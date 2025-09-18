Manu Carreño responde a la pregunta del millón tras la retirada de España en Eurovisión y el Mundial de Fútbol

La retirada de España de Eurovisión 2026 en caso de que participe Israel ha generado multitud de preguntas: ¿Podría hacer lo mismo la Selección Española de Fútbol y no participar en el próximo Mundial de Fútbol? Ante esta incógnita que ahora muchos se preguntan, Manu Carreño ha dado las claves en 'El tiempo justo' sobre esta posibilidad.

Ante la pregunta de Joaquín Prat, el director de 'El Desmarque' fue contundente: "El Gobierno no tiene potestad para vetar a la Selección Española". Y es que, tal y como explicó el periodista deportivo, la Federación Española de Fútbol es un ente privado. Por lo tanto, las decisiones deportivas no pueden estar condicionadas por decisiones políticas.

"Un gobierno, sea el que sea, no puede decir tú no juegas aquí o allá. Primero España debe clasificarse, y después Israel, que lo tiene muy difícil, porque tiene que jugar todavía contra Italia y contra Noruega", recordó Manu Carreño. "Pero en el caso de que se clasificara, no puede un Gobierno decir tú no puedes jugar, porque no lo hicieron con el equipo ciclista tampoco", ha añadido.

Manu Carreño lamenta las presiones que tienen los futbolistas para hablar de ciertos temas

En el programa de Telecinco también intervino el exfutbolista Benjamín Zarandona, quien se mostró contrario a que la Roja no participe en el Mundial: "El deporte está totalmente ajeno a la política. Si un futbolista entra en esos terrenos, como ocurrió en su día con Canuté, la FIFA, la Selección o la Liga sancionan. La selección no está para eso. Las declaraciones que mezclan política y fútbol me parecen un error".

Esto ha llevado a Manu Carreño ha lamentar las contracciones que tienen los futbolistas. Por un lado, se les exige opinar sobre causas sociales o conflictos bélicos, pero por otro lado cuando lo hacen, llega la UEFA y les sanciona por introducir mensajes políticos en el campo. "Es llamativo", concluye el periodista, denunciando las presiones que tienen los deportistas para hablar de ciertos temas.