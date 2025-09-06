Juan del Val lo tiene más que claro con lo que piensa de las protestas en La Vuelta y la polémica de Ayuso

Este sábado, La Sexta ha estrenado la nueva temporada de 'La Roca' y sí has leído bien con lo de sábado porque desde esta temporada el programa de Nuria Roca hará doblete y se emitirá tanto los sábados como los domingos. Y en su primer día, el programa ha abordado las protestas contra Israel en La Vuelta 2025 con Juan del Val pronunciándose de forma clara.

Y es que este año la vuelta ciclista se está viendo afectada por las continuas manifestaciones y protestas en defensa de Gaza y contra Israel aprovechando la presencia de un equipo del país de Netanyahu. De hecho, en la etapa 11 en Bilbao se tuvo que suspender el final haciendo que no hubiese ganador en dicha jornada.

Este sábado, Nuria Roca conectaba con Paula López, una reportera de La Sexta desplazada hasta Avilés (Asturias) para conocer la última hora en torno a las protestas y si habían vuelto a afectar a La Vuelta en su llegada a la localidad. "Hay más de 600 agentes de seguridad desplegados. Esta misma mañana, ha habido varios altercados en el paso de la Vuelta Ciclista por el centro de Avilés. De hecho, uno de ellos ha acabado con un hombre herido", explicaba la reportera antes de que Juan del Val expresara su opinión.

"Ayer hubo 12 detenidos por frenar, durante unos segundos, la carrera. Estos manifestantes ya están en libertad", proseguía explicando la reportera de 'La Roca'. Además se hacía eco de la última hora sobre que el equipo hebreo Israel Premier Tech ha optado por eliminar el país de los maillots para proteger a sus ciclistas y evitar más conflictos.

Después al abrir debate era Juan del Val el que tomaba la palabra para exponer su visión de lo que está sucediendo en La Vuelta 2025. "Hay cierta controversia sobre si las protestas son, en un momento, exageradas o que pueden provocar inseguridad si hay algún accidente. Pero, las protestas tienen que ser incómodas y molestar", remarcaba el escritor.

Juan del Val, rotundo sobre las protestas de La Vuelta

"Si no, no es una protesta. Por encima de todos los matices que haya, si no hay una manifestación incómoda, pues no hace ruido", terminaba reflexionando el marido de Juan del Val. "Ahora, este sábado por la tarde, estamos hablando en laSexta de ello. Lo hacemos porque se han producido estas molestias sino no estaríamos hablando de ello", apostillaba por su parte Berni Barrachina.

Mientras, Nuria Roca recordaba como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu dio ánimos al equipo israelí. Después, cuando volvían al tema en la tertulia política, Juan del Val volvía a defender este tipo de protestas. "Hablaba el ministro de que está orgulloso de la sociedad civil por como estaba actuando y me parece que no del todo, deberíamos estar protestando aún muchísimo más y de forma más vehemente", destacaba el escritor.

"No estamos diciendo que se lesione ningún ciclista, eso es una obviedad, que es un poco otra sobreactuación de Ayuso en estas declaraciones. Son muy pocas las protestas que se están haciendo frente a lo que está sucediendo, a esta matanza literalmente que está sucediendo en Gaza. Estamos hablando de algo anecdótico que son las protestas en la vuelta, pero efectivamente hay que tener más espíritu crítico y demandar al gobierno, a todos los partidos e instituciones que se pongan verdaderamente serios con esta barbaridad porque las protestas se quedan muy cortas. Ojalá haya más", sentenciaba.