recibir la ducha de barro ha sido Jessica Bueno a la que le ha seguido Fani Carbajo.

Con la salvación reducida a un intenso duelo entre Adara Molinero y Gloria Camila, la presentadora ha comunicado la decisión final de la audiencia. "La tercera superviviente que continúa nominada y se enfrentará a Jessica y Fani en la expulsión de este jueves es... Adara", han sido las palabras empleadas por Laura Madrueño. Por ende, Gloria Camila se ha convertido en la salvada semanal.

Cabe destacar que ésta es la segunda ocasión en la que la concursante consigue salvarse. La hija de Ortega Cano ya salió como nominada en las primeras nominaciones de la edición. Al igual que en esta ocasión, la superviviente consiguió salvarse en esta ceremonia de salvación, lo que le permitió no llegar a la gala del jueves como concursante expuesta. Un beneplácito, el del público, que la perfila como una de las favoritas de la edición.