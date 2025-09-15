La audiencia da este veredicto sobre el estreno de 'OT 2025' con Chenoa en Amazon Prime Video

Llegó el gran día. Las puertas de la academia más famosa de la televisión han vuelto a abrir sus puertas casi dos años después de su última edición con el estreno de 'OT 2025' en Prime Video.

Así, el talent musical ha vuelto a la plataforma tras el gran éxito de 'OT 2023' y lo ha hecho con Chenoa de nuevo como gran maestra de ceremonias tras haberse consolidado como presentadora este año con los éxitos de 'The Floor' y 'Dog House' en TVE.

'OT 2025' arranca este lunes su aventura con la emisión de la gala 0 en la que conoceremos a los 16 concursantes que entrarán en la academia. Una gala que se ha podido disfrutar en directo tanto en España como en México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú desde las 22:00 horas en Prime Video.

En esta primera gala hemos podido disfrutar de las actuaciones de los 18 aspirantes a entrar en la academia: Olivia, Guillo Rist, Salma de Diego, Martín “Tinho”, Claudia Arenas, Sam, María Cruz, Max, Lucía Casani, Guille Toledano, Teyou, Javi Crespo, Laura Muñoz, Carlos, Judit, Iván Rojo, Cristina y Quique.

Los 18 se han enfrentado al veredicto de un jurado renovado en el que solo se mantiene Cris Regatero y al que se suman Leire Martínez, Abraham Mateo y Guille Milkyway. Mientras que al frente del claustro de profesores se mantiene Noemí Galera como directora de la academia y Manu Guix como director musical.

La audiencia da su sentencia al estreno de 'OT 2025'

Como era de esperar, 'OT 2025' se ha convertido en uno de los temas más comentados en "X". Muchos no han dudado en aplaudir el trabajo de Chenoa como presentadora, aunque algunos pedían que dejara de ser tan buen rollera con los concursantes.

Por favor qué preciosidad de plató😍 #OTGala0 — Adrià🇮🇱 (@_Adry___) September 15, 2025

Lo estupendo que lo hace Chenoa y lo agusto que se le ve #OTGala0 — 🥳Luis Rodríguez 🇵🇸 (@GnomoSmile) September 15, 2025

#OTGala0 CHENOA ERES LA MEJOR QUE ORGULLO — marta with chenoa🩵 (@MartaChenoista) September 15, 2025

Me gusta Chenoa en #OTGala0 pero por favor que no abuse del papel de pava y niña pequeña ilusionada porque se le nota sobreactuada. — RAFA (@Rafa_Pino_Lara) September 15, 2025

Judit, la gran favorita de 'OT 2025'

Pero si ha habido algo que ha destacado por encima de todo es el buen nivel de las chicas con respecto a los chicos. De hecho, el jurado no ha dudado en fijarse en lo mismo pues las primeras en tener los pases directo han sido las chicas. Y eso es lo que el público ha comentado en redes.

Cuidado con esta edición de #ot2025 que hay concursantes que si se lo curran pueden ser dinamita para la industria. Creo que esta edición la van a dominar las chicas.

Por cierto, qué manía la gente que tira odio sin razón y quiere compararlo todo siempre, qué vida más aburrida... — JAVY RAMÍREZ (@javyramirez) September 15, 2025

el talento de las chicas de esta edición es enorme #OTGala0 — paula🐆 (@heeypaula) September 15, 2025

un ot solo de mujeres, no veo el inconveniente #OTGala0 pic.twitter.com/0RXbo6SwL4 — lux (@natxlacun) September 15, 2025

Vaya repaso les están dando las chicas es que ya solo la elección de las canciones… la de California dreamin me ha gustado bastante #OTGala0 — Campanilla 🧚 🫧 (@t_tinker_bell) September 15, 2025

La diferencia entre el nivel de las chicas y los chicos es muy notable #OTGala0 — paula (@fearlesslypau) September 15, 2025

Las chicas dando un repaso increíble a los chicos un año más #OTGala0 — Panda 🐼 (@pandapanditatv) September 15, 2025

Y si ha habido una gran favorita en esta gala 0 de 'OT 2025' para la audiencia según se ha podido ver en redes sociales es Judit, que también conseguía el pase directo del jurado.

