La audiencia da este veredicto sobre el estreno de 'OT 2025' con Chenoa en Amazon Prime Video

Llegó el gran día. Las puertas de la academia más famosa de la televisión han vuelto a abrir sus puertas casi dos años después de su última edición con el estreno de 'OT 2025' en Prime Video.
Así, el talent musical ha vuelto a la plataforma tras el gran éxito de 'OT 2023' y lo ha hecho con Chenoa de nuevo como gran maestra de ceremonias tras haberse consolidado como presentadora este año con los éxitos de 'The Floor' y 'Dog House' en TVE.
'OT 2025' arranca este lunes su aventura con la emisión de la gala 0 en la que conoceremos a los 16 concursantes que entrarán en la academia. Una gala que se ha podido disfrutar en directo tanto en España como en México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú desde las 22:00 horas en Prime Video.
En esta primera gala hemos podido disfrutar de las actuaciones de los 18 aspirantes a entrar en la academia: Olivia, Guillo Rist, Salma de Diego, Martín “Tinho”, Claudia Arenas, Sam, María Cruz, Max, Lucía Casani, Guille Toledano, Teyou, Javi Crespo, Laura Muñoz, Carlos, Judit, Iván Rojo, Cristina y Quique.
Los 18 se han enfrentado al veredicto de un jurado renovado en el que solo se mantiene Cris Regatero y al que se suman Leire Martínez, Abraham Mateo y Guille Milkyway. Mientras que al frente del claustro de profesores se mantiene Noemí Galera como directora de la academia y Manu Guix como director musical.
La audiencia da su sentencia al estreno de 'OT 2025'
Como era de esperar, 'OT 2025' se ha convertido en uno de los temas más comentados en "X". Muchos no han dudado en aplaudir el trabajo de Chenoa como presentadora, aunque algunos pedían que dejara de ser tan buen rollera con los concursantes.
Judit, la gran favorita de 'OT 2025'
Pero si ha habido algo que ha destacado por encima de todo es el buen nivel de las chicas con respecto a los chicos. De hecho, el jurado no ha dudado en fijarse en lo mismo pues las primeras en tener los pases directo han sido las chicas. Y eso es lo que el público ha comentado en redes.
Y si ha habido una gran favorita en esta gala 0 de 'OT 2025' para la audiencia según se ha podido ver en redes sociales es Judit, que también conseguía el pase directo del jurado.
Algo que no ha parado de comentarse por parte de muchos espectadores es el bajo nivel de las actuaciones. Y es que algunos han destacado que parecía todo un cuadro.
Y aunque este año no forma parte del jurado de 'OT 2025', son muchos los que se han acordado de Buika y han señalado que la echan de menos pues habría puesto las cosas claras desde el principio.
Críticas a los problemas de sonido
Y si nada más arrancar la gala 0 de 'OT 2025' había problemas que llevaban a que la señal se fuera a negro, ha vuelto otro clásico a 'Operación Triunfo': los problemas de sonido. Algunos se quejaban de lo mal que se escuchaban algunas actuaciones aunque si había algo que destacaba era los problemas que había para escuchar a los concursantes ya Chenoa cuando hablaban tras cada actuación.
