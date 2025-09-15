'Directo al grano' (TVE) se lleva a un histórico de 'Sálvame' y roba estos rostros de Mediaset y Atresmedia

TVE ha estrenado este lunes 'Directo al grano', su nuevo magacín de actualidad para las sobremesas y que ocupa el hueco de 'Malas Lenguas'. El nuevo programa presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró ha sorprendido al incorporar a su equipo a rostros muy reconocidos que formaban parte de otros programas como reporteros.

Así, además del amplio equipo de colaboradores entre los que hay más de 35 nombres, con rostros como Sarah Santaolalla, Ramón Espinar, Isabel Durán y Ángel Expósito, el programa producido por La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media cuenta con un extenso plantel de reporteros.

Hasta ahora sabíamos que uno de los reporteros de 'Directo al grano' sería Gonzalo Vázquez, el periodista argentino que era colaborador y reportero de 'Ni que fuéramos Shhh' y 'Tentáculos' en TEN y Canal Quickie. Pero este lunes hemos podido ver a otros rostros muy reconocidos por la audiencia de diferentes formatos y cadenas.

Por un lado, 'Directo al grano' sorprendía al incorporar a su equipo de reporteros a Esther Yáñez, que hasta ahora formaba parte de 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora. Y de hecho como ya le pasó en el otro programa, la periodista se ha estrenado en el nuevo programa de TVE con ataques por parte de la ultraderecha en el último acto de Vox.

Además, Marta Flich y Gonzalo Miró también han reclutado a dos ex rostros de Mediaset para su programa. Hablamos de José Araque, el reportero que hace unas semanas se despedía de 'En boca de todos', el programa de Nacho Abad en Cuatro; y también Arantxa de Fez, reportera de 'La mirada crítica' y que trabajó también en 'El programa de Ana Rosa' así como en 'Informativos Telecinco'.

Otra cara de la competencia que ha dado el salto a 'Directo al grano' ha sido Elena Gómez Godessart, que trabajaba en 'Espejo Público' como reportera después de haber estado también en 'Tardear', 'Hablando claro' en TVE y en 'Informativos Telecinco'.

Por último, los más avispados se han dado cuenta como precisamente cuando conectaban con Elena Gómez desde la redacción se podía ver a otro rostro muy reconocido por muchos como es César Toral, más conocido como Escaleto, histórico rostro de 'Sálvame' y de 'Ni que fuéramos' y que formó parte del equipo de redacción de 'La familia de la tele'. Dentro de ese universo se encuentra también Claudia Salcedo, quien era la comunity manager de Canal Quickie, y que ahora lleva las redes de 'Directo al grano'.