El pluriempleado rostro de 'En boca de todos' que anuncia su marcha del programa de Nacho Abad

'En boca de todos' está en su mejor momento en cuanto a audiencias se refiere. El programa presentado por Nacho Abad en Cuatro ha experimentado en las últimas semanas una espectacular crecida, hasta anotar su récord histórico el pasado jueves 31 de julio, con un gran 8,9% de share, dando el sorpasso a 'Al rojo vivo' en laSexta.

Sin embargo, coincidiendo con este excelente momento de audiencias, el espacio de actualidad ha tenido que decir adiós a uno de sus rostros más importantes. El periodista José Araque ha anunciado a través de sus redes sociales que abandona el programa tras tres intensos años en los que ha desempeñado varias labores detrás de las cámaras.

"Ha sido un placer. Cierro etapa después de 3 años en familia", ha empezado diciendo Araque en un post publicado en su perfil de Instagram. "Nunca pensé que coordinaría redacción, guion… ¡e incluso haría las veces de subdirector!", reconoce el pluriempleado periodista respecto a todos los trabajos que ha desempeñado en este periodo, junto a un vídeo en el que aparecen sus mejores momentos en el programa de Nacho Abad.

Por último, tiene unas palabras de agradecimiento hacia la productora, Mandarina, y hacia todo el equipo. "Gracias a todos los compañeros. Seguro nos reencontraremos en el camino. Nos vemos pronto por otra ventana", concluye, dando a entender que se avecinan nuevos proyectos, y ese habría sido el motivo de su marcha.

Nacho Abad roba un importante rostro a Jesús Cintora

La despedida de José Araque coincide también con la llegada de Rafa Muñiz, quien fuera director de 'Malas lenguas' con Jesús Cintora. Tras cuatro meses siendo director del programa de TVE, el periodista dio el salto a Mediaset volviendo a trabajar en 'En boca de todos', donde ya estuvo anteriormente como redactor. Aunque ahora lo hace como nuevo director, tras la salida de Antonio Montilla.

Su intención es aumentar la apuesta por la información política combinada con la de sucesos, y sumarse así al equipo de dirección junto a Estela López. Una baja y un fichaje que coinciden, como decíamos anteriormente, con la subida de audiencias que ha experimentado el programa en las últimas semanas. Aunque también se ha visto envuelto en algunas polémicas, como cuando Nacho Abad tuvo que pedir disculpas a la audiencia después de que un invitado filtrara un mensaje llamando 'hijo de puta' a Pedro Sánchez.