Juan del Val representa a muchos con lo que manifiesta de las protestas en La Vuelta: sólo necesita cinco palabras

'La Roca' ha debatido este sábado sobre las protestas propalestinas que se están llevando a cabo durante La Vuelta Ciclista a España. Juan del Val volvió a ser el más claro a la hora de dar su opinión al respecto, y no dudó en salir en defensa de los manifestantes, ya que tiene claro que lo que está sucediendo en Gaza "es un genocidio de libro".

Al escritor le da igual que se le llame genocidio o "exterminio". Pero lo que le "molesta profundamente" es que cuando "ahora si no dices la palabra genocidio no estás en el lado de los buenos, y si dices la palabra genocidio estás al lado de los malos". Pese a esto insiste que, para él, esto es "un genocidio de libro".

"Aquí no estamos hablando del problema entre Israel y Palestina, o de que el pueblo palestino también es víctima de Hamás, que es un grupo terrorista deleznable. Sino que estamos hablando de que la respuesta de Israel es absolutamente desproporcionada. Esto es algo en lo que creo que todos podemos coincidir y condenar", ha asegurado Juan del Val. Y añade: "A partir de ahí, el lenguaje jurídico, si tiene esta denominación o no, me parece menos importante".

Juan del Val apoya las protestas durante La Vuelta

El colaborador también ha defendido que le parecen "pocas todas las medidas que se tomen en contra de Israel no como país, sino hacia lo que está haciendo su presidente". Por eso entiende a quienes se manifiestan en las diferentes etapas de la Vuelta: "Habla bien de nosotros como país que se produzcan protestas para poner de manifiesto la barbaridad que está sucediendo".

"Y volvemos otra vez a la simpleza de 'es que quieres que maten a los ciclistas'. Pues no, claro que no. Ahora es el momento en el que hay que poner de manifiesto algo que está pasando por delante de nosotros y estamos discutiendo de tonterías. Es una barbaridad", ha sentenciado Juan del Val.