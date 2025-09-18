Juan del Val dice por qué cree "un insulto" la retirada de España de Eurovisión si Israel no es expulsado

Este martes, 16 de septiembre, Juan del Val, Rosa Belmonte, María Dabán y Rubén Amón, junto a Pablo Motos, han debatido en 'El Hormiguero' sobre diversos temas de actualidad. Entre ellos, la decisión del Consejo d RTVE de no participar en Eurovisión 2026 si continúa Israel. Una decisión que ha levantado multitud de reacciones.

Rosa Belmonte era la primera en tomar la palabra, y lo hacía para recordar que será en diciembre cuando se sepa qué ocurre al final. "Eso habrá que verlo en diciembre, que es cuando se reúne la UER. No son países, son televisiones", comentaba la colaboradora. Según ella, "Televisión Española lo que no suelta es el Benidorm Fest, que es su tinglado, porque luego no nos vota nadie en Eurovisión. El Benidorm Fest no lo sueltan".

Acto seguido tomaba la palabra Juan del Val, quien lanzaba una pregunta a sus compañeros: "Aparte de intentar ganar votos, realmente, ¿qué ha hecho el gobierno de verdad para sancionar a Israel, aparte de medidas publicitarias?". El escritor recordó que Pedro Sánchez anunció que se tomarían medidas de manera urgente contra Israel "y ya van dos semanas" sin que suceda nada.

Juan del Val considera "un insulto" la decisión de RTVE

"Se desquitan con que a lo mejor no van a Eurovisión. Es un insulto", aseguró el marido de Nuria Roca, muy duro contra el presidente del Gobierno. "¿Por qué no haces algo de verdad? El problema es que les da igual. Lo que tiene rédito, a por ello. ¿Qué medida es? Haz algo. ¿Qué haces? Es publicidad, nada", sentenció Juan del Val.

Por su parte, Rubén Ramón dejó claro que él es "muy partidario de que desaparezca el Festival de Eurovisión integralmente". "Yo también", aseguraba María Daban. Aunque Pablo Motos anunciaba el final del programa, esta añadía: "Cuando Sánchez descubra que los primeros puestos que hemos tenido en tiempos de Franco… ¡qué disgusto!". "Y el tercero, que era el de Betty Missiego, se lo dimos a Israel, por ser los últimos que votábamos", concluyó Rosa Belmonte, mientras la música indicaba el final de la entrega de este martes.