Judit era mi favorita en los castings



No me ha decepcionado en absoluto. Reina.#OTGala0 pic.twitter.com/7sktr20LeY — #OT2025 (@OT24h) September 15, 2025

A JUDIT QUE LE AHORREN EL CONCURSO Y LA METAN DIRECTAMENTE EN LA FINAL QUE VOZ GANADORA #OTGala0 pic.twitter.com/7OuwP0XqIL — cris 🇮🇨 (@crisjmx10) September 15, 2025

sigo aquí judit me has dejado sin palabras #OTGala0 pic.twitter.com/mmQUVIspcK — 🪩 • ot2025 (@homeishao) September 15, 2025

estoy flipando judit la absoluta mejor con diferencia #OTGala0 pic.twitter.com/3tqI5dGHno — javi (@javicasadox) September 15, 2025

Este año es un tributo a Camp Rock #OTGala0 pic.twitter.com/sJ2pyjIh3j — Borre ⚡ (@Borrethunders) September 15, 2025

hostia de verdad pero no hay nadie que vaya a decir soy albañil como bustamante???? q aburrimiento todos son musicos todos cantan en musicales todos han estudiado danza #OTGala0 — areté (tv)🌾 (@sargantanda) September 15, 2025

Han cambiado a las lesbianas por cayetanas #OTGala0 pic.twitter.com/FxHluXtYYl — RITA (@ritapeligros) September 15, 2025

Todas las presentaciones son un poco: he nacido en la India y con 2 años me fui a vivir a Tailandia, después estuve en EEUU gracias a mi padre que es presidente del país y tengo 2 carreras (cumplo 19 en diciembre) #OTgala0 — Alba (@SrtaLexus23) September 15, 2025

Uno que se ha recorrido Europa, la que vivió en Indonesia, los que estudian en Londres... ¿No hay nadie en esta edición que tenga unos padres obreros simplemente le guste cantar? #OTGala0 — Seijo 🦴 (@seijochan) September 15, 2025

Algo que no ha parado de comentarse por parte de muchos espectadores es el bajo nivel de las actuaciones. Y es que algunos han destacado que parecía todo un cuadro.

Es una Gala 0 y hay muchos nervios, pero no dan una nota en su sitio. Ya no sé si es un problema de sonido o de ellos porque vaya actuaciones algunos... Estoy flipando. #OTGala0 — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) September 15, 2025

esta edición es tan vibes de la gala 0 de ot2017, o sea un cuadro total#OTGala0 — َ (@larisheet) September 15, 2025

Yo viendo el terrible cuadro que está haciendo todo el mundo, incluidos los técnicos de sonido: #OTGala0 pic.twitter.com/WP4F6R8i7k — Ewilan🏳️‍🌈 (@PaulaFigueirido) September 15, 2025

QUE NIVEL BAJO ESTE AÑO #OTGala0 — Candelinha🪻 (@candelinnha) September 15, 2025

Menudo cuadro. Esto es de las peores actuaciones de la historia de las galas 0 #OTGala0 — Hermaite 💫 🇵🇸🇦🇲 (@GHermaite) September 15, 2025

Y aunque este año no forma parte del jurado de 'OT 2025', son muchos los que se han acordado de Buika y han señalado que la echan de menos pues habría puesto las cosas claras desde el principio.

#OTGala0

Me falta Buika y Mónica Naranjo en el jurado pic.twitter.com/2icOciN5uW — Juanjo Mayo (@JuanjoMayo) September 15, 2025

Que venga ella a echar a todos los del jurado y a nominarlos a todos



#OTGala0 pic.twitter.com/QOcG2fFXbX — Ismael 💙 (@Ismaaruuiz) September 15, 2025

Buika: Vaya mierda de actuaciones, todos a la puta calle.



Leire: Buika, ese es ahora mi trabajo.



Buika: Usted cállese y levántese de mi silla, copia barata de Amaia Montero. Nominada por intrusismo laboral.#OTGala0 pic.twitter.com/mSUhdrgihi — edu; 🌷 (@eeduardoo_mr25) September 15, 2025

No te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes #OTGala0 #OT2025 pic.twitter.com/GXMlfBbGLj — Adolfo Rodríguez 🔴🏳️‍⚧️🍉 (@AdolfoRH) September 15, 2025

#OTGala0

Me ha gustado tanto los temas que habéis escogido que os envío a casa a que penséis en más pic.twitter.com/bZbh98BB1j — Leix99900 (@leix99900) September 15, 2025

Críticas a los problemas de sonido

Y si nada más arrancar la gala 0 de 'OT 2025' había problemas que llevaban a que la señal se fuera a negro, ha vuelto otro clásico a 'Operación Triunfo': los problemas de sonido. Algunos se quejaban de lo mal que se escuchaban algunas actuaciones aunque si había algo que destacaba era los problemas que había para escuchar a los concursantes ya Chenoa cuando hablaban tras cada actuación.

por favor que alguien arregle el audio #OTGala0 — ꜥꜤNuri |⚡🧡 (@Mad_W0mAn_) September 15, 2025

No está muy bajo el volumen de la voz cuando hablan?. Luego en las actuaciones no. #OTGala0 — La Miami (@SergiOnTheAir) September 15, 2025

El audio de las galas nunca defrauda, te hace recordar esas noches de verano de las fiestas del pueblo en las que vas mecedora y escuchas a la orquesta a lo lejos en modo psicodelico mientras meas entre dos coches #OTGala0 — Five (@cincoderegalo) September 15, 2